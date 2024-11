El Gobierno admite que las rutas nacionales en Santa Fe son un desastre pero argumenta que no hay plata

Se aproxima el primer año de gestión del presidente Javier Milei y el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, como la rutas 11, 33 y 34, sigue en estado de emergencia y sin novedades. Todo el arco político santafesino reclama al menos parches, pero el gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sigue corriendo el arco y argumentando que aún "no hay recursos económicos".



El gobierno provincial viene reclamando a Nación que ceda las trazas mencionadas para que pueda hacerse cargo del mantenimiento de las mismas pero, pese a haberse acercado a un acuerdo, nunca sucedió. Incluso hubo compromisos de repararlas, pero el equilibrio fiscal que persigue el gobierno como eje de gestión fue más determinante que un poco de asfalto.

El senador peronista Marcelo Lewandowski remarcó esta preocupación al jefe de Gabinete de Nación cuando presentó su informe de gestión ante el Senado. El santafesino puntualizó sobre la ruta 11, "que en 10 meses ya tiene 12 muertos".

Rutas nacionales detonadas

"Es un problema que viene de hace rato. No vamos a pedir que hagan una autopista en un año, pero sí al menos bacheo y que corten los yuyos que tienen 2 metros de altura. Hoy cuando uno quiere esquivar los pozos no tiene ni lugar para ir por la banquina. Aunque sea eso y asfalto caliente para tapar los cráteres por el momento, hasta tanto se puedan licitar los tramos correspondientes", expuso.

Ante esta solicitud, Francos reconoció que "tiene razón" y que "es una realidad". Luego dio una respuesta edulcorada: "La verdad es que lo voy a plantear nuevamente y en la medida que recuperemos recursos económicos, seguramente vamos a ayudar a la provincia en este tramo para poder avanzar”.

Sin embargo, las promesas se acumulan, incluso los acuerdos. En junio el gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el propio Francos un acuerdo que establece la continuidad de las obras públicas que el Gobierno nacional ejecutaba en territorio santafesino, y determinaba qué obras serán finalizadas y financiadas por Nación y cuáles serán traspasadas al Gobierno provincial para su terminación. No hubo novedades.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, es el encargado de seguir el tema. Esta semana trascendió que Nación buscará privatizar esas trazas. “Las rutas son un cementerio. Hoy dos muertes más, la semana pasada tres, es un tema del cual no se ocupa el gobierno nacional y hubo un compromiso asumido de repararlas y a la fecha no ha pasado nada. No se está cumpliendo la palabra”, dijo Enrico.

