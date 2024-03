Entrevista exclusiva con el nuevo director creativo de Alexander McQueen, Seán McGirr: "Para mí, el nuevo McQueen debe tener la energía de la juventud"

"Para mí es el proceso de dejar entrar la luz." Seán McGirr estuvo en París para las últimas pruebas. Su primer desfile de Alexander McQueen se realizará dentro de cuatro días. Abajo, las modelos hacían cola para ser arregladas para las pruebas, y cajas de ropa entraban y salían corriendo de un lado a otro por la puerta. El viento frío de febrero hizo que el ambiente ya ajetreado fuera aún más frío. Pero arriba, donde trabaja McGirr, todo está en calma.

Moodboard se encuentra junto a una pared. Pinturas en lienzo al óleo de David Hammons, esculturas de automóviles de John Chamberlain y fotografías de su propio iPhone, con la pantalla rota en innumerables fragmentos diminutos, cuidadosamente dispuestos allí. Intercaladas aquí y allá hay fotografías de jóvenes londinenses, como Kate Moss en sus días de Pete Doherty y Amy Winehouse con sus colmenas más altas y vestidos escotados, y Bebe Parnell, que planeaba exponer en su primera exposición. Filas de zapatos y botas se alinean en los zapateros, incluidos zapatos únicos y resistentes inspirados en los cascos de los caballos. Los estantes están repletos de estilos establecidos, incluidos los cuadros que esperarías y otras sorpresas ingeniosas y cuidadosamente adornadas.



“Primero estudié la colección Birds”, me dijo McGirr en su estudio de Londres hace poco más de una semana, refiriéndose al desfile de primavera de 1995 de Lee Alexander McQueen como el que tuvo el impacto más profundo en él. "Lo que me gusta es que es muy simple pero tiene un ligero toque. Es una chaqueta con los hombros más apilados, o una solapa un poco levantada. Es la idea de hacer un corte bonito y luego enrollarlo con neumáticos para crear algo nuevo. Toma algo, gíralo, tritúralo y mira qué pasa".



La colección 'Birds' de Lee Alexander McQueen de primavera de 1995 que le dio a Seán McGirr gran parte de su inspiración.



Por supuesto, el trabajo de McGirr es aportar nuevas ideas a Alexander McQueen. Cuando se anunció el puesto, el CEO de la marca, Gianfilippo Testa, dijo: "Aportará un fuerte lenguaje creativo a la marca" y, para ello, inyectará una perspectiva millennial. "Para mí, tenía que tener una energía juvenil. Pensé que debería ser sobre Londres, esta mezcla de cultura juvenil que veo todo el tiempo aquí. Quería que eso estuviera representado". Además, "tenía que tener una resonancia "Esto está en el ADN de la marca. McQueen también se trata de agresión, pero de agresión juguetona".



¿Habrá pantalones de talle bajo? McQueen es conocido por sus pantalones de talle bajo que dejan al descubierto la raja del trasero y ha aparecido en otros desfiles de moda esta temporada. Pero McGirr no hace nada demasiado directo. En cambio, dijo que sacó un par de pantalones de talle bajo de los archivos y los amplió 10 veces. "Para mí, es una versión moderna. Todavía son muy, muy bajos, pero holgados, y puedes usarlos de una manera fresca. " Dijo que el nuevo McQueen "no debería resultar demasiado difícil de usar".



Expandir el negocio de prêt-à-porter es una parte crucial de ese esfuerzo; McGirr dijo que una gran parte del negocio actualmente son zapatillas. Hay muchas oportunidades para alguien con tanta confianza como McGirr. "Siempre he creído en lo que hago", afirmó. "Me mudé a Londres cuando tenía 17 años, apenas una semana después de la escuela, y mis padres me apoyaron mucho porque tenía fe".

