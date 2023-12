Procesaron y seguirá detenido el militante K que le tiró un botellazo a Javier Milei

Gastón Ariel Mercanzini, el militante K que le tiró un botellazo a Javier Milei durante el domingo de su asunción, fue procesado y deberá cumplir con la prisión preventiva en la misma cárcel en la que está detenido actualmente.

Así lo determinó el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, quien dictó la prisión preventiva contra Mercanzini por ser “autor penalmente responsable del delito de lesiones dolosas en grado de tentativa” contra el Presidente de la Nación y contra Karina Milei, hoy Secretaria General de la Presidencia.

El militante kirchnerista también está acusado por el delito de “lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad policiales”, que responde al botellazo que impactó en la cabeza de uno de los custodios presidenciales.

En paralelo, el juzgado determinó que se deberá realizar un embargo sobre los bienes y/o el dinero de Gastón Mercanzini hasta que, por lo menos, se pueda cubrir una suma de $500.000.

Mercanzini fue detenido el 12 de diciembre, dos días después del ataque contra Javier Milei, luego de haber sido identificado por las cámaras de seguridad de la Ciudad. Su detención se produjo a metros de un estudio de televisión, en pleno barrio porteño de San Telmo, luego de una denuncia anónima.

En su declaración ante el juez Lijo, a la que pudo acceder TN, aseguró que estaba arrepentido y explicó que estaba ebrio en el momento en el que arrojó la botella. “No sé qué se me cruzó por la cabeza. Estaba dolido al escuchar que para el presidente electo el plan de convertibilidad era bueno, me afectó mucho eso”.

Mercanzini aclaró que no veía “dónde estaba el auto” y explicó que revoleó la botella sin ver si le pegaba alguna persona. “La tiré para esa zona, sin ver dónde estaba específicamente el presidente”, aclaró.

En esa misma línea, se mostró arrepentido por la agresión: “Me arrepiento, nunca hice una cosa así, no quise atentar contra el Presidente. Todo indica que sí, pero si lo hubiera querido hacer me ponía gorra y barbijo. No medí las consecuencias, bronca por todo lo que pasa, y todo lo que me pasa a mí”:

“No apruebo lo que hice, le pido mil disculpas al oficial que lastimé y a todos sus familiares que vieron ese episodio por televisión, no quise lastimar a nadie, al otro día me di cuenta lo que pasó”, añadió en su declaración testimonial.

El fallo firmado por el juez Lijo indica: “Tanto las imágenes captadas durante la asunción presidencial, como los dichos del imputado al momento de efectuar su descargo -quien manifestó encontrarse afectado por el discurso del Presidente-, aunado a sus publicaciones en redes sociales, conducen a presumir que la acción desplegada por el imputado estaba dirigida concretamente a lesionar al primer mandatario”.

“Tales aspectos, permiten tener por acreditado en su plenitud el conocimiento y voluntad por parte del imputado; esto es, el autor no solo ha conocido las consecuencias de su acción sino que tuvo la intención de realizar el tipo objetivo”, completa.

Fuente: TN