Pullaro pateó el córner y va a cabecear

Ahora que el camino está allanado hacia la reforma constitucional, Maximiliano Pullaro está dispuesto a dejar a un lado las funciones ejecutivas por las que dijo apartarse de la rosca parlamentaria previa, para salir a jugar la partida que viene, y como primer candidato a convencional constituyente en la nómina del frente Unidos. No hay mejor carta en el oficialismo para disputar la contienda electoral que viene, y que el gobernador convocó anteayer para el 13 de abril, junto con las PASO de medio término.

Lo que ya se murmuraba entre los telones del recinto de Legislatura la semana pasada, cuando se sancionó la ley de necesidad de reforma, ayer directamente fue blanqueado de manera oficial: que Pullaro en persona encabece la nómina de Unidos para elegir 69 convencionales constituyentes: 50 por distrito único, como si fueran diputados; y 19 como si fueran senadores, uno por departamento.







Fue el ministro de Gobierno, Fabian Bastia, quien preludió lo que hasta entonces era una conjetura. "Es una acierto que el gobernador sea convencional porque es el máximo exponente de Unidos. No hay ninguna posibilidad de que esté impedido", afirmó por LT8. Fue el pie necesario de su principal operador político, y así un rato más tarde Pullaro lo reconoció por TV: "Sí, voy a participar en el debate, no lo descartamos", dijo.

El jefe de la Casa Gris se había mantenido, al menos en la pública, al margen de las negociaciones con la oposición en Asuntos Constitucionales para definir y asegurar la aprobación de la ley, que finalmente salió con cierta holgura de votos gracias al apoyo que el perottismo y un par de votos del Frente Amplio por la Soberanía y del bloque Unite-Somos Vida le dieron al oficialismo. Pero desde entonces, el Ejecutivo puso primera y aceleró. Anteayer convocó a elección de constituyentes, aunque luego la ley le da facultades para formar Convención reformadora recién en noviembre.



Pullaro surfea encima de una ola récord de más de millón de votos un año atrás, y una imagen positiva que las encuestas ubican por encima del 60 por ciento de los santafesinos. Pero enfrente no tendrá solo la débil chance del peronismo 2023. La Libertad Avanza ha dado muestras de querer jugar este partido en la provincia, mandó voceros a sondear la candidatura del locutor Alejandro Fantino, y antes restauró el puente con la diputada mediática Amalia Granata, también dispuesta a darle batalla a Unidos. A todo esto, en la coalición oficialista también se abre una puja interna de cada partido en el mosaico para penetrar todo lo posible la lista de reformadores con nombres propios.

Pero Pullaro sabe que mientras tanto, tiene el caballo y es el comisario. Ayer intentó dosificar el anuncio. "No lo razonamos ni lo pensamos -dijo- es que hasta la semana pasada no había ley y había un montón de procesos que no se habían podido lograr en Santa Fe en muchos años. Nunca había sido posible avanzar con la reforma de la Constitución", recorrió.



Cómodo en la nota que le ofreció el noticiero de Canal 3, Pullaro encaró hacia el tema de agenda que mejor le sienta. "Queremos consagrar las instituciones de seguridad pública en la Constitución. No puede haber miradas tilingas, porque durante tanto tiempo se tomó el problema con miradas laxas. Acá decían que los delincuentes eran víctimas de un sistema injusto y unos pobrecitos por estar en la cárcel. Desde allí mandaban a matar, extorsionar, robar y cometer delitos", remarcó.

De a poco el mandatario acabó hablando ya como si estuviera en tren de campaña como primer candidato a convencional. Así puso de relieve las victorias parlamentarias que obtuvo en este primer año de gobierno, sobre todo, en materia de seguridad.

"Me dieron por unanimidad las herramientas que necesitaba para traer orden y tranquilidad. Son los instrumentos que me dieron para tener el control de la calle y de la cárcel. Siempre es poco el resultado, pero si vemos la estadística criminal, lo que se logró no existe: el desafío es mejorarlo y nos pusimos una vara muy alta", se agrandó.



Atento al clima de época, Pullaro viene de aplaudir el fallo de la Corte que anuló la condena a 25 años de prisión para un policía que en 2019 mató a dos motochorros en el piso, cuando ya los había neutralizado, luego de un intento de arrebato en 27 de Febrero y Buenos Aires. El gobierno viene en esa línea -en sintonía con la doctrina Chocobar que sustenta Patricia Bullrich- y hasta ahora le da resultado.

Luego siguió opinando sobre los tópicos que habilita la ley de necesidad de reforma. "Santa Fe necesita de un Estado moderno, consagrar el equilibrio fiscal y que los cargos no sean hereditarios ni para toda la vida", planteó. Asimismo, consideró que "no puede haber más paros docentes" por que si no -en su opinión- "los chicos son sujetos de extorsión en discusiones paritarias".(Pagina12)