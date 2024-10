Elisa Carrió: “Milei está jugando con fuego; si Cristina le gana la Provincia, cae el Gobierno”

La ex diputada nacional Elisa Carrió advirtió que el presidente Javier Milei “está jugando con fuego” al elegir como principal rival política a Cristina Kirchner.

Lo explicó así: “A mí me da la impresión de que este chico (en alusión al Presidente) está jugando con fuego porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”.

“Polarizar de esta manera, elegir un enemigo, es en realidad lo mismo que había pedido Cristina Kirchner en su momento: “Armen un partido y ganen las elecciones”. Y nosotros se las ganamos”, recordó “Lilita” en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

La frase alude a una definición de Cristina Kirchner ante las críticas que recibía durante su segundo mandato como Presidenta, entre 2011 y 2015. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO tomaron nota del consejo de la jefa de Estado y conformaron la alianza Cambiemos, que terminó ganando las elecciones nacionales con Mauricio Macri como candidato a la Casa Rosada.

Desde su asunción en el poder, el jefe de Estado parece haber elegido al kirchnerismo como principal foco de su diatriba, especialmente atribuyéndole la responsabilidad por los problemas económicos que enfrenta al país. Cristina Kirchner luce cómoda con esa estrategia y ha aceptado el desafío. Una muestra de ello es el debate público que protagonizaron la ex vicepresidenta de Alberto Fernández y el líder de la Libertad Avanza esta semana a partir de las declaraciones sobre el “cajón” del kirchnerismo.

Pese a los enfrentamientos públicos, “Lilita” considera que Milei y su vice, Victoria Villarruel, son peronistas. Eso explica -a su entender- la reciente visita de la presidenta del Senado a Isabel Perón en España, en una de las pocas visitas públicas que que se conocen de las últimas décadas a la casa de la exjefa de Estado y exesposa de Juan Domingo Perón.

“Pero yo no creo que la violencia sea patrimonio del peronismo, la violencia es patrimonio de nuestro inconsciente colectivo; la característica de la Argentina es la violencia. Somos violentos hace demasiados años. ¿Queremos ser violentos? ¿O queremos ser activos y pacíficos? Hay que promover la no violencia y una lucha alegre, una narrativa fuerte de que podemos ser otra cosa”, desarrolló Carrió.

“Milei habla de la libertad y él no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque no es libre de prejuicios y de resentimientos, alguien tan insultante es esclavo de sus pasiones y de sus odios. ¿Qué es ser libre? ¿No admitir la opinión del otro? Él no es libre, a él no le cabe la libertad que no tiene, una persona libre es generosa, respeta las opiniones, una persona libre es segura de sí misma y una persona libre anda por la vida sin miedos... Tanto el Presidente como el ministro de Economía son miedosos”, continuó.

De acuerdo a su análisis, Luis “Toto” Caputo está preocupado siempre “por si lo reta la mujer, que es lo que más le importa en la vida” y el presidente Milei “tiene muchos miedos” a pesar de que ya tiene 54 años y por ese motivo no puede dar “cátedra” sobre la libertad.

La titular de la Coalición Cívica también analizó la coyuntura económica. Evaluó que hoy todas las clases sociales tienen problemas para afrontar sus gastos mensuales. “Te lo dice todo el mundo, no importa cuál es el nivel social porque depende del nivel de vida que tengan”, evaluó. Y analizó: “Ahora el Gobierno tiene que decidir cómo hace crecer la torta y ahí está el problema. ¿Tienen un plan de crecimiento y desarrollo? El crecimiento te puede venir por Vaca Muerta, pero eso no te genera desarrollo, no te genera comunidad”.

La exlegisladora criticó que existe una gran concentración de riqueza “en las mismas manos que robaron junto a los gobernantes” durante las últimas décadas. “¿Quiénes están en Vaca Muerta? Todos los que se enriquecieron, son los mismos 10 de siempre”, lanzó.

