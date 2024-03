Por qué las medias rojas serán la tendencia más fashion de la temporada

Hace mucho te venimos contando que el rojo va a ser el color más trendy del 2024. Tiktok se llenó de nuevos aesthetics como el "tomato girl summer" o la "cherry red girl" que retoman el color rojo como protagonista del maquillaje y del outfit. Si estuviste prestando atención a las últimas pasarelas de las Semanas de la Moda, o los looks de las celebridades, seguro te encontraste con una característica en común: las medias rojas son un must de la temporada.

Las medias son un item indispensable para el invierno. Elevan nuestros outfits mientras añaden una capa extra de abrigo con un toque de originalidad, y si encima las elegimos en color rojo, tenemos asegurado un look que se va a llevar todas las miradas. Te damos ideas de cómo sumarlas en tu styling.

La forma más indicada para sumar esta tendencia a tus outfits de una manera realista y usable en el día a día, es aprovecharlas como un toque de color a un outfit negro. Clásicos por excelencia, un total black no puede fallar, pero probá reemplazando las medias negras por unas en rojo fuego para sumar esta tendencia a tus outfits.

Una mini skirt, un blazer oversize y unos zapatos negros serán los mejores amigos de esta prenda. En los días más duros de invierno, podés elegir llevar por debajo unas medias térmicas para sumar otra capa de calor.

Un look jugado que no va a dejar ojos sin posarse en él. Puede que sea difícil convertir a las medias en la prenda focal de nuestro outfit, por lo que elegir un atuendo monocolor es una manera inteligente de aportarle armonía pero interés a tu look.

Tanto con vestidos, como nos demuestra Anya Taylor Joy, o con un conjunto sastrero, vestir enteramente de rojo no puede fallar a la hora de posicionarte como una marcadora de tendencias.

Con la ayuda de los accesorios

Si el monocolor te parece demasiado atrevido, pero no querés recaer en vestir sólo negro, aún podés agregar más rojo a tu atuendo estratégicamente centrándote en la textura, para agregar dimensión. Por ejemplo, no es necesario que uses todo de rojo, pero podés combinar medias transparentes con un zapato rojo charol.

Gafas rojas, boinas rojas, bolsos rojos, labios rojos... el color no deja item sin elevar. Sí, es arriesgado y para personas que no le temen a llamar la atención. Pero el sumar las medias rojas a tu outfit va a ser un antes y un después en tu estilo personal.

Fuente: Para TI