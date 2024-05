Mayra Mendoza le devolvió el golpe a Aníbal Fernández: la factura que le pasó

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le devolvió al golpe a Aníbal Fernández, que horas antes había fulminado a La Cámpora y a Máximo Kirchner.

En X, acusó al ex ministro de Seguridad de atacar "a compañeros" y le recordó que el diputado e hijo de la ex vicepresidenta lo tuvo en consideración para dirigir Yacimientos Carboníferos Río Turbio, un puesto que ocupó su coterráneo quilmeño durante el gobierno anterior.

La jefa comunal quilmeña "intervino" un título de este jueves de PERFIL, escribiendo unas palabras encima de otras. El original "Aníbal Fernández contra Máximo Kirchner: 'si el peronismo no tiene la pelotas para prepararse y dar una batalla con La Cámpora, está terminado'", quedó así: "Aníbal Fernández contra Javier Milei: 'si el peronismo no tiene la pelotas para prepararse y dar una batalla contra la Ley Bases, está terminado'.

"Hubiese sido bueno leerte diciendo esto", le reprochó la dirigente camporista, "y no atacando a compañeros".

El mensaje de la ex diputada pareció también un tiro por elevación dirigido al menos a parte de la dirigencia peronista por su actitud ante la ley del Gobierno libertario que se está tratando en el Congreso.

A Aníbal Fernández, le pasó una factura: "Nosotros siempre vamos a ser respetuosos y dar oportunidades, como cuando nadie te tenía en cuenta y fue MK quien pensó en vos para YCRT, en referencia a la nombramiento de Fernández en el yacimiento santacruceño, en enero de 2020.

Aníbal Fernández sobre Máxiimo Kirchner: "No es un dirigente con estatura"

El jueves, Aníbal Fernández tensó a fondo la interna del peronismo al arremeter contra La Cámpora y en especial contra Máximo Kirchner.

"Si el peronismo no tiene la pelotas para prepararse y dar una batalla con La Cámpora, está terminado", lanzó, en diálogo con Ernesto Tenembaum en Y ahora quien podrá ayudarnos (Radio con Vos).

Explicó que con el diputado no tiene problemas personales, pero lo descalificó: "Ni por casualidad es un dirigente con estatura".

El ex ministro dijo que La Cámpora les hizo "todas las chanchadas posibles" tanto al gobernador bonaerense Axel Kicillof como al expresidente Alberto Fernández.

Katopodis también cruzó a Aníbal F.: "No es por acá"

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, con su estilo más moderado, también cruzó a Aníbal Fernández.

"No es por acá, no tenemos que perder un segundo en estas cosas. Se trata de cómo frenamos el daño que está causando Milei y sus políticas en toda la Argentina, muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Enfoquemos bien, no perdamos el norte", sostuvo.

Katopodis elogió a Máximo Kirchner, atcado por Aníbel Fernández: "Es un dirigente muy importante del Peronismo en nuestra Provincia y tiene grandes responsabilidades, como las tenemos todos. Pongamos nuestras energías en acompañar a la gente que está sufriendo este ajuste descomunal y sin ningún sentido."

Con información de www.perfil.com