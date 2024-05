Cuál es el modelo de Maximiliano Pullaro para mantener las rutas que no arregla Javier Milei

El gobierno de Maximiliano Pullaro busca un esquema alternativo para contrarrestar el “No hay plata” para obra pública de Javier Milei y poder mantener en condiciones las rutas nacionales en Santa Fe. Se motorizan concesiones privadas para las rutas que desatiende Nación, y un corredor único portuario para el corazón agroexportador que genera divisas frescas para el Banco Central

El gobierno provincial parte de la base de que la regla general de la Nación es no hacer obras, por eso busca alternativas para que se mantengan transitables las calzadas. Denuncia que en la mayoría de las casi 20 rutas nacionales no se corta el pasto, no se calzan las banquinas, no se tapan los pozos y no se cambian las barandas ni carteles que se rompen. Es decir, hay urgencia por la desidia.



La presión de Maximiliano Pullaro

Por eso se incrementaron las reuniones con autoridades nacionales de la secretaría de Obras Públicas y de Vialidad para avanzar en un esquema que en dos semanas puede empezar a avanzar en concreto.



Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, propusieron que de no haber mantenimiento básico nacional una salida es que vayan a una concesión de las rutas como se hace con las autopistas. “Planteamos como una inquietud resolver a futuro la concesión de esas rutas para el mantenimiento de las rutas nacionales en territorio provincial”, lanzó Enrico en el parte oficial luego de la reunión en Buenos Aires.

Puertos, corredor único

Además de las trazas nacionales dispersas por toda la provincia, un punto neurálgico de la preocupación del gobernador son los accesos a puertos por donde sale el 80% de las exportaciones de aceites, granos y subproductos. Rutas mayormente nacionales detonadas por los camiones en la cosecha gruesa que complican la logística y el tránsito a los ciudadanos, además de afectar la producción. El lobby privado empuja a soluciones y alguna vuelta están buscando.

La provincia plantea gestionar un esquema de concesión de zona única portuaria en un radio amplio en el cual una empresa se haga del mantenimiento y algunas obras de esas rutas nacionales y provinciales. Es decir, el camión pagaría una sola vez al ingresar a esa zona mediante un peaje. La Nación está de acuerdo, aunque propicia algún tipo de órgano de control.

“Hay que ordenar todas las partes, Nación, Provincia, municipalidades y privados y delimitar una zona amplia logística para acceder a puertos y avanzar en un esquema único o corredor único de concesión y cobro para el mantenimiento", dijo Enrico a Letra P. “El sistema de rutas que va a los puertos no puede sostenerse de esta manera. Tiene que cambiar el sistema de mantenimiento y conservación”, sostuvo el ministro que viaja cada dos semanas a Buenos Aires.

“Que hoy le cobren a un camión 13.000 pesos que lleva de pozo en pozo para llegar a un puerto no es justo ni razonable”, disparó en referencia a la tasa vial que cobran las localidades portuarias y que la Provincia tiene en la mira. La discusión sobre obras viales tomó temperatura entre el gobierno y los intendentes del cordón portuario de Santa Fe por los recursos que éstos recaudan y que ayudarían en mucho a cubrir el vacío presupuestario que dejó la Nación. Los municipios fundamentan que con eso mantienen su ejido urbano por donde pasan los camiones.

