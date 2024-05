"No hay que cerrarle las puertas al ingreso de La Libertad Avanza a Unidos para Cambiar Santa Fe"

El senador Felipe Michlig, una suerte de fundador de Unidos para Cambiar Santa Fe, alentó el ingreso de La Libertad Avanza al frente provincial. El presidente de la UCR santafesina negó que tenga un vínculo esquivo con el gobernador Maximiliano Pullaro y avaló el arranque de un proceso de reforma constitucional, con reelección incluida, en la Legislatura.

-Se cumplió un aniversario del nacimiento de Unidos, ¿cuál es la actualidad del frente?



-El balance es altamente positivo. Fue realmente complejo el trabajo que tuvimos que hacer para conformar el frente, una vez que lo logramos tuvimos que sortear también otra situación compleja, las elecciones PASO, donde teníamos tres listas y en un momento parecía que podíamos tener inconvenientes mayores. Pero todo eso se superó y después llegó la elección general en la que Maxi Pullaro y Gisela Scaglia tuvieron un récord de votos. Estamos en el quinto mes, cumpliendo el quinto mes de gobierno y hay una relación muy madura, muy de ida y vuelta entre los partidos que integramos el frente, pero también una inclusión por parte del Ejecutivo.

La relación con Maximiliano Pullaro

-¿Cómo marcha su vínculo con el gobernador Pullaro?

-Siempre estuvo muy bien, no podemos negar que muchas veces tenemos miradas diferentes, pero siempre tuvimos una relación muy cordial, muy de hermanos o de padre e hijo. Diría que hoy estamos en el mejor momento, porque él está cumpliendo una gran función como gobernador, con una presencia, con una contracción al trabajo, con una potencia de trabajo extraordinaria junto con todo su equipo y nosotros también, haciendo la tarea que nos compete en la Legislatura. Llevamos alrededor de 40 leyes sancionadas desde que asumimos, después de mucho tiempo se trabajó en enero, que es muy bueno para cambiar un poco la imagen de la Legislatura, una presencia muy visible y un compromiso con lo que plantea el Ejecutivo.



-¿Se arrepintió de no ser ministro de Gobierno?

-No, la verdad es que con el trabajo que tiene Fabián Bastia y con todo lo que tiene que hacer, no (risas). Se lo dije a Maxi, se lo dije a Fabián, tomé yo la decisión y en conjunto tomamos la decisión correcta. Humildemente, donde estoy le soy muy útil primero al frente, y a los santafesinos por sobre todo, a mi partido y a la gestión de gobierno. En el Senado necesitamos tener una forma de lograr los consensos necesarios, si bien tenemos una mayoría muy importante, somos 13 senadores, tenemos los dos tercios de la cámara, tenemos una mayoría especial, más Joaquín Gramado que es aliado estratégico, pero no imponemos absolutamente nada. Me siento muy útil en el lugar que ocupo como presidente pro témpore, por la cantidad de años, la experiencia que tengo como senador, la relación que tenemos con otros senadores para facilitar justamente la sanción de distintas leyes que necesita el Ejecutivo.

-Sobre el proyecto previo a una reforma previsional, el senador socialista Paco Garibaldi no lo acompañó, ¿preocupa que en Diputados el PS, que tiene mayoría, no apoye?

-A Paco lo estuve hablando, le sugerí que si él no tenía una decisión todavía y no tenía una definición de su partido…entiendo que en el fondo, tanto Paco como los dirigentes del Partido Socialista, que son una parte importante de frente, son conscientes de que tenemos que estudiar el tema, porque en un sistema de reparto no podemos pretender que el conjunto de los santafesinos cubra el déficit de los que estamos dentro del sistema público.

-¿Cómo cubren hoy los santafesinos el déficit?

-Doy un ejemplo, se van a enojar muchísimo, pero a esta altura eso no me importa. Estoy a punto de cumplir 61 años, tengo 39 de aportes y podría con los beneficios que tenemos, que no lo tienen todas las provincias, no los tiene Nación, cambiar dos por uno ¿Vos me ves a mí, a los 61 años jubilándome?, si yo me jubilara sería una partecita ínfima, pero acrecentaría el déficit de las jubilaciones. ¿Por qué un comerciante, un industrial, o por qué vos, que no estás en el sistema público, tenés que pagar el déficit que yo genero? Lo tenemos que aportar nosotros, que somos parte del sistema. También tenemos que ver cómo podemos tener topes en las jubilaciones, el porcentaje que aportamos, y otras cuestiones que se puedan evaluar para atenuar ese déficit.

La interna del PRO, en Unidos para Cambiar Santa Fe

-El PRO está atravesando una dura interna en Santa Fe, ¿daña al frente Unidos?

-No, porque tanto el sector que lidera Federico Angelini y Cristian Cunha, como el sector que lidera la vicegobernadora Gisela Scaglia, tienen una gran predisposición de llegar a acuerdos, son conscientes de la importancia que tiene el PRO en la provincia. Es una cuestión de ellos, no nos podemos entrometer, pero entiendo, por algunas charlas que tenemos, que están haciendo todo lo posible para buscar acuerdos.

-Cunha dijo en Letra P que un sector de la UCR juega para Scaglia, ¿es así?

-No lo permitiría bajo ningún punto de vista, ni como dirigente, simpatizante, afiliado a los municipios radicales, como presidente del partido a nivel provincial. No nos podemos entrometer en la interna de ningún partido, salvo la nuestra, que hemos aprendido a solucionar las diferencias o ver cómo acercamos posiciones. No me consta, yo lo hablé con Cristian, me lo planteó.

