Mauricio Macri apoyó el DNU de Javier Milei y elogió a Caputo: «Desactivó la bomba»

El Gobierno de Javier Milei comenzó con el respaldo de Mauricio Macri, quien le dio los votos del PRO para ganar en el balotaje. Sin embargo, eso no quedó solo ahi porque el ex presidente fue a fondo con La Libertad Avanza y también apoyó las primeras medidas de la gestión, sobre todos las que están referidas a la economía a cargo de Luis Caputo, quien fue funcionario en su administración.

«Hicieron lo que tiene que hacer y lo están haciendo bien, hay que tener coherencia y solidez, fundamentando el cambio para que las expectativas vayan cambiando», afirmó el líder del PRO, quien le recomendó encaminar la economía para sacar el cepo al dólar y dejar un solo tipo de cambio, más allá de su valor, porque simplificaría el régimen actual.

En este sentido, Mauricio Macri aseguró en LN+ que la herencia que recibió Javier Milei es peor que la del 2015 y que la sociedad tiene una mentalidad diferente a la de ese momento: «Hoy van a encontrar, liderado por los jóvenes, una vocación de cambio muy profunda. Si empiezan a actuar fuera de la ley, van a encontrar una reacción que no hubo en el 2015 porque hay un argentino que maduró«.

«Esta gente que ha vivido muchos años de sus privilegios tiene que reflexionar, agradecer todas las cosas que han adquirido y entender que ahora tiene que acompañar en un cambio porque a la mayoría le ha ido mal con este sistema centro estatal», agregó el exmandatario en referencia a las movilizaciones que están planificando contra La Libertad Avanza.

Los elogios de Mauricio Macri a Luis Caputo

Por otro lado, el ex presidente destacó la «habilidad» de Luis «Toto» Caputo que «ha ido cortando algunos cables» y «desactivó la bomba para que no explote» en un momento delicado. «El equipo económico ha dado los primeros pasos, muy positivos, no sabemos cuantos cables más hay que cortar para evitar una híper, que empobrecería mucho mas a los argentinos»; deslizó.

«El nivel de empobrecimiento y deterioro del Estado nunca se vivió pero puede ser peor», advirtió Mauricio Macri, quien valoró la liberación de la economía para evitar este fenómeno: «Nadie puede estar en contra de recibir mas libertad, te puede dar un poco de vértigo después de tanta presión porque acá hemos salido de la asfixia de tantos años pero no se puede estar en contra», concluyó.

