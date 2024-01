El último adiós a Tomás Tello: familiares y amigos despiden al pibe de 18 años asesinado por una patota

En medio de una mezcla de dolor e indignación, familiares y amigos le dan el último adiós a Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado de una puñalada por una patota, en la localidad de Santa Teresita.

En una ceremonia íntima en Mar de Ajó los más cercanos se reúnen para despedirlo y exigir justicia por su brutal crimen a horas del inicio del 2024.

Según el informe de autopsia, la causa de muerte fue una “herida punzocortante en línea media de tórax con laceración de aurícula derecha que genera taponamiento cardíaco”.

Por el caso hay nueve detenidos, entre los que se encuentran dos menores que en la mañana del martes fueron trasladados hasta Dolores donde se quedarán alojados.

Se espera que en las próximas horas les tomen indagatoria a los siete mayores en el que está el principal acusado, Damián Copelian, de 21 años.

"Tomás era un pibe rebueno, trabajaba con el tío, el tiene dos tíos por parte del papá, y primero trabajo mucho tiempo con uno y ahora había agarrado trabajo con otro de ellos, y a veces entraba a las 7 o a las 8 porque yo le preguntaba que horario estaba haciendo, para que viniera a tomar mate a casa y trabajaba hasta la tarde, ni siquiera iba a la playa. Todos los días se levantaba a las siete de la mañana para ir a trabajar con su tío. Todo el mundo lo quería", contó.

"Estoy como puedo y tratando de estar fuerte y a la vez todavía no caigo y no lo puedo creer, miro la tele y veo las fotos de mi hijo y no puedo creer porque uno no está preparado para esto nunca. Yo tenía el miedo de toda mamá, siempre hablamos del caso de Fernando (Báez Sosa) y yo le decía hijo por favor no te pelees nunca con nadie, y si te pegan y tenés que defenderte fijate cómo pegas, dónde, en la cabeza no se pega en la nariz tampco, no lo patees en la cara, siempre tocábamos ese tema", destacó Samanta.

En ese contexto, Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell por los ocho rugbiers, se puso en contacto con Samanta, a quien le envió un sentido mensaje este martes por la mañana, a través de WhatsApp, en el que le brindó sus condolencias, y reclamó la búsqueda de Justicia por el reciente asesinato.



Este martes se cumple un año de el juicio en Dolores donde condenaron a los asesinos de Fernando Báez Sosa. En esa oportunidad el TOC 1 de Dolores dictaminó prisión perpetua a cinco de los jóvenes por ser coautores de homicidio agravado, mientras que los tres restantes a 15 años por ser partícipes secundarios del asesinato.

Fuente: Infobae