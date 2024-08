El comedor fantasma que salpica a un concejal del peronismo

La subsecretaría de Seguridad Alimentaria de Santa Fe confirmó que la asociación civil Protegiendo Sueños de San Lorenzo, vinculada al concejal y excandidato a intendente por el peronismo Esteban Aricó, recibió partidas de la anterior gestión provincial por 3.325.000 pesos al mes para sostener un comedor infantil que no existía.

Las partidas de dinero que recibió la ONG hasta febrero de este año, cuando se le cortó la asistencia, rondan los 50 millones de pesos.

Según precisó en diálogo con Red FM Jorge Márquez, subsecretario de Seguridad Alimentaria, el 6 de enero se inició una auditoría en Protegiendo Sueños. El 9 de febrero la presidenta de esa entidad, Stella Maris Bravo, les explicó que allí no funcionaba ningún comedor y que la mercadería que recibían era repartida en otros seis lugares de la ciudad.



“Cuando fuimos a hablar con estos seis comedores, que no los teníamos en los registros, las personas desconocen la asistencia de esa Asociación. Conocían a la institución, que trabaja con la sociedad, pero nos dijeron que no les daba ayuda”, comentó Márquez.

Denuncia penal con un concejal del peronismo bajo la lupa

Al no poder verificar que la ayuda entregada era repartida, la provincia denunció el caso ante la Justicia. Es uno de los doce judicializados por el Gobierno. La presentación la hizo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano María Victoria Tejeda ante el fiscal Regional de la 1ª Circunscripción, Jorge Nessier.

En la comisión directiva de Protegiendo Sueños figuraban dos excandidatas a concejalas –María Ramírez y Agustina Campano– que pertenecen al espacio de Aricó, quien pulseó en las últimas elecciones por la intendencia de San Lorenzo.

Márquez explicó que existe la sospecha de que Protegiendo Sueños era en realidad el búnker político de Aricó y que el dinero que recibía fue destinado a la campaña política del peronismo local. De todas maneras aclaró que eso es algo que deberá determinar la Justicia.

“La presidenta (de la ONG) nos dice que no manejaban alimentos y que hacían capacitaciones. Después nos enteramos por medios periodísticos de la situación de un concejal. Pero ahí no indagamos”, explicó Márquez.

Los detalles del escándalo

Letra P reveló detalles del caso que investiga la Justicia santafesina. El supuesto comedor funcionaba en Diagonal Berardo 1001, aunque no tenía cartel que lo identificara como tal. Los vecinos del barrio aseguran que en esa propiedad se realizaban reuniones políticas y se entregaban bolsones con comida.

En abril, la gente del lugar vio que el lugar era vaciado y se retiraba, entre otros materiales, folletería vinculada con la campaña que realizó Aricó para llegar a la intendencia de San Lorenzo.

Según registros del exministerio de Desarrollo Social, Protegiendo Sueños comenzó a recibir dinero en noviembre de 2022, en el marco del programa de Asistencia a Comedores Comunitarios. El primer mes se le entregaron 345 mil pesos del total de 845 mil destinados en San Lorenzo.

Una curiosidad es el salto del monto recibido en medio de la campaña electoral para las elecciones generales. De $ 997.626 pasó a recibir $ 1.997.626 por mes.

“Cuando suspendimos no tuvimos ninguna organización que nos haya venido a reclamar ayuda alimentaria, como podría pasar en el caso de que estuviéramos suspendiendo algo que verdaderamente funcionaba. Sería como un indicio de que algo raro estaría pasando”, evaluó Márquez.

Aricó, de la banca a pulsear por la intendencia

Abogado, Aricó accedió a una banca en el Concejo Municipal de San Lorenzo en 2021. Competía como representante de Hacemos Santa Fe, sello del rafaelino Omar Perotti.

Aricó se impuso sobre el candidato del senador Armando Traferri, quien por entonces mantenía una dura disputa con el exgobernador. Tras recibir el respaldo de 7.659 vecinos e imponerse, dijo que ejercería el doble rol de concejal, pero también de referente local de Perotti.

El año pasado intentó llegar a la intendencia compitiendo con el radical Leonardo Raimundo, el postulante de Unidos para Cambiar Santa Fe que gobierna esa ciudad desde 2007. Aunque ganó con holgura la interna del peronismo y estuvo cerca de destronar al oficialismo local, finalmente perdió por cinco puntos de diferencia.

CON INFORMACION DE LETRA P.