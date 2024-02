“Oppenheimer” arrasa en los premios BAFTA y se lleva siete estatuillas, incluyendo mejor película

La épica atómica Oppenheimer ganó siete premios en la 77ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) el domingo, consolidando su estatus de favorita para los Oscar del próximo mes.

Entre las estatuillas más importantes que obtuvo el film se encuentran las de Mejor película, Mejor dirección para Christopher Nolan y Mejor actor para Cillian Murphy por darle vida al personaje del título, quien fue “el padre de la bomba atómica”. Además, ganó por edición, cinematografía y música original, así como el premio al Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr

La fantasía gótica Pobres criaturas se llevó cinco premios y Emma Stone, su protagonista, fue elegida como Mejor actriz por dar vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter.

Por otra parte, la producción británica La Zona de Interés, un drama sobre el Holocausto, ganó tres premios -Mejor película británica y Mejor película de habla no inglesa, una combinación que se dio por primera vez, y también se llevó el premio a Mejor sonido, el cual ha sido descrito como la verdadera estrella de la película-.

Oppenheimer tuvo 13 nominaciones, pero no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ganó la carrera del premio a mejor película contra Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna, Anatomía de una caída y Los que se quedan.

Fuente: TN