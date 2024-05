Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña alimentaron rumores de compromiso con una foto: “Viendo anillos”

En las últimas horas, la stalker de famosos Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, deslizó que Nico Occhiato le habría propuesto casamiento a Flor Jazmín Peña a cinco meses de haber blanqueado su romance.

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) adjuntó las pruebas en una serie de historias de Instagram y detalló lo que le fueron contando sus fuentes.

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no lo iba a subir, pero viendo la historia que subió él hoy... me parece que ya sucedió”, comenzó escribiendo, manteniendo el misterio.

Y sumó, junto a una imagen del fundador de Luzu TV en el local de joyas de lujo: “La foto que me llegó hace unos días es esta, ¿sacaron quién es?”. Luego, Juariu mostró más de cerca el anillo y aseguró que Occhiato ya se lo dio a la bailarina.

“Sube una historia hoy con Flor ¿y qué se ve de fondo?”, preguntó la influencer. Acto seguido, explicó que se trataba de una bolsa de Tiffany: “Por lo que veo, está ahí a la vista de Flor. Esta propuesta ya sucedió”.

Por ahora, ninguno de los protagonistas de este apasionado romance confirmó nada ¿Lo harán después de esta primicia de Juariu?

Fuente: TN