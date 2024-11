Cristina Kirchner desafió a Milei: "Ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos"

Cristina Kirchner estuvo este sábado en Rosario participando del acto de cierre del Encuentro Federal de Salud. La flamante presidenta del Partido Justicialista, criticó las políticas sanitarias del gobierno de Javier Milei y apuntó contra el "falso discurso de la desregulación del Estado".



En su discurso, lanzó un desafío para el actual presidente "ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos".

Según Cristina, hay dos temas centrales que "desnudan como mentiroso y falso el discurso de la desregulación del Estado para ayudar a los ciudadanos". La desregulación que se hizo sobre las prepagas y la decisión de no permitir que ingresen al país medicamentos genéricos importados a bajo costo.

"Desregularon las prepagas en perjuicio de millones. Ahora te fijan la cuota que se les canta y una gran cantidad de gente se ha visto obligada a abandonar la prepaga y las podemos ver haciendo cola en los hospitales públicos", detalló la ex vicepresidenta.

Críticas a Milei por acceso a los medicamentos

En tanto que sobre el tema farmacéutico, apuntó directo contra Javier Milei y lo desafió: "Lo que no se animan a desregular, porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, son los remedios. A ver Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás".

"Bastaría con articular desde el Anmat, del ministerio de Salud con aquellos laboratorios extranjeros que tienen validación de los países con los que nosotros tenemos convenios, que son EEUU, el Reino Unido, Alemania y Japón. Que ya hicieron inspecciones en las plantas de los laboratorios por ejemplo de la India o de China para autorizar que vengan estos medicamentos", explicó.

Apuntó contra laboratorios

Con respecto al motivo de su pedido, la dos veces presidenta advirtió que "los laboratorios argentinos han tenido una rentabilidad extrema en medio de la miseria popular". "Cuando terminó nuestro gobierno, en el presupuesto sanitario el impacto era de 15 o 20 por ciento, inclusive con el calendario de 19 vacunas obligatorias con la entrega de los remedios gratuitos contra el HIV y de remedios a jubilados mediante el Pami. Así y todo era el 15 o 20% en el impacto presupuestario, hoy es el 40%", reveló.

"Desde acá, desde la UNR le decimos a Milei: animate y desregulá los medicamentos. Decile al desregulador del megacanje que se anime. Para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y tener que dejar la mitad de los remedios que necesita porque no le alcanza la guita", describió la dirigente del PJ.

En ese sentido, también apuntó contra la idea de capitalismo que tiene el actual gobierno libertario. "Esto no es capitalismo, el capitalismo necesita consumidores, gente que pueda comprar ¿que clase de capitalismo es este que cada vez hay menos consumidores? Me quedo con el capitalismo del peronismo en el que todos pueden consumir, no solamente unos pocos", concluyó..

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.