-¿Unidos puede competir como frente en las legislativas nacionales de 2025?

-Lo veo complicado, es un frente heterogéneo, para la provincia de Santa Fe. ¿De qué vale que vayamos a una elección si, después, cuando llegan al Congreso, cada uno se va con su bloque y muchas veces tiene posiciones encontradas? Entonces, si cumplimos la gestión, el desempeño de Unidos, en la defensa de los intereses de la provincia… para nosotros es crucial el año que viene la cantidad de comunas que podamos disputar, la cantidad de intendencias y la mitad de todos los Concejos.

Cómo se compite en Santa Fe en 2025

-¿Por eso en 2025 las elecciones deberían ser desdobladas en Santa Fe?

-Van a ser desdobladas, es una facultad del gobernador. En el caso de los intendentes, comisiones comunales y concejos, es una facultad del gobernador establecer el momento, el mes que se llaman las elecciones. Tiene que ser una elección municipal, no la podemos nacionalizar, una elección de representantes de quiénes van a gobernar las 310 comunas y un puñado de ciudades que votan para la intendencia más la mitad de todos los Concejos. Por ejemplo, Rosario, la ciudad más importante de la provincia, no podemos nacionalizar una elección para elegir la mitad del Concejo.

-En ese marco, ¿Unidos tiene que acercarse a la Libertad Avanza?

-Siempre hay que vincularse. ¿Quién hubiera dicho que este frente heterogéneo se podía conformar? Muchos daban como algo cierto que no íbamos a poder construir con el GEN, el PS, los evangelistas de UNO o con la Ucedé. Sin embargo, en el 90 y pico por ciento de los temas estábamos de acuerdo, y lo estamos demostrando en la gestión del gobierno.

-¿No le cierran las puertas al ingreso de La Libertad Avanza a Unidos?

-No, para nada, porque los problemas, la demanda y los desafíos de Argentina son muy complejos. Es posible, entre distintos partidos, responder de la mejor manera a las demandas de la gente.

La postura de Felipe Michlig sobre reforma constitucional

-¿Cuál es su postura sobre una posible reforma constitucional?

-Es un tema importante aunque no urgente, pero tenemos que abocarnos. Hay proyectos con estado parlamentario y debemos encontrar los consensos entre la mayor cantidad de partidos políticos con representación parlamentaria, pero también con asociaciones que representan a la sociedad civil. Tenemos una Constitución de 62 años, propia de un mundo que era diferente, la reforma es necesaria. Unidos ya tiene el número en la Cámara de Senadores. Como no queremos imponer nada, tenemos que buscar esos acuerdos para la reforma que queremos hacer. Y en la Cámara de Diputados tampoco estamos lejos en la idea de llegar a acuerdos con otros bloques.

-Poner como posibilidad la reelección del actual gobernador, ¿es un error a la hora de salir a buscar consensos?

-Hay que ser claro, las únicas dos provincias que no tienen reelección de gobernador y vice son Santa Fe y Mendoza. Me van a criticar por esto, pero muchas cosas no se han podido hacer en esta provincia porque el gobernador no tenía la reelección. Comienza los primeros seis meses de acomodamiento, empieza a tomar decisiones, a gobernar, y el último año tiene temor de tomar decisiones porque no sabe quién lo va a sustituir o a reemplazar. ¿Cuánto es el periodo que gobierna? ...Y dos años y medio, tres efectivamente. Hay que tener también una elección de cuatro años y una reelección para todas las categorías electorales. Hablo del gobernador y de diputados, senadores, intendentes, concejales y presidentes comunales. Una vez que tuviste una pausa o cuatro años, podés volver si la gente te elige. Pero cuatro más cuatro y para todas las categorías electorales sería para mí lo ideal. Y si hace las cosas bien, lo va a decidir la gente.

-¿Pullaro se merece una reelección?

-Lo hablo con él, en total confianza, como amigo, hermano. Él no quiere, él habla de que la fortaleza del proyecto político va a estar si le entrega la banda a un sucesor, a otra persona. Él está convencido de eso. Pero después está la posibilidad, se verá si corresponde o no, si es necesario o no. La posibilidad de reelección de gobernador y vice tiene que estar y tenemos que ponerla arriba de la mesa, como tantos otros temas.

-Por último, ¿por qué faltó a la cumbre de la Región Centro?

-Hablé con (Juan Cruz) Cacu Cándido (secretario de la Gobernación). Me dice: "¿vas a venir?" Y le digo: "Cacu, ¿es necesario que esté?". A lo que me responde: "Van a estar los gobernadores, viene Guillermo Francos de Buenos Aires y Maxi va a llegar un poquito tarde, lo van a recibir". Pero yo tenía una agenda armada. "Bueno después nos hablamos más tarde", me dice. Lo veo y le pregunto a Maxi, a la mañana. A la tardecita-noche me dice: "Estaría bueno que estés". Y le digo: "Cacu, ya armé todo para mañana, son las siete de la tarde, ya tengo todo armado". A lo que me respondió: "No, entonces quedate tranquilo". Así fue la cosa. Se hace un mundo porque yo no estuve, y la verdad es que estoy orgulloso de que tengamos la presidencia de la Región Centro, que la tenga Maxi como gobernador, que podamos trabajar con Córdoba y Entre Ríos y ojalá con otras provincias. No vean nada raro, tenemos una gran relación, un ida y vuelta permanente, un trabajo permanente con todo el equipo y con Maxi y con Gisela. La vicegobernadora que tenemos es un lujo y un acierto que hemos tenido a la hora de elegirla como compañera de Maxi.

CON INFORMACION DE LETRA P.