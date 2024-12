Cómo es el armado de Karina Milei en las provincias: uno por uno, los referentes bendecidos por "El Jefe"

La noche que Javier Milei ganó el balotaje, su hermana lo abrazó y le prometió que su espacio se iba a convertir en una fuerza nacional. Desde entonces, Karina se encomendó a la tarea de viajar por toda la Argentina y de elegir a los dirigentes locales. Todo lo hizo junto a los Menem. A un año de la llegada de los libertarios a la Casa Rosada, La Libertad Avanza se constituyó como partido nacional y avanza a toda velocidad en buena parte de los distritos. Los armados de las provincias incluyeron alianzas amplias, traiciones y más de un escándalo.

La secretaria general de la Presidencia está al frente del armado en las provincias. Karina Milei, la presidenta del partido a nivel nacional, es quien tiene la última palabra, pero no trabaja sola. Martín Menem es el número dos de la estructura partidaria y también se encargó de viajar y conocer a cada uno de los referentes locales. Su rol en la Cámara Baja es clave en esta construcción: la mayoría de los referentes distritales son los legisladores nacionales con quien él trabaja a diario.

Con algo menos de visibilidad, en buena parte de las provincias, sobre todo del norte, se hace referencia a Eduardo “Lule” Menem por haber desempolvado su agenda de contactos para llegar a dirigentes más cercanos al peronismo. En el último tiempo, además, su hijo Sharif Menem comenzó a participar de los viajes al interior.

Karina habló de la promesa a su hermano en el acto en Parque Lezama y en su discurso sostuvo que su intención es “lograr tener el partido nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y todas las extorsiones de 'la casta'”. Con los micrófonos apagados, nadie duda: el mileísmo quiere ser una fuerza en sí misma y no depender de nadie.

Los armados provinciales serán clave para el recambio de bancas en las elecciones de 2025 y cada distrito se está organizando de manera diferente. El rol de los gobernadores, la búsqueda por separarse del PRO y los coqueteos con dirigentes peronistas son algunas de las variables que determinan a quién le quiere dar su bendición “El Jefe”.

Jujuy | Ezequiel Atauche y Manuel Quintar

En Jujuy, La Libertad Avanza está a punto de obtener la personería jurídica definitiva luego de que se decidiera unificar los espacios del senador Ezequiel Atauche y del diputado Manuel Quintar. Los legisladores oficialistas se conocieron durante la campaña y no tuvieron feeling. De hecho, cada uno abrió un expediente en la Justicia electoral para quedarse con el nombre del partido en su provincia.

La tensión entre ambos se resolvió desde la Casa Rosada. Cuando cada uno estaba en la etapa de reunir los avales, hubo un llamado con una indicación precisa: Atauche y Quintar se iban a fusionar, el espacio iba a ser presidido por el senador y la vicepresidencia iba a ser del diputado. Alineados, los legisladores hicieron caso.

Atauche y Quintar tienen diferentes trayectorias: el senador venía de trabajar en el sector privado y se sumó a la campaña de Milei a último momento: “Lo llamaron un día antes y se incorporó”, cuenta un conocido. En cambio, el diputado tenía una larga trayectoria en el peronismo y hasta hoy circulan boletas con su candidatura por el Frente de Todos.

Quintar desembarcó en La Libertad Avanza como referente del Frente Renovador Federal y gracias a un llamado del bonaerense Carlos Kikuchi. Hoy, dicen sus conocidos, "está alineado".

En Jujuy, Atauche tiene un muy buen vínculo con el gobernador Carlos Sadir, “pero no así con Gerardo Morales”, aclaran en su entorno. El senador, de hecho, fue quien se encargó de gestionar la primera reunión entre el gobernador y Guillermo Francos cuando fue jefe de Gabinete.

Salta | Alfredo Olmedo, María Emilia Orozco y Eduardo Virgil

La construcción de Karina en Salta llegó de la mano de Alfredo Olmedo y su equipo. En abril, la secretaria general de la Presidencia viajó a la provincia para firmar el acta que oficializó el cambio de nombre de uno de los dos partidos del dirigente de la campera amarilla y Salta Somos Todos pasó a llamarse La Libertad Avanza.

Salta fue la segunda provincia que obtuvo el sello después de La Rioja y en el espacio insisten en que Olmedo, que es amigo de Milei desde antes que se involucrara en política, entendió que había que renovar las figuras y por eso impulsó a la diputada María Emilia Orozco, que hoy está al frente del armado provincial junto al presidente distrital Eduardo Virgil.

