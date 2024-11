Javier Milei: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, ella está cerca de la casta”

Javier Milei sorprendió con una fuerte declaración contra Victoria Villarruel, su vicepresidenta, con quien la relación está tensa desde hace varios meses, pero desde el Gobierno se encargaron siempre de dejar este cortocircuito fuera de la discusión pública. Sin embargo, ahora, en una entrevista con Esteban Trebucq por LN+, el jefe de Estado lanzó durísimos dichos contra quien fuera su compañera de fórmula en 2023.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, afirmó el mandatario.

Otro de los momentos clave fue cuando habló de una posible alianza con el PRO para las elecciones de 2025: “Creo que con el PRO debemos caminar hacia un rumbo que nos encuentre juntos. El enemigo son los colectivistas que aman el rumbo que nos llevó a la miseria. Puede tener la cara de Néstor, Cristina o Massa. Si vos querés lograr que esto sea permanente, tenés que tener tres patas: económica, política y cultural”.

Al respecto, añadió: “La izquierda armó una estrategia basada en Gramsci y fue exitosa. Son cucarachas y pido perdón a las cucarachas, hay un bicho peor. Fueron muy exitosos, tuviste tres periodos Kirchner más Alberto cuatro, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, España, México. La persona que está ahora en México es comunista declarada. Fueron muy exitosos políticamente. Dieron la batalla cultural. Venezuela. Vamos. Fueron exitosos en lo cultural y en lo político, pero un desastre en lo económico por eso se están cayendo a pedazos”.

En este punto, elogió a su hermana, Karina Milei, a cargo del armado político de La Libertad Avanza: “Otra cosa que necesitás es tener un brazo político. Cuesta armar un partido. Otros partidos libertarios no tenían un partido de gobierno, se caían las afiliaciones, te impugnaban. Mi hermana, la supuesta pastelera o repostera (como si eso fuera un delito), en seis meses armó un partido. Mirá donde nos puso la repostera. Sin mi hermana. Si va a ser candidata es problema de ella”.

De esta manera, planteó que lo que falta es la “batalla cultural”. “Lo que estamos haciendo es integrar esos tres elementos. Estamos trabajando en los tres frentes activamente”, aseguró en relación con cómo continúa el plan de su armado político.

Al comienzo del reportaje, el Presidente habló sobre la herencia económica y el rumbo que está adoptando la Casa Rosada, lanzando críticas al PJ: “Asumimos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, un desequilibrio monetario dos veces mayor al del Rodrigazo, un desbalance del Banco Central peor al de Alfonsín y una situación social peor al 2001. Podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero. Deuda en pesos por nueve bases monetarias más. Era una bomba armada para que en diciembre comenzaran los saqueos y en enero el peronismo hubiera estado volviendo al poder. Teníamos 50 mil millones de dólares de deuda de las SIRAS y reservas netas negativas por 12 mil millones de dólares”.

Y agregó: “Dijimos que íbamos a un déficit cero en un año. Nos dijeron que era imposible. Lo hicimos en un fin de semana de semana, fijate la potencia del programa. En enero, el primer mes, ya no teníamos déficit fiscal. Lo que hicimos fue, conforme a mejorar las cuentas públicas, eso nos permitió deuda del Banco Central al tesoro. No lo hicimos con un plan Bonex sino en forma voluntaria. Diseñamos el crawling peg. Sacar el cepo, lo voy a sacar. Pero esto es un proceso de mercado y se tiene que resolver a través de los individuos”.

En la misma línea, continuó: “En seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, es un milagro. Iba a ocurrir un cataclismo y no ocurrió. El caso argentino se estudia en el mundo. Dos premios nobel se fijaron. El modelo es reconocido en el mundo. Bajamos la inflación más de mil veces. La verdadera inflación es 0,2 mensual, 5% anual”.

“El nivel de pobreza hoy es 46%, bajamos la pobreza 11 puntos en 10 meses. Estamos destruyendo la inflación, no sufrimos en actividad ni empleo, los salarios básicos reales están encima que cuando asumimos. Vení a hablarme de recuperación”, sentenció. Más adelante en la entrevista, celebró: “Es un caso verdaderamente milagroso. Nuestro programa de estabilización está dando pruebas de que es mejor que la convertibilidad, es sostenible”.

A casi un año de haber asumido la gestión, el Presidente destacó el apoyo que recibe por parte de la sociedad. “En términos de encuestas, estamos mejor que cuando arrancamos, después de haber tomado medidas impopulares. Es fuerte eso”, resaltó.

A su vez, en lo relacionado con política económica, se refirió al cepo y explicó: “Ahora necesitas que durante tres meses tengamos un IPC en torno al 2,5%. Si validamos dos meses más con esa cifra, y después vamos a 1,5%, se termina el problema del crawl in peg. Con la ayuda financiera lo tenemos más fácil”.

Por otro lado, habló sobre la demora en el tratamiento de las candidaturas a la Corte Suprema al decir: “Si no avanza, no avanza. Voy a tratar de agotar la instancia institucional. El jefe de gabinete Guillermo Francos labura a brazo partido con el Congreso, las provincias. Me gustaría que salga por el Senado y no tener que encontrarme con una situación en la que quede atascado y no pueda funcionar en el orden institucional”.

Sobre el final de la entrevista, Milei aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la sociedad. “Le digo a la gente que apueste por el país porque esto no se vio en el mundo, el mundo nos tiene admiración, estamos haciendo la argentina grande nuevamente”, cerró.

Fuente: Infobae