McGirr, que ahora tiene 35 años, era uno de esos chicos alternativos de Londres de los que hablaba cuando Alexander McQueen, un inmigrante irlandés que se estaba preparando para postularse a Central Saint Martins para seguir una carrera en la moda, se suicidó en 2010. Horn of Plenty y Plato's Atlantis, los dos últimos espectáculos de McQueen, le dejaron una profunda impresión. "Tenía 20 años... Fue un año de formación para mí, y esos dos programas me inspiraron mucho. La Atlántida de Platón fue muy audaz y tenía un mensaje muy fuerte. Ese programa tuvo un impacto en mí y en la cultura. Profundo "Influencia, junto con Lady Gaga y 'Bad Romance'. Está realmente entretejido en el tejido de la cultura".





Creció en un suburbio "bastante común y corriente" de Dublín, hijo de padres trabajadores; su madre era enfermera y su padre era mecánico (sus padres, así como sus hermanos menores, tomarán parte en el programa). "En realidad no estaba en la moda; fueron las películas las que me expusieron a la moda", dice. Su padre amaba a Tarantino y le mostró Apocalypse Now y The Gunslinger. "Esos personajes que estaban al margen, forasteros, un poco peligrosos, pensé que eran realmente geniales". Antes de eso, McGirr había querido ser periodista, pero las películas le ayudaron a darse cuenta de que podía expresar su punto de vista a través de la ropa. "Por eso me gusta tanto McQueen, porque la ropa siempre contiene un mensaje", dijo. Fue su abuela, expositora de escaparates en los años 1950 y 1960, quien le inició en la costura. Comenzó a comprar ropa vintage y a rehacerla, y también hizo confeccionar sus uniformes escolares. "Esta idea de improvisación: quería expresar algo a través de la ropa. Eso es algo que realmente me atrajo".

Después de llegar a Londres, encontró trabajo en una zapatería en Oxford Street, pero no duró. "Estaba experimentando un nivel de homofobia. Algunos de mis colegas fueron un poco groseros conmigo porque sabían que era gay. Llamé a mi mamá y ella me dijo: 'Sal de ahí'. Así que fui a un bar gay esa noche y comencé a trabajar allí."

Posteriormente, gracias al consejo de la legendaria profesora de diseño de moda Louise Wilson, solicitó y recibió una beca y se graduó de la escuela en 2014.

Sus antiguos alumnos, como Simone Rocha, Christopher Kane y Jonathan Saunders, fundaron marcas inmediatamente después de graduarse, pero McGirr y sus compañeros de clase se graduaron justo al otro lado de la Gran Recesión. Mientras que la mayoría de la gente busca trabajo en grandes empresas, McGirr eligió una de las más grandes: un grupo emergente con sede en Tokio, propietarios de Uniqlo, donde trabajó junto a Christophe Lemaire en la serie Uniqlo U. "Vivir en Japón es realmente inspirador", afirmó. "Es una cultura muy diferente, pero son tan isleños como los irlandeses. Ambos somos un poco raros".





Después de trabajar para Dries Van Noten en Amberes, regresó a Londres para unirse al equipo de JW Anderson, trabajando en la colección de ropa masculina antes de asumir el cargo de director de ropa femenina y prêt-à-porter. Además de JW Anderson, también mencionó a John Galliano, Rick Owens y a los diseñadores japoneses Junya Watanabe, Issey Miyake y Rei Kawakubo como diseñadores que admira: "La gente que mira las cosas de una manera menos convencional, intenta impulsar las ideas, o alguien quién cambia tu perspectiva sobre las cosas”.

Respecto a su estilo de trabajo, dijo: "Soy diseñador desde hace 10 años y todavía estoy acostumbrado a trabajar con un grupo de jóvenes y darles mucho espacio a la gente, pero también me gusta estar más involucrado. Con el Con la excepción de la estilista Marie Chaix y un asistente, todos los miembros del equipo eran miembros del equipo antes de su llegada, y muchos habían trabajado con el propio Lee. "Todos estamos emocionados de hacer algo nuevo. Creo que estoy muy abierto a las personas creativas y puedo ser flexible y adaptable. Les empiezan a gustar las cosas que a mí me gustan y trato de ver qué son realmente buenas". en."