LLA en Salta fue una de las grandes sorpresas en 2023, ya que logró buenos resultados en las tres instancias electorales y, además de Orozco, llegaron al Congreso Julio Moreno y Carlos Zapata. Esa fuerza les permite jugar fuerte en contra del gobernador Gustavo Sáenz.

A pesar de los coqueteos de Sáenz con el oficialismo nacional, bendecidos por Karina en Salta no escatiman en las críticas a su gestión. “Nosotros somos una oposición acérrima al gobierno de la provincia”, sostuvo Orozco y agregó: “Ahora quiere hacerse el libertario, pero hay cosas que no se olvidan”, en referencia a sus vínculos con el massismo.

En Salta los referentes de La Libertad Avanza también piensan que pueden jugar sin el PRO, un espacio al que describen como “totalmente diezmado”.

Tucumán | Lisandro Catalán y alianzas amplias

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, viajó esta semana a Tucumán y comenzó a recorrer la provincia. En entrevistas a la prensa local, el funcionario dijo que todavía es muy prematuro hablar de candidaturas, pero en la provincia se comenzó a instalar la idea de que se postulará como candidato a diputado.

En Tucumán, La Libertad Avanza tiene la personería provisoria y, con el respaldo de Casa Rosada, se designó al legislador José Macome y al abogado Matías Sabate para liderar a nivel distrital.

En territorio tucumano, las alianzas son difusas. Apenas asumió Milei, tres diputados que responden Osvaldo Jaldo rompieron el bloque Unión por la Patria para formar un espacio llamado Independencia que votó sistemáticamente con el oficialismo.

En la Cámara baja, durante todo 2024 la Casa Rosada también contó con el apoyo de Paula Omodeo, de Creo, y de Mariano Campero, el líder de los "radicales con peluca". Ambos participaron esta semana de un encuentro que encabezó Catalán en Yerba Buena con más de 300 invitados, entre los que hubo dirigentes, empresarios y representantes de diferentes sectores. Según El Tucumano, hubo presencia del PRO y la ausencia más notoria fue la del legislador provincial Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana y clave en el armado 2023, pero que hoy se resiste al liderazgo del funcionario nacional.

Catamarca | Federico Lencina

En Catamarca, El Ancasti habla del “karimenemismo” para describir la construcción provincial de La Libertad Avanza. El espacio ya obtuvo la personería definitiva y está en manos del legislador Federico Lencina.

Al igual que en Salta, en Catamarca La Libertad Avanza también logró constituirse como partido luego de una presentación judicial en la que se requirió cambiar el nombre del Partido Libertario, del que Lencina era presidente, por La Libertad Avanza.

En la presentación del espacio, que se realizó en la Casa de la Libertad en octubre, estuvo presente Martín Menem y Lencina ratificó su liderazgo. Durante buena parte del 2024, otro dirigentes se habían querido presentar como los verdaderos referentes del oficialismo, pero fue el legislador el que obtuvo el visto bueno de Karina.

Aunuqe Raúl Jalil no impulsó la ruptura de sus legisladores con el peronismo como hizo Jaldo, cada vez se muestra más cerca del Ejecutivo nacional. "El cambio de paradigma con el gobierno de Milei es muy grande y hay que esperar un poco, pero la inflación está bajando”, señaló esta mañana en el programa Al Fin y Al Cabo.

La Rioja | Martín Menem

Como es de esperar, en La Rioja La Libertad Avanza está ordenado. El titular de la Cámara baja no solo es el vicepresidente del partido a nivel nacional, sino que también es la máxima autoridad a nivel distrital.

Los Menem se ubicaron como los opositores del gobernador Ricardo Quintela y reciente relección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados reavivó las especulaciones sobre la interna entre el mandatario provincial y Cristina Kirchner. Desde Unión por la Patria acompañaron la reelección del libertario, pero según reconstruyó Infobae el acompañamiento fue interpretado como un ninguneo al "Gitano" ya que, aseguraron, ningún dirigente del Instituto Patria lo llamó para consultarlo.

San Juan | José Peluc

En julio, Karina viajó a San Juan para participar de una audiencia en la que se iba a definir a quién le correspondía la denominación La Libertad Avanza. Hasta entonces, dos sectores se adjudicaban la representación del espacio: uno de la mano de Belén Varela, de Autoconvocados, y otro con Mahor Caparrós, de ADN, la agrupación del diputado nacional José Peluc.

