Luciana Salazar expuso toda la verdad sobre el matrimonio de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

Luciana Salazar se hartó y expuso toda la verdad sobre el matrimonio de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti. Fue después de que trascendiera la información de que la actual pareja del economista no quiere saber nada con Matilda.



Este jueves al aire Socios del Espectáculo (eltrece) revelaron que la Justicia citó el próximo 8 de febrero al economista para comprobar si la firma de un documento en la que se comprometía a mantener a Matilda hasta la mayoría de edad era de él.

En este marco, abordarán la batalla judicial entre los ex y Paula Varela sorprendió con un detalle. “Lulú Sanguinetti no quiere para nada tener relación. Primero porque desconocía estas cosas y se enteró por la Justicia. Pero es el pasado de Martín”, comentó.

Luciana se hizo eco de esto por medio de una nota y se volcó en redes. “Primero que no es la esposa. Redrado no se casó, hasta con eso mintió. Miren su declaracion jurada de funcionario de la ciudad. Así que no tiene que meterse”, retrucó en la red social X -ex Twitter-.

