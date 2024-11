Javier Milei se reunirá por primera vez con Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 en Brasil

El presidente Javier Milei se reunirá por primera vez con el líder del régimen chino, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrollará en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. La reunión bilateral fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae y se concretó tras una gestión personal del canciller Gerardo Werthein.

El encuentro entre Milei y Xi se efectivizará el próximo martes -en horario a confirmar- en la ciudad carioca, antes de que ambos mandatarios regresen a sus países. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la novedad en la red social X, aunque no especificó la fecha. “El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20. Fin”, escribió el funcionario.

El presidente cambió su postura hacia China tras meses de tensiones y declaraciones polémicas. En septiembre pasado, Milei expresó una nueva visión sobre el país asiático y lo describió como un “socio comercial muy interesante” que no impone condiciones, aunque antes de esas manifestaciones públicas su gobierno había realizado gestos de apoyo a Taiwán, lo que había contribuido al deterioro de las relaciones políticas entre Argentina y China.

Durante su campaña presidencial y después de asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023, Milei había manifestado su rechazo a establecer relaciones comerciales con China, tras calificar al país como “comunista”. En ese contexto había dicho que no haría negocios con ellos. Esas declaraciones generaron fricciones, dado que China es uno de los principales socios comerciales de Argentina. En ese contexto se había informado que existía la posibilidad de que Karina Milei viajara la Exposición de Importaciones en Shangai, algo que finalmente se canceló.

En una entrevista televisiva con el periodista Carlson Tucker, Javier Milei aseguró que, por razones ideológicas, jamás trabajaría con el gobierno de Pekín: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí”. Eso fue en septiembre pasado, durante la campaña electoral.

Un año más tarde, Milei, ya presidente, renovó su mirada sobre el gigante asiático. “China es un socio comercial muy interesante porque no pide nada. Lo único que quieren es que no los molesten”.

Según confirmó la Cancillería a través de su cuenta en la red social X, Milei además tendrá reuniones con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi; la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; y el Presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. De momento, no trascendieron días ni horarios.

Antes, bilateral con Macron; después, encuentro con Meloni

Hoy domingo, el jefe de Estado argentino y el mandatario galo se encontrarán formalmente desde las 10.40 en Casa de Gobierno para una reunión bilateral en el despacho presidencial. Luego, ambos protagonizarán una reunión ampliada con ministros argentinos y la comitiva francesa. Según fuentes oficiales, no habrá anuncios ni declaraciones conjuntas por parte de los mandatarios de ambos países.

Antes, no obstante, Macron participará de dos homenajes junto a su esposa. A las 9 participarán de una ceremonia de colocación de ofrenda floral en la Iglesia de la Santa Cruz en homenaje a las víctimas de la dictadura argentina. A ese templo asistían las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas y asesinadas después de que Alfredo Astiz se infiltrara en un grupo donde también participaban algunas madres de militantes desaparecidos.

A las 10 formarán parte de otra ceremonia, en este caso una colocación de ofrenda floral en honor al libertador José de San Martín, justamente en la plaza porteña que lleva su nombre y tiene una de las esculturas más emblemáticas del prócer. San Martín, como se sabe, pasó los últimos 20 años de su vida en Francia, en un “exilio voluntario”.

Luego de la reunión con Milei en Casa Rosada, Macron tendrá a las 12 del mediodía también en Balcarce 50 una entrevista con “inversores argentinos”. El presidente francés arribará al país con una comitiva integrada por 30 funcionarios. Según está previsto en la agenda del mandatario europeo, despegará desde Ezeiza el domingo a las 14.30 con destino a la ciudad brasileña de Río de Janeiro donde, a partir del lunes, se desarrollará el foro del G20.

En dicha convocatoria mundial también estará presente Milei, que será recibido por el mandatario local, Luiz Inácio Lula Da Silva, aunque no está previsto que mantenga una bilateral con el brasileño, con quien tiene fuertes diferencias. El líder libertario podrá conversar, formal o informalmente, con los mandatarios de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos (Joe Biden), India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, que también integran el Grupo de los 20.

Además, Milei también se prepara para otro encuentro de máxima relevancia para las relaciones exteriores. El próximo martes, luego de la cumbre del G20, llegará a Buenos Aires la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En Casa Rosada tienen todo listo para recibirla al día siguiente con un almuerzo. El buen vínculo entre el mandatario argentino y la presidenta del Consejo de Ministros de Italia no es una novedad: desde que inició la gestión liberal ya fueron tres los encuentros que hubo entre ambos.