La secretaria general de la Presidencia apoyó a ADN y, de hecho, Varela no participó de aquella audiencia. Peluc se convirtió en la máxima autoridad distrital. En la provincia gobernada por Marcelo Orrego, no está claro todavía si el diputado —que tiene una larga trayectoria en política— fortalecerá alianzas con otros espacios.

Peluc fue colaborador del exsenador del PRO Roberto Basualdo y entre 2011 y 2015 fue presidente del bloque Producción y Trabajo en la Cámara baja provincial, cargo al que renunció para asumir en la Autoridad Federal de Tecnologías de Información y Comunicaciones (AFTIC). En 2015, fue un ferviente militante de Sergio Massa.

Formosa | Gerardo González

En la provincia gobernada por Gildo Insfrán, Karina eligió a Gerardo González como máxima autoridad de La Libertad Avanza. La designación del diputado oficialista de bajísimo perfil generó controversias. Apenas se confirmó su nombre, Francisco Paoltroni, que rompió con el bloque en el Senado, puso el grito en el cielo: "Bienvenida la casta", dijo en noviembre durante una entrevista radial.

Paoltroni se convirtió en Senador de la mano de La Libertad Avanza. En su provincia había fundado el partido Libertad, Trabajo y Progreso y después de competir a nivel local decidió aliarse con Milei para las elecciones de 2023. Sin embargo, pronto se diferenció: sus cuestionamientos a la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte y a las estrategias del asesor presidencial Santiago Caputo lo expulsaron del espacio.

En el entorno de Paoltroni aseguran que en la provincia los problemas habían empezado ya durante la campaña. Según esta versión, González llegó al riñón de Milei como presidente del Partido Renovador Federal. Su trayectoria incluía haber sido empleado de la secretaría de la Jefatura de Gobierno de Insfrán y candidato a concejal del peronismo.

"Hablamos mil veces con la gente de Buenos Aires para decirles que con él no, pero nos decían que era necesario el sello. En plena campaña lo denunciaron por acoso así que nosotros hicimos todos solos sin que él asomara la cabeza. Pero resulta que lo premiaron", se quejaron cerca del senador.

La tensión entre Paoltroni y González escaló tanto que un día el diputado, aseguraron cerca del senador, se les acercó y les "refregó" en la cara que tenía una carta firmada por Kikuchi y Karina que lo avalaba çomo máximo referente del espacio en Formosa. El partido aún no tiene la personería definitiva, algo que alerta a quienes quieren que los libertarios formen parte de la Convención Constituyente.

Chaco | Alfredo "Capi" Rodríguez y Carlos García

Este sábado, la dupla Karina-Martín estuvo en Resistencia para acompañar el lanzamiento de La Libertad Avanza en Chaco, cuyos máximos referentes son Alfredo "Capi" Rodríguez, que fue candidato a gobernador de Milei en 2023 y actual responsable de la delegación regional de la Anses, y el diputado nacional Carlos García.

La foto de este fin de semana fue la señal de que en Chaco, los dirigentes se encolumnaron todos detrás de la Casa Rosada. Sin embargo, a lo largo de 2024 habían surgido tensiones entre Rodríguez y García, al punto de que los dirigentes habían iniciado expedientes judiciales separados para registrar el nombre de La Libertad Avanza en la provincia.

La aparente reconciliación entre los dirigentes le pone fin a una pelea que se hizo pública. "Los tuiteros del Presidente y la gente que maneja su comunicación, y hasta el propio Milei denunciaron una maniobra del diputado García para conseguir afiliaciones, y éste salió a cuestionarme, pero yo no tengo nada que ver”, había dicho Rodríguez en octubre.

Según su versión, el diputado habría aprovechado la campaña de afiliación de La Libertad Avanza a nivel nacional para generar afiliaciones a su espacio, Partido de la Libertad y la Prosperidad. "Es ‘Capi’ quien debe dar explicaciones por las afiliaciones truchas, no yo”, fue la respuesta de su adversario.

