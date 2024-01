La última colección 1906D de New Balance demuestra que los tonos metálicos inspirados en los años 2000 están aquí para quedarse

New Balance presenta su nuevo paquete 1906D, destacando la tendencia metálica de los 2000 con elegantes siluetas y tecnología innovadora.

Desde la colaboración plateada con Up There hasta la cromática 1906 de Aimé Leon Dore, el 2023 presenció el regreso de llamativos tenis metálicos con New Balance lanzando varias versiones elegantes de esta tendencia retro. Mientras continúa alimentando este resurgimiento popular, la marca ahora revela un llamativo paquete plateado 1906D.



Lanzándose en una distribución general, la nueva llegada consta de cuatro interpretaciones de la silueta deportiva. Cada zapatilla está confeccionada con paneles de malla plateada que envuelven varias capas inferiores de malla ancha, destacando el aspecto de la era del año 2000. Complementando los tonos fríos, el logo medial de New Balance N tiene un tinte gris claro junto con el tono de acento de cada zapatilla.

En la base, la marca reúne sus componentes técnicos distintivos para crear una plantilla cómoda pero segura. Dentro de la gruesa entresuela, su amortiguación ABZORB característica se combina con una suela exterior N-ergy que se apila sobre la funcionalidad de Stability Web para proporcionar soporte al arco. A lo largo de estas características, New Balance incorpora tonos grises para enfatizar el aspecto metálico general.

Fuente: Xmag