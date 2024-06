Concejo: preocupación por la ola de delitos rurales

En la sesión del Concejo Municipal del 27 de junio se aprobó la modificación del reglamento del Instituto para el Desarrollo Sustentable ampliando la posibilidad de participación para más organizaciones civiles, entre ellas Productores Unidos, Cocrear y ADAPA. También se llevó a cabo un sentido reconocimiento a Sergio Amaya, empleado municipal que trabajó más de 15 años en el área y que falleció recientemente.

Los concejales Caruso, Senn, Soltermam y Racca, presentaron un proyecto donde se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que se retomen las reuniones de la mesa interinstitucional de Seguridad con la Sociedad Rural

Por iniciativa de la Concejal María Paz Caruso se logró modificar el artículo 7º de la Ordenanza de creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela el cual define la conformación del Consejo Consultivo del organismo. Cabe mencionar que el mismo es el espacio en el cual confluyen actores institucionales de la ciudad y debaten los lineamientos de las políticas ambientales que se desarrollan y que han permitido que Rafaela sea un modelo a nivel regional.

“Se han desarrollado 37 encuentros en los que se abordaron diversas temáticas como forestación urbana y rural, medición de huella de carbono, fitosanitarios, gestión de residuos, cuidado del agua, medición de calidad de aire, obras de ciclovías y ciclocarriles y concientización ambiental, entre otros”, expresó Caruso.

“Dada las temáticas planteadas, en los últimos años hemos recibido numerosas solicitudes de instituciones que trabajan objetivos ambientales y quieren formar parte del Consejo pero no podíamos darle respuesta plena con voz y voto a su participación porque la Ordenanza original establecía sólo una ONG. Sinceramente, se superaron las expectativas iniciales y hoy vamos a poder incorporar por ejemplo al Consejo Universitario, Productores Unidos, ADAPA y Cocrear”.

El Consejo Ambiental lleva adelante reuniones bimestrales, donde quedan sentados en libro de actas todos los encuentros y formalizada la historia ambiental de nuestra ciudad.

Reconocimiento

Caruso destinó unas emotivas palabras para realizar un reconocimiento a Sergio Amaya, empleado municipal que falleció recientemente y que trabajó en la implementación de políticas ambientales durante más de 15 años. “Él trajo ideas innovadoras que hoy naturalizamos como el Programa Creando Conciencia, las recolecciones diferencias de papel y cartón, la construcción de estadísticas ambientales, las auditorías y mejoras continuas de los procesos”.

“Sergio trabajó y promulgó una importante articulación entre el sector privado y público, implementó el Programa Instituciones Sustentables, ha sido parte de un gran equipo de trabajo que hoy lo extraña y seguirá trabajando con sus lineamientos… fue un gran compañero”, concluyó la concejal.

Pedido de presentación de Declaraciones Juradas a funcionarios.

Los concejales Caruso, Senn, Soltermam y Racca, a través de una minuta de comunicación que se tratará el jueves próximo, solicitaron que los funcionarios del Departamento Ejecutivo que se desempeñen en cargos políticos presenten de la declaración jurada de sus bienes patrimoniales, en cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza Nº 4905.

La Ordenanza Nº 4905 dispone la obligatoriedad para los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, Concejales y/o Funcionarios del Concejo Municipal de presentar la declaración jurada de bienes, dentro de los treinta (30) días corridos de haber asumido sus funciones o de haber prestado juramento ante las oficinas respectivas, con el objeto de demostrar fehacientemente su estado patrimonial al momento de asumir la Función Pública.

A su vez el artículo 5º de la mentada Ordenanza establece: “Si vencido el plazo para la presentación de las declaraciones juradas, los Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Municipal no las hubieren presentado, se suspenderá el pago de sus retribuciones hasta el cumplimiento de tal requisito […]”

Al respecto el Concejal Martín Racca se refirió a la responsabilidad de los funcionarios públicos y expresó que: “la publicidad de los actos de gobierno obliga a los funcionarios a manifestarse y actuar con veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos por lo que es sumamente importante que la ciudadanía cuente con esos datos ya que deberían estar publicados en el sitio web del Municipio. De no cumplirse con lo establecido solicitaremos que no se liquiden los haberes correspondiente y que nos expliquen los motivos de la liquidación de sueldos de los meses precedentes incumpliendo la normativa vigente.

Aclaramos también que luego de la publicación de este proyecto, el ejecutivo ha corregido su error y ha publicado las declaraciones juradas de los funcionarios, lo cual valoramos y destacamos porque creemos se fortalece la transparencia en los actos de gobierno y en definitiva, la democracia.



Preocupación por la ola de delitos rurales.

Los concejales Caruso, Senn, Soltermam y Racca, presentaron un proyecto donde se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que se retomen las reuniones de la mesa interinstitucional de Seguridad con la Sociedad Rural, las instituciones de productores y los diferentes estamentos del estado intervinientes, debido a la ola de delitos que sufrió el sector agropecuario durante los últimos meses.

El proyecto tiene como antecedente el comunicado que emitió la Sociedad Rural y las instituciones de productores, en el cual expresaron su preocupación y solicitaron al Poder ejecutivo Provincial y local que se retome el trabajo en las Mesas de Seguridad entre CARSFE, los Ministerios de Producción, Justicia, Salud, Seguridad y las entidades gremiales de la producción, como herramienta para abordar conjuntamente la problemática de seguridad que atraviesa el sector.

Al respecto el Concejal Racca comentó: “Cabe recordar que, en el mes de marzo, y relacionado con el retiro de las fuerzas policiales de acción táctica, conocida como las PAT, se anunció que el esquema de patrullaje preventivo que realizaba esta fuerza, iba a ser reemplazado por un esquema conjunto con las demás fuerzas policiales, entre ellas los pumas.”

“En virtud de lo dicho solicitamos que el ejecutivo local que lidere el esquema de prevención en seguridad en toda la zona rural del distrito Rafaela y también requerimos que se gestionen los recursos necesarios para que las guardias rurales los pumas puedan cumplir con sus funciones de manera eficaz” finalizó el edil.