Misiones | Adrián Núñez

En Misiones, la constitución formal de La Libertad Avanza todavía está en trámite. En la provincia, hay quienes especulan con que la demora puede tener que ver con el vínculo entre el Ejecutivo nacional y el gobernador, Hugo Passalaqua, que responde a Carlos Rovira. "A Milei no le conviene armar fuerte acá si quiere mantener el buen vínculo. Además, el año que viene la provincia solo renueva tres diputados así que no va a ser un distrito de peso", aseguró un dirigente cercano al oficialismo.

Más allá de las especulaciones y de las estrategias políticas, en Misiones La Libertad Avanza tuvo que recomponerse de un escándalo y las internas no fueron resueltas. La primera referente designada por Karina en la provincia fue Ninfa Alvarenga, que también había sido nombrada al frente del PAMI de Misiones. Sin embargo, la filtración de audios de la funcionaria se sumaron a una serie de denuncias por abuso de autoridad y la mujer tuvo que dar un paso al costado.

Desde la Casa Rosada decidieron que Alvarenga iba a ser reemplazada por el abogado Adrián Núñez. Sin embargo, la elección de "El Jefe" fue cuestionada por un sector de la militancia local. "Es un abogado conocido, pero sin demasiado recorrido. Es más, siempre estuvo más cerca del PJ que tiene contactos con Lule", contó un dirigente misionero.

En Misiones, más de un espacio intentó ser la representación de Milei en la provincia. Activar, el partido de Pedro Puerta —el hijo del exgobernador— hizo una alianza con La Libertad Avanza que se materializó con la incorporación de la diputada Florencia Klipauca al bloque oficialista. Además, también intentan hacer lo suyo los referentes de Ahora Vos, el partido que impulsa en la provincia la legisladora porteña Lucia Montenegro.

Corrientes | Lisandro Almirón

En Corrientes, los máximos referente de La Libertad Avanza son el diputado Lisandro Almirón y su esposa, Laura Marcoré. "En líneas generales, la estructura hoy se concentra en las distintas giras que hicieron Martín, Lule, Karina y Sharif. Karina es quien manda, eso nadie lo discute, y los Menem aportan muchísima experiencia", aseguró el legislador.

Los libertarios correntinos sienten que tienen buenas expectativa en la provincia, donde creen que el electorado puede llegar a dividirse en cuartos, y hasta fantasean con ganar la gobernación. "Somos un espacio totalmente diferente de la provincia. Somos respetuosos del gobernador Gustavo Valdés porque siempre mantuvo una actitud dialoguista, pero el radicalismo tiene una interna muy fuerte y nosotros no formamos parte de las internas de otros espacios", agregó.

Entre Ríos | Roque Fleitas

En Entre Ríos, la presidencia distrital de La Libertad Avanza quedó en manos de Roque Fleitas, miembro de la Cámara baja provincial y padre de la legisladora porteña Rebeca Fleitas. Sin embargo, su ascenso en el espacio se produjo en medio de una interna con denuncias cruzadas con el dirigente Sebastián Echevehere, quien en 2023 fue candidato a gobernador de Milei. Juan Martín Erro, del Partido Libertario, también intentó imponerse, pero sin éxito.

A pesar de la participación de Etchevehere en la campaña 2023 y de tener un apellido reconocido en la provincia, Fleitas tuvo contaba con el aval de Martín Menem y, además, el de su hija, una de las primeras en sumarse a las filas libertarias.

“Esto lo comenzamos un grupito de locos soñadores en una reunión en Gualeguaychú. Este es el puntapié inicial", aseguró el dirigente en agosto y reconoció el papel de su hija: "Rebeca fue quien trajo esto a la provincia”, consignó.

Córdoba | Gabriel Bornoroni

En Córdoba, La Libertad Avanza obtuvo la personería definitiva en julio. El diputado y jefe de bloque en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, no solo es la máxima autoridad a nivel distrital, sino que su figura crece en el partido nacional.

La provincia, que fue el histórico bastión de Mauricio Macri, fue la elegida por la mesa chica del partido para hacer el acto en el que se celebró el reconocimiento definitivo del espacio en la Justicia. El evento se realizó el 23 de noviembre y la propia Karina habló en el escenario: "Esta provincia no solo fue una de las que más votó al presidente Milei, sino también una de las que más esfuerzo aportó para que hoy tengamos un partido nacional", aseguró.

Tierra del Fuego | Agustín Coto

En Tierra del Fuego La Libertad Avanza es un espacio que está ordenado bajo la conducción del legislador provincial Agustín Coto. Que se trate de un distrito chico y que el PRO está intervenido fueron dos factores clave para que la construcción de Karina a nivel local avanzara sin mayores dificultades.

