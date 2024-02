Ficha estas ideas de regalos para San Valentín

Se acerca el 14 de febrero, el día del amor y la afectividad que siempre asociamos a los enamorados. Pero para quien no tenga pareja, ¿quién dijo que no se puede celebrar también con nuestras amigas o hacernos un regalo a nosotras mismas? Hoy queremos que descubras el ranking top 20 regalos para San Valentín.

Para celebrar el amor no hace falta tener un gran presupuesto, lo importante es el detalle y demostrar a la persona que tenemos enfrente que la queremos el día de San Valentin… ¡Y todos los días!

Los mejores regalos para San Valentín

Si quieres celebrar San Valentín entre amigas pero no sabes que regalar ¡toma nota! Y es que siempre se ha asociado este día con pasarlo en pareja, no vamos a negar lo evidente ¡también nos gusta! Pero celebrarlo con nuestras amigas es otra gran opción.

Chocomensaje para decir “te quiero”

Regalar chocolate siempre es un acierto, y si es personalizado… Es una opción original y personal para declarar tu amor a la persona que quieres. Puedes encargarlo con la frase que quieras, o con vuestro nombre.



Kit personalizado emergencia de chuches

Si a la persona que quieres regalar le encantan las chuches, este kit de emergencia le salvará de más de una crisis existencial. En el interior lleva muchos tipos diferentes de chuches clásicas, que a todos nos gustan.



Ginebra premium personalizada

Solo para decoración esta botella de ginebra personalizada es ideal, pero si tu pareja es team ginebra ¡Seguro que le dejas con la boca abierta! Puedes poner vuestros nombres, y añadir un mensaje de amor en la parte inferior de la botella. Tienes diferentes opciones de sabores, nosotras te recomendamos la versión de fresa y frutos rojos.



Complementos llenos de amor – todo al rojo

¿Quién de nosotras es capaz de resistirse a un complemento? El accesorio correcto tiene el poder de transformar todo el look. Desde El Attelier lo sabemos, y apostamos todo al rojo este San Valentín.

Todo al rojo este San Valentín

No sabes cuánto necesitas un fular... ¡Hasta que lo necesitas! Por lo cual te dejamos esta opción de Misako en tres tonos: rojo, negro y blanco por lo que podrás combinarlo con al menos el 80% de tu armario.

Unas zapatillas converse con el salvavidas de las zapatillas por excelencia, las clásicas negras nos encantan pero y está versión de polipiel roja con plataforma ¿Cómo es? Ya nos estamos imaginando todos los looks posibles con estas converse.

Las medias pisaron muy fuerte la temporada pasada, y no parece que vayan a desaparecer este 2024. Te proponemos esta opción de Calzedonia, muy arriesgada pero los outfits te quedarán de sueño. Confía en nosotras.

Y finalmente, como no podría ser de otra manera, no existe nada mejor en el mundo que llegar a casa y ponerte el pijama. Esté kimono de Intimissimi en rojo vino nos tiene enamoradas, además es de seda y te avisamos… Una vez que pruebas la seda, no hay vuelta atrás. Incluso, si eres atrevida puedes utilizarlo para algún look nocturno.

Taza personalizada con tus mejores fotos

Para que se acuerde de ti mientras se toma su café por la mañana, y es que si siempre que vais a una tienda de decoración sale con una taza diferente… ¡Una taza personalizada es el mejor regalo! Puedes encargarla con una foto vuestra, o con cualquier ilustración que sepas que le gusta. Además también puedes añadir texto donde quieras, y en diferentes colores o tipografías.



Regala skincare

Estamos en la era del skincare, vemos por todos lados miles de rutinas y pieles increíbles que se han convertido en nuestra meta para este 2024. Por lo que vamos a ayudarte, San Valentín es el día del amor, pero también del amor propio por lo que si no tienes una persona a la que regalarle una rutina de skincare, amiga… ¡Regálate a ti misma!



Este neceser de By Terry es una opción perfecta que combina skincare con una rutina de maquillaje natural. Además muchos de estos sets suelen venir en caja de cartón, de lo contrario este trae un neceser muy útil para almacenar nuestros productos de cosmética.

Perfumes

Cuando no sepas que regalar, regala un perfume. Nunca habrá fallo, te lo podemos garantizar. Además estos regalos tienen un toque lujoso, ya que podemos tener un detalle de lujo sin gastarnos todos nuestros ahorros en un accesorio o prenda de firma de lujo.



No todo va a ser tan fácil, acertar con un perfume no es una tarea sencilla ya que el gusto por un aroma es muy personal. Por eso te traemos este perfume de Marc Jacobs con el que tendrás menos posibilidades de fallar, es una fragancia dulce pero floral. En resumen, ¡es muy complicado que no le guste a nadie!

