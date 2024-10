Adorni afirmó que los dichos de Carrió fueron “tremendistas” y aseguró que el Gobierno no elige a sus opositores

La advertencia que lanzó la dirigente de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió sobre el efecto que puede producirse a partir de la polarización que planteó en los últimas días el presidente Javier Milei con Cristina Kirchner fue calificada en el Gobierno como “tremendista”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de este viernes, sostuvo: ”Dudo que hoy -en esta Argentina- alguien esté pensando en el fin de un gobierno, en virtud de que se gane una provincia por una u otra persona. Nosotros no elegimos a los opositores”.

Carrió había dicho en un reportaje radial por la mañana que Milei “está jugando con fuego” al elegir como principal rival política a Cristina Kirchner. “A mí me da la impresión de que este chico (en alusión al Presidente) está jugando con fuego porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”, sostuvo en diálogo con Radio con Vos.

“Polarizar de esta manera, elegir un enemigo, es en realidad lo mismo que había pedido Cristina Kirchner en su momento: “Armen un partido y ganen las elecciones”. Y nosotros se las ganamos”, recordó “Lilita” en alusión a los comicios de 2015 cuando apoyó a Juntos por el Cambio y terminó ganando Mauricio Macri en los comicios presidenciales.

“No es una buena estrategia política y le puede salir el tiro por la culata”, agregó Carrió.

“En principio, nosotros no elegimos a los opositores. Los opositores -mal que nos parezca- se eligen entre ellos”, aseguró Adorni ante la consulta de Infobae.

“Hay que preguntarle a ella por qué lo dijo, si tiene información de alguna especie, de golpe de Estado, en caso de que ocurra determinado episodio, en la provincia de Buenos Aires, y es un tema que corre por cuenta de la doctora Carrió. Dudo que hoy, en esta Argentina, alguien esté pensando en el fin de un gobierno, en virtud de que se gane una provincia por una u otra persona. Cuando, incluso, hoy en la provincia tenemos un gran opositor, como es Axel Kicillof, donde -más allá de su temerosa gestión, en términos de resultados- también es un opositor férreo al Gobierno, y no ha pasado absolutamente nada”, consideró el funcionario en su respuesta, unos minutos después de que en compañía del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se anunciara la eliminación por decreto de los cargos hereditarios en la administración pública.

El jefe de Estado, sobre todo en los últimos días, pareció incrementar su ofensiva para confrontar con el kirchnerismo atribuyéndole la responsabilidad por los numerosos problemas económicos que enfrenta el país. La ex presidenta se muestra cómoda ante este escenario y replicó varios de los ataques presidenciales. La escalada tuvo su punto máximo luego de que el líder de la Libertad Avanza dijera que le encantaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

Sobre los pronósticos negativos de la dirigente de la Coalición Cívica, Adorni consideró: “Me parece un tanto tremendista lo que marca la doctora Carrió. De todas maneras, repito, hay que preguntarle a ella qué es lo que quiso decir porque, tal vez, como ha pasado otras veces con la doctora Carrió que no siempre lo que dice después tiene un correlato en la realidad, tal vez este sea un caso similar”.

Carrió también dijo que pese a los enfrentamientos públicos, tanto Milei como su vice, Victoria Villarruel, son peronistas. Por eso se produjo, según su particular visión, la reciente visita de la presidenta del Senado a Isabel Perón en España. Y cuando la consultaron por los discursos con violencia verbal del primer mandatario, y si era más violento el peronismo o el antiperonismo, la ex diputada nacional afirmó: “No creo que la violencia sea patrimonio del peronismo, la violencia es patrimonio de nuestro inconsciente colectivo; la característica de la Argentina es la violencia. Somos violentos hace demasiados años. ¿Queremos ser violentos? ¿O queremos ser activos y pacíficos? Hay que promover la no violencia y una lucha alegre, una narrativa fuerte de que podemos ser otra cosa”.