El referente del oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación es Jorge Pauli, un hombre del mundo del evangelismo y que comenzó su militancia política en el universo liberal. Sin embargo, fue Coto el que logró ganarse la confianza de las autoridades del gobierno. El legislador viaja con frecuencia a Buenos Aires y suele visitar la Casa Rosada. En el partido nacional, fue nombrado miembro de la junta promotora.

Buenos Aires | Sebastián Pareja

En la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante a nivel poblacional, el elegido de Karina para liderar el espacio fue Sebastián Pareja, que ya había trabajado como armador en la campaña de 2023 y que asumió como secretario de Integración Socio-Urbana del Ejecutivo nacional.

Hasta hace poco tiempo, Pareja parecía tener el monopolio del armado bonaerense. Sin embargo, el lanzamiento de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que responde a Santiago Caputo, alimentó todo tipo de especulaciones sobre posibles tensiones entre el asesor y la hermana del presidente. Todas las partes niegan que exista un conflicto aunque saben que, en muchos casos, los dardos los lanzan los propios.

Pareja, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, está trabajando en un armado complejo: hay distritos en los que se tejen alianzas de trabajo con dirigentes del PRO y otros en los que se pretende jugar por separado.

Santa Cruz | Jairo Guzman Heneoch

Jairo Guzman Heneoch es el dirigente elegido por Karina para liderar a La Libertad Avanza en Santa Cruz. Se trata de un joven que también fue designado al frente del PAMI en su provincia y que, en redes, se muestra como un férreo militante de la "batalla cultural".

Hace una semana, el Municipio de Río Gallegos denunció a Guzman Heneoch por una publicación en Instagram. El dirigente había posteado una foto con la imagen de una bandera con los colores de la diversidad prendida fuego y un mensaje discriminatorio. Las autoridades locales decidieron presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia y formalizaron la demanda.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires | María del Pilar Ramírez

La abogada María del Pilar Ramírez, alfil de Karina, es la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su crecimiento en el espacio fue determinante en la ruptura Ramiro Marra y, desde su banca en la Legislatura porteña, la dirigente también suele arremeter contra el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, las tensiones entre el mileísmo y el macrismo son constantes. Aunque todavía nadie quiere adelantar si pretenden jugar juntos o separados en las elecciones de 2025, cada movimiento de Ramírez profundiza la distancia. Ahora, se supo que la legisladora —que lidera un bloque de cinco— votará en contra del Presupuesto que envió el jefe de Gobierno.

La Pampa | Luciano Ortiz

El jefe de PAMI en La Pampa, Luciano Ortiz, quedó al frente del espacio en la provincia. Con el respaldo de las máximas autoridades del partido a nivel nacional, el joven dirigente pretende competir por un cargo legislativo en 2025.

En el último tiempo, Ortiz tuvo que lidiar con reclamos internos en su provincia. Según reconstruyó Diario Textual, un grupo de militantes cuestionó al dirigente por irregularidades en las fichas de afiliación y el partido recibió una nota firmada por unos treinta libertarios de Santa Rosa en la que exigían "transparencia" y participación de mujeres en las listas.

En los medios locales se describe que la Casa Rosada decidió intervenir en esta historia y están en pleno proceso de reordenamiento para evitar que se repita lo que pasó con Adrián Ravier en 2023. El economista había sido elegido como el representante pampeano de Milei, pero no pudo ser candidato a diputado por incumplimientos en las formalidades del Partido Libertario.

Santa Fe | Romina Diez

En Santa Fe, una de las mujeres de máxima confianza de Karina fue elegida para estar al frente del partido: Romina Diez. La diputada nacional tiene presencia, sobre todo, en Rosario y está trabajando en una construcción con dirigentes jóvenes.

En agosto, la interna del espacio en Santa Fe saltó a los medios nacionales. El coordinador de equipos territoriales de LLA denunció en la justicia que el espacio había manipulado miles de prendas que habían llegado a Rosario donadas desde la Aduana. “Hay un episodio de corrupción. No sé lo que sucedió realmente, pero las prendas están desaparecidas. Hay una importante cantidad que no aparece y no va a aparecer jamás”, sostuvo Rolando Stábile, quien contó que fue expulsado del partido luego de pedir explicaciones.

