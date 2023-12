Se aprobó el proyecto de Mársico para que se cubra urgente la vacante de juez en el Juzgado Federal de Rafaela

En la última sesión ordinaria de este 2023, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad, este jueves, el proyecto de resolución que había presentado hace unos días el concejal Lisandro Mársico, dirigido a la Magistratura Nacional, que tiene que ver con la designación de un juez federal para Rafaela, un cargo que está vacante desde febrero del 2020.

De acuerdo a lo solicitado por el presidente del CM, el mismo solicita al Consejo de la Magistratura de la Nación llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos legales pertinentes a los fines poder concluir con el Concurso Nº 448 destinado a cubrir el cargo de Juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela que se encuentra vacante desde hace casi cuatro años. Esta es la segunda vez que el edil insiste con agilizar la selección del magistrado para reemplazar a Miguel Abásolo, quien permaneció siete años en el cargo.

Cabe señalar que el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela funciona con dos Secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente. Posee competencia territorial en los departamentos de Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, San Martín, y 15 localidades del departamento Las Colonias.

En ese sentido, el edil había manifestado en su momento que “el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, convocó a realizarse el Concurso Nº 448 a comienzos del año 2021, destinado a cubrir el cargo de referencia. Actualmente la instancia del proceso concursal está en etapa de evaluación de las entrevistas personales para determinar el orden de mérito final y la posterior designación de la terna que se elevará al Ejecutivo nacional". Y luego agregó que “si bien, los juzgados federales trabajan a través de nuevas tecnologías cuya puesta en funcionamiento y aplicación la pandemia agilizó, está claro que para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el resto de los delitos federales como así también dar respuesta con mayor celeridad a los distintos planteos judiciales de competencia federal como son con relación a las prepagas de salud, impositivos o jubilaciones, es necesario tener un juez titular en Rafaela, siendo que, se hace en tantas oportunidades referencia al combate del narcotráfico, por parte de los sectores políticos, pero no se agilizan las herramientas pertinentes para trabajar en ese aspecto”, sostuvo el titular del cuerpo legislativo local.

Ya en la reunión de ayer, Mársico, en una de sus declaraciones más fuertes, pidió al Consejo de la Magistratura que designe un juez, "pero que no sea cualquiera, sino un juez federal que se ponga los pantalones largos para encabezar la lucha contra el narcotráfico". Y al mismo tiempo, se mostró indignado por la actitud del Consejo de la Magistratura. "Veo por televisión a algunos que se llenan la boca hablando de luchar contra el narcotráfico y no hacen nada, absolutamente nada. Van a los canales a hablar de lucha contra el narcotráfico, pero no se ocupan seriamente del problema", mencionó, aludiendo a que el Consejo tiene una composición plural, donde incluso hay representantes de los colegios profesionales, pero sin embargo no se compromete con el tema".

Teniendo en cuenta este fuerte reclamo, Alejandra Sagardoy pidió que el debate sea libre y el cuerpo se constituyó en comisión, contando con la presencia de integrantes del Colegio de Abogados, entre ellos la presidente Mabel Eusebio.

Posteriormente, el reclamo fue aprobado por unanimidad.

Con información de La Opinión