Joyero de viaje personalizado

Todas necesitamos un joyero de viaje, y sobre esto no hay discusión. Siempre será un buen regalo, y si es personalizado con su nombre o una frase que os represente… no tenemos palabras. Además puede ser una indirecta para que os propongáis hacer un viaje próximamente.



Vino tinto personalizado diseño Gran Reserva

A veces una mujer solo necesita tomarse una copa de su vino favorito… Una botella de vino tinto gran reserva personalizado con una foto, nombre y texto… Para tomarlo con tu persona favorita, y como decoración.



Kit para parejas inseparables

El mejor regalo para compartir experiencias con tu pareja, si nunca os decidís por el plan que queréis hacer os proponemos regalar este kit de parejas inseparables con un talonario de 24 cheques para canjear juntos. También lleva un llavero para dos, y unas píldoras para enamorar a tu pareja todos los días.



Brochas de maquillaje

Cuando tienes que hacer un regalo y no sabes el que regalar, puedes optar por regalar esas cosas que sabes que la persona no compraría o invertiría por si misma. Y eso son las brochas de maquillaje, a no ser que ser una loca del maquillaje, dudamos mucho que cuando va de compras le apetezca gastarse sus ahorros en brochas. Además las que solemos tener, tenemos que confesar que tienen mucho tiempo… ¡Y es hora de cambiarlas! Indirecta muy directa.



Con todas las tendencias de maquillaje actual, como el maquillaje romántico, si regalas este set de Laura Mercier te lo estarán agradeciendo hasta el año que viene.

Kit de aceites de masajes para parejas

Este regalo es otra indirecta para hacerle a tu pareja, si nunca quiere hacerte masajes con este regalo no tendrá excusa. Este pack de tres aceites es perfecto para: Relajarte, activarte y calentarte.



Tableta de chocolate gigante con forma de corazón

Si a tu pareja le gusta el chocolate, y quieres regalarle una tableta más original que el año pasado… esta opción de chocolate en forma de corazón personalizada es la mejor opción para decir que le quieres otro año más.



Pack de sales y especias premium para gourmets

Cenita romántica en casa siempre es el mejor plan, si a tu pareja o a ti os gusta cocinar este pack de sales y especias premium darán un toque diferente a vuestras recetas.



“Noche de evasión y vinos”: una experiencia Dakotabox

Otra opción de cajas de experiencias es esta de noche de evasión y vinos, perfecta para salir de la rutina disfrutando en la mejor compañía.



¿Por qué no autoregalarte algo?

Porque hacerse un regalo a una misma de vez en cuando tampoco está mal, ¿a quién no le gusta darse un capricho?, ¿por qué esperar…? ¡es la excusa perfecta! Mimarnos a nosotras mismas nos gusta y es que ¡el amor propio también es importante!

Kit personalizado de bombas de baño relajantes

Tomar un baño relajante es el mejor plan después de un día sin parar, este pack de seis bombas de baño es uno de los mejores autoregalos que puedes hacerte.



Kit para cultivar tu propio jardín afrodisíaco

Dicen que las plantas transmiten paz y tranquilidad, por lo cual este kit para cultivar tu propio jardín afrodisíaco te relajará tanto antes como después.



Estuche gourmet para amantes del Sushi

Si eres una amante de la comida japonesa, y en especial del sushi esta es la señal para que aprendas a hacerlo tu misma. Este estuche gourmet tiene todo lo que necesitas para su elaboración, solo necesitaras tener tus ingredientes favoritos.



Bombas de semillas para cultivar plantas aromáticas

Si eres una fanática de Pinterest seguro que has visto estás plantitas de decoración en todas partes, este pack de bombas de semillas para cultivar plantas aromáticas tiene todo lo que necesitas para decorar tu hogar de la forma más aesthetic.



Cámara de fotos instantánea de Lomography

Todas hemos querido una cámara de polaroid en algún momento de los últimos años, y San Valentín puede ser el mejor momento para hacerte con una de ellas y inmortalizar todos tus momentos favoritos.



Maxibolso personalizado con tu nombre

Un tote bag personalizado es lo que necesitamos todas, y no lo sabemos hasta que lo tenemos. Puedes personalizarlo con tu nombre, o con la palabra que más te guste.



Si eres hombre, y estas leyendo esto porque no sabes el que regalar a tu novia en San Valentín esperamos haberte ayudado. Pero tenemos algo que decirte, puede que sea la oportunidad perfecta de pedir matrimonio… Si estás buscando el momento perfecto, es este. No hay nada más romántico que una boda en el campo. Perdón, nosotras ya estábamos soñando.

Fuente: El Attelier Magazine