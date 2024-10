Aníbal Pachano en ¿Sos o te hacés?: "Soy un resiliente de la vida"

El bailarín, coreógrafo, director teatral y también arquitecto Aníbal Pachano estuvo de invitado en el segundo programa de ¿Sos o te hacés?, el nuevo ciclo de entrevistas de C5N conducido por Marcelo Pérez Medel.



En una charla con preguntas bien al hueso, Pachano habló de su historia, de sus padres, de su niñez en Tostado, Santo Tomé y Villa Carlos Paz, las ciudades en las que nació y creció.



"Yo dibujo desde los dos años. Mi mamá era una persona muy creativa. Ella me anotó en la Da Vinci, ahí me hicieron bullying, entonces decido tener profesores particulares. En Carlos Paz conozco a mi profesora de dibujo, una pintora que me incentiva y me genera un proyecto donde hago dibujos que hoy no creo ni que los pueda hacer. Pintaba con aerógrafos y acuarelas", recordó Pachano.

"Mi papá era un cabaretero, era un dandy muy famoso en el Tabaris, que era un cabaret de la hostia, el más famoso de Buenos Aires. No era un cabarulo, un piringundín. Mi papá era un hombre al que le gustaba la noche. Era un odontólogo muy conocido de la época y tenía una relación con el mundo del espectáculo", explicó el coreógrafo.

Cuando Pachano llegó a Buenos Aires a los 5 años se enteró que tenía seis hermanos a los que no conocía. Se enojó con su padre y le pidió volver a Tostado. Allí fue que su papá lo llevó a caminar por la calle Corrientes y a explicarle todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, algo que caló hondo en la vida de Pachano.

"Soy un resiliente de la vida. La resiliencia no tiene solo que ver con la enfermedad. Yo me di cuenta que tenía hermanos por otro lado, que mi papá tenía tres matrimonios en total. Entendí que tenía que ponerme a trabajar y así fue", señaló Pachano.

Fuente: Ratnig Cero