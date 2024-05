El ácido comentario de Miguel Romano, el ex estilista de Susana Giménez sobre Fátima Florez

Miguel Romano fue el peluquero de Susana Giménez durante décadas, la diva concurría a su atelier para quedar impecable en los días que conducía su progama. El estilista llegó a ser su mano derecha y confidente. Pero todo cambió cuando un ex empleado suyo empezó a peinarla y de algún modo, lo desplazó.

"¿Las extensiones que usa Fátima Florez eran las que tenía en su momento Susana Giménez?", quiso saber Cora Debarbieri en A la Tarde (América). A lo que el estilista explicó: "No tiene extensiones Fátima, es el pelo de ella. Aparte yo no la atiendo, yo atiendo estrellas", acotó el peluquero.



"Pero es la humorista del momento y fue primera dama", le aclaró Karina Mazzocco. Y Romano le contestó picante: "¿Primera dama? No fui al casamiento de ella todavía. Fátima no es una estrella. Hoy las estrellas son Moria Casán, Nacha Guevara y Susana Giménez ".



Luego Luis Ventura le hizo una pregunta que sorprendió: "¿La leyenda de las hermanas Albinas que dice que le hiciste una peluca a Susana con su pelo es real o es in invento?". Sin vueltas Romano aclaró: "Es real, venían unas albinas a cortarse el pelo, y con eso le armé el pelo a Susana".

Sobre cómo quedo su vínculo con la diva, Romano explicó: "Yo no estoy enojado ni dolido, cada uno hace lo que siente por dentro. Hoy me enteré que vino a comer a un restaurant que queda al lado de mi casa, y no pasó a saludarme". No solo eso, después aclaró que le cambiaría el look a la diva: "Le cortaría el pelo como a un señora de 80 años, debajo de los hombros", agregó.

Fuente: Pronto