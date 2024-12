Los Piojos buscaban hospedaje y los estafaron: transfirieron más de $2 millones

Un integrante del staff de Los Piojos cayó en una estafa cuando buscaba un alquiler para hospedar a la banda de rock durante sus próximas presentaciones en la ciudad de La Plata.

Rápidamente, los efectivos policiales iniciaron una investigación para dar con el estafador, que había promocionado un domicilio que no existía.

El anuncio era de un domicilio, ubicado en calle 54 entre 15 y 16, que cubría todos los requisitos que la banda necesitaba para hospedarse cerca del estadio. Según trascendió, el estafador se presentó amablemente e incluso llegó a ofrecer mostrar el lugar, aunque este no existiese.

En primer lugar, el estafador le pidió una reserva de $200.000 para asegurar el lugar, pero que al concretarse el acuerdo, se le transfirió una suma de más de $2.300.000. Desde que se realizó el pago, la persona dejó de responder los mensajes y fue allí cuando la víctima se dio cuenta de la estafa.

Una de las cosas que llamó la atención de la víctima previo a realizar el pago, fue que el número por el cual se comunicaba pertenecía a la provincia de Mendoza, y no a La Plata, pero lo pasó por alto porque le habría dado "una buena razón".

"Hace años me vine a estudiar y me quedé a vivir acá. No quiero cambiar el número, porque tengo mucha gente que me quiere allá y no quiero perder el contacto con ellos", habría dicho el mensaje que reveló al portal web El Día.

Al darse cuenta del engaño, el miembro del staff se acercó a la departamental y realizó la denuncia correspondiente brindando todos los datos necesarios para intentar dar con el estafador.

Fuente: Clarin