Pullaro maniobra entre "la bomba de Perotti" y la caída de ingresos

La paritaria docente será la primera batalla local que enfrenta el gobierno del radical Maximiliano Pullaro. Acostumbrado a dar peleas en el plano de la seguridad, donde tiene el acompañamiento social, este conflicto lo planta ante los gremios, pero también ante trabajadores que demandan recomposición salarial y a las familias que esperan el inicio del ciclo lectivo. De ese laberinto espera salir airoso con una máxima: no desconoce los acuerdos firmados, pero pagará los aumentos en proporción a lo que el Estado recaude.

En esa línea se construyó el anuncio de la semana pasada, del pago de un 14 por ciento de aumento sobre los haberes de diciembre, que pagará por planilla complementaria en el mes de febrero. Con ese monto, comenzará a saldar la Paritaria 2023, que los sindicatos firmaron con el exgobernador Omar Perotti y que desde Casa Gris califican como “una bomba" que dejó el gobierno anterior "a sabiendas de que en el verano explotaba”.

Ese convenio, estableció para los docentes y trabajadores de la administración central porcentajes de aumentos bajos, pero cláusula gatillo hacia el final del año. Con el acelere de la inflación, que alcanzó un 12,5% en noviembre y 27,9 % en diciembre, la cláusula gatillo arrojó un 84% de aumento si se lo calcula sobre la base de los haberes de febrero 2023, o un 36,4% sobre la base de diciembre. Todo a cobrar con el sueldo de enero.

Los gremios que representan a los trabajadores de la administración central, recibieron la misma promesa. El diálogo con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio, y los gremios docentes están llevando adelante reuniones técnicas para acercar posiciones.

“En esas condiciones, así como está escrito, no se puede cumplir. ¿Qué sector puede hablar de un 36% de aumento sobre el sueldo diciembre? Lo que no queremos es decir no se puede pagar nada”, sostienen desde el Ejecutivo.

Así, el planteo a los gremios es que se otorgarán aumentos en base a los recursos. “Ahora ofrecimos este 14, y en febrero o marzo poder completar lo que falta. Estimamos que a marzo vamos a tener un incremento de recaudación que nos permita alcanzar ese 36,4%. Y en paralelo ir negociando la paritaria de este año”, detallan.

Además, no confirman una nueva cláusula gatillo, pero tampoco terminan por descartarla. Y lo que sí avizoran son acuerdos más cortos, incluso trimestrales. La estrategia se está aplicando en otras provincias, entre ellas Córdoba. La diferencia, es que allí la cláusula gatillo se cortó en noviembre y los aumentos que siguieron fueron a cuenta.

El inicio del debate paritario temprano –la primera reunión fue el 5 de enero y se espera que en los próximos días ya se plasme una propuesta salarial para el 2024– esperan pueda evitar conflictos en el arranque de las clases. Sin embargo, la discusión a nivel nacional puede complicar mucho el escenario. El presidente Javier Milei aún no convocó a las paritarias nacionales y, si quedase en pie ese apartado del texto original de la Ley Ómnibus, se cortarían el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los recursos para cooperadoras escolares, entre otros. El cumplimiento de los 192 días de clases fue uno de los objetivos que trazó Pullaro para su gobierno y en declaraciones recientes, desde su gabinete marcaron la cancha respecto de los paros: “El día descontado no se va a devolver”, avisan.