Río Negro | Lorena Villaverde

En Río Negro La Libertad Avanza tuvo una serie de problema durante el proceso de constitución que llegaron a poner en duda el liderazgo de la diputada nacional Lorena Villaverde. A principios de 2024 se habló de afiliaciones truchas y hasta de haber inscripto a personas fallecidas. Sin embargo, la dirigente supo sortear las dificultades y ser ratificada por Karina como la presidenta distrital.

En el entorno de Villaverde cuentan que la diputada tiene diálogo permanente con Karina y Martín Menem, pero que también suelen conversar con el armador bonaerense Sebastián Pareja.

En la provincia gobernada por Alberto Weretilneck más de un espacio coquetea con el voto de la derecha. El diputado nacional Aníbal Tortoriello, por ejemplo, rompió con el PRO en agosto y comenzó a trabajar para conformar un sello provincial propio llamado Creo. Para La Libertad Avanza, se trata de un eventual aliado, ya que sus equipo suelen trabajar en conjunto en la legislatura provincial.

Neuquén | Nadia Márquez

La diputada nacional Nadia Márquez es la presidenta distrital de La Libertad Avanza en Neuquén. Se trata de una dirigente que viene del mundo evangélico y que logró consolidarse como la máxima referente del oficialismo a pesar de que, en su provincia, el primero en haber militado a Milei había sido el dirigente Carlos Eguía.

Eguía se fue del espacio denunciando corrupción. En paralelo, Márquez comenzó a ganar cada vez más terreno. Según contó la diputada a ADN Sur, desde la Casa Rosada “no nos impusieron quiénes debían ser las autoridades” y sostuvo que trabajó con libertad en la designación los referentes locales. Márquez, por ahora, viene logrando hacer un equilibrio entre sostener la autonomía de su espacio y continuar el buen diálogo con el gobernador Rolando Figuereo.

San Luis | Carlos González D'Alessandro y Bartolomé Abdala

En San Luis, el diputado Carlos González D'Alessandro y Bartolomé Abdala son los máximos referentes de La Libertad Avanza con miras a construir un foco opositor al gobernador Claudio Poggi.

El crecimiento de Abdala en su provincia llegó con polémicas. El senador confesó en público que tenía varios asesores en la Cámara alta que trabajan en San Luis para su posible candidatura a gobernador.

Por otro lado, y como sucedió en otros distritos, sus adversarios políticos lo denunciaron por irregularidades en la afiliaciones. Lo llamativo en su caso fue que la acusación llegó por parte de un militante libertario del departamento de Junín llamado Diego Balsano, que decidió hacer una presentación judicial.

Mendoza | Facundo Correa Llano

A principios de noviembre, Facundo Correa Llano fue oficializado como el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza. El diputado nacional comenzó a tener mayor protagonismo luego la serie de escándalos que protagonizó su coterránea Lourdes Arrieta, quien finalmente rompió con el bloque en la Cámara baja.

En un reportaje con Memo, Correa Llano se refirió a la construcción que están haciendo con otras fuerzas mendocinas. Si bien el diputado sostuvo que la intención de La Libertad Avanza es armar un espacio que tenga la capacidad de presentar lista por su cuenta, reconoció: "(Alfredo) Cornejo, (Luis) Petri y (Omar) De Marchi son aliados del gobierno nacional. Con el gobernador se ha podido trabajar en la misma sintonía que lo ha hecho La Libertad Avanza y en líneas generales está acompañando a Javier Milei, lo que es bueno para la Nación pero también para Mendoza".

Santiago del Estero | Tomás Figueroa

En septiembre se confirmó que en Santiago del Estero el presidente de La Libertad Avanza iba a ser Tomás Figueroa. Su nombre generó cierto ruido en el espacio, ya que se trata de un dirigente que poco tiene que ver con el discurso “anticasta” y más de uno le reprocha en su provincia supuestos vínculos con Gerardo Zamora.

“Tommy”, como le dicen, ingresó a trabajar en el Senado de la Nación en 1989 junto a su tío, José “Pepe” Figueroa, un banquero que se convirtió al menemismo y que luego fue ministro de Desarrollo Social.

Según Visión Santiago, Figueroa alcanzó la máxima jerarquía como secretario parlamentario de la Cámara de Diputados y hasta diciembre de 2023 fue asesor del senador del PJ y socio político del Frente Cívico, José Emilio “Pichón” Neder, cargo que licenció antes de unirse al mileísmo.

* Para www.perfil.com