McGirr vestía pantalones Dickies holgados, un suéter Saint James y aros de diamantes a juego que acentuaban sus ojos azules. En la conversación, mantenía contacto visual con casi todas las personas que conocía y, de pie, mostraba un estilo atlético y sin esfuerzo en el estudio. Le gusta nadar y en los días previos al espectáculo ha estado practicando yoga.

El nombramiento de McGirr generó controversia en línea: otro hombre más en un trabajo de diseño importante, y este fue particularmente doloroso porque reemplazaba a la muy querida Sarah Burton, quien trabajó junto a McQueen antes de su muerte. McGirr rinde homenaje a Sarah Burton. "El vocabulario que se le ocurrió a McQueen, eso es en lo que Sarah Burton era buena; mantuvo esa energía y amplificó esos códigos." La respuesta a la angustia causada por su llegada parecía consistente con su enfoque colaborativo y práctico. Obviamente, dijo, "es muy complicado. Pero, para ser honesto, estoy feliz y orgulloso de que mi nombramiento haya provocado una conversación sobre la diversidad. He trabajado en todo el mundo y siempre he notado que la diversidad genera creatividad". ... Creo que es importante continuar teniendo esta conversación”.



El mes pasado, McGirr lanzó un avance filmado por el artista Tommy Malekoff y protagonizado por Debra Shaw y Frankie Rayder. Ambos han desfilado en los desfiles de Lee McQueen. Reintrodujo el logotipo redactado de McQueen (con una c dentro de la Q) y recuperó la calavera y las tibias cruzadas, la firma de la marca. "Es una tradición un poco gótica jugar con las marcas", dijo. "Quería hacer algo muy original, un poco divertido, un poco agresivo". Esto desató una discusión en línea, como siempre ocurre con las aperturas, con críticas mixtas, pero él permanece abierto a las reacciones. "En cierto modo divide a la gente. Creo que es genial y creo que es importante. Lee MaQueen dijo en los años 90: 'Prefiero que la gente lo odie a que no sienta nada en absoluto'. Creo que el espíritu de la marca McQueen es una un poquito así."

McQueen, un provocador natural, estaba acostumbrado a la oscuridad, pero no esperes lo mismo de McGirr. "La moda realmente debería entusiasmar a la gente, pero de forma optimista", afirmó. "No me gusta mucho estar triste o triste. Para ser honesto, siento que la salud mental del mundo está en muy mal estado. La moda debería poder evocar algunos sentimientos ligeramente retorcidos", - la palabra que usó en el avance en París fue "glamour rudo": "Pero te inspira al mismo tiempo".

Para mantener su sentido del equilibrio, el año pasado eliminó su perfil de Instagram. "Me gustaba mucho, pero luego decidí no usarlo más, principalmente porque quería concentrarme en el trabajo. Pensé que sería más saludable para mí no usarlo". También realiza análisis semanales. “Ha sido muy beneficioso para mí ayudarme a contextualizar las cosas, comprender el estado en el que estoy tratando de entrar y pensar profundamente sobre las cosas”. Señala que su analista es junguiano, no freudiano. "Estoy muy interesado en la psique humana. Cómo funcionamos, nuestra psique, por qué aceptamos las cosas. Ya sabes, vivimos en un mundo muy reactivo. Siempre es interesante pensar profundamente en las cosas, entender de dónde vienen realmente las cosas. ...” El lugar al que nos lleva esta noche es Olympiad, un antiguo mercado mayorista de alimentos en el corazón del barrio chino de París. Quería algo un poco industrial, acorde con la tradición mcQueen, y alejado del centro burgués de París. En el período previo a la presentación, McGirr estaba lleno de pasión.

Fuente: Vouge Taiwan