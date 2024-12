Lejos de Williams: las tres alternativas de Colapinto para seguir en la F1 y cómo están las negociaciones

Son horas cruciales para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El video de despedida de los mecánicos de Williams y el ingeniero del piloto argentino, Gaetan Jego, es un claro indicio de que no continuaría allí y, si se va a otro equipo, no será para cumplir el rol de piloto de reserva. Hoy son tres las chances: Una es Alpine, que en los últimos días volvió a sonar fuerte. Se agrega Red Bull y su equipo satélite, Racing Bulls, y pese a que las negociaciones se enfriaron, no estarían caídas más allá de las declaraciones de sus responsables: el tema se habría dilatado por la puja en la desvinculación de Sergio “Checo” Pérez.

Cabe recordar que Colapinto no tendrá lugar en Williams como titular pues su puesto lo tomó Carlos Sainz, quien ya probó el FW 46 el lunes y martes en Abu Dhabi. El español, proveniente de Ferrari, tendrá como compañero a Alex Albon. Esto llevó a que Franco deba buscar otra escudería para poder seguir corriendo.

Alpine mostró su interés con charlas preliminares y con una oferta. Su intermediario es su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, quien se involucró de forma directa. El empresario italiano se encontró en Qatar con el piloto y su mánager, María Catarineu, pero el tema no habría quedado solo en algunas sonrisas. Cabe recordar que, como Franco aún tiene contrato con Williams, es el jefe de esa escudería, James Vowles, el que maneja las negociaciones.

Briatore lo quiere a Colapinto y vio algo en él, como lo hizo en su momento con Michael Schumacher y Fernando Alonso. Pese a que la escuadra francesa confirmó a Pierre Gasly y Jack Doohan como titulares, este tendría un contrato de cinco carreras y ya le hicieron correr una este domingo en Abu Dhabi. El australiano fue 15º, a una vuelta del ganador, Lando Norris. El panorama marca que Alpine esperaría hasta el domingo la respuesta por Colapinto.

Por otro lado, de forma oficial solo queda una butaca disponible y es en Racing Bulls. Pero desde hace meses el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, y el asesor del team austriaco, Helmut Marko, quieren desvincularse de Sergio “Checo” Pérez, quien tiene contrato hasta 2026 y también aporta fuertes sponsors. Como Horner y Marko en principio no habrían querido pagarle, iniciaron un operativo desgaste en los medios europeos para que Checo dejara de ser el compañero de Max Verstappen, quien ganó su cuarto título en fila. El corredor de 34 años, oriundo de Guadalajara, se complicó por su rendimiento. Fue eliminado nueve veces en el año en la Q1 (primera instancia de clasificación). No ganó ninguna carrera. Subió por última vez al podio en la quinta fecha, en China. Verstappen le sacó al final 285 puntos, venció en nueve Grandes Premios y alcanzó su cuarta corona tres fechas antes del final de la temporada. Según Autosport, tras Las Vegas, la diferencia promedio de Pérez con Verstappen en la bandera a cuadros este año era de 34,890s; la mayor entre un campeón y su compañero desde 1995, cuando Michael Schumacher compartió equipo con Johnny Herbert en Benetton. Ese año, el Kaiser logró su bicampeonato. A esto se sumaron los errores del azteca, como en la largada desde los boxes en la carrera Sprint en Qatar: cuando el semáforo se apagó se quedó parado y fue superado por Colapinto. Pérez abandonó las últimas dos carreras y su pobre cosecha de unidades hizo que Red Bull bajara del primer puesto al tercero en el Campeonato Mundial de Constructores y ese descenso le habría hecho perder 20 millones de dólares al equipo de la bebida energizante.

Este lunes y martes hubo reuniones de la junta directiva de Red Bull, sus inversores, Checo Pérez, y los abogados de ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Aún no habrían definiciones y este tema es el que puede destrabar todo. Según contó Nico Rosberg (campeón de F1 en 2016) en Sky, la suma que deberían pagarle al azteca oscilaría los 16 millones de dólares.

Cuando comenzaron las conversaciones por Colapinto, Williams le habría pedido a Red Bull un alto monto en dólares para dejar ir al argentino. El equipo inglés invirtió dinero en el bonaerense y quiere recuperarlo. Le dio la chance en su academia y el pertinente desarrollo en el simulador, además de los ensayos sobre un F1. Las charlas avanzaron, aunque este medio pudo saber que otra traba fueron los intereses contrapuestos, ya que Red Bull quiere el pase completo de Colapinto, y Williams cederlo a préstamo ante una eventual partida de Sainz en 2026 a Audi.

Según Auto Motor und Sport, el team inglés también le pidió una alta suma a Alpine. En esa intervención del equipo francés se generó una competencia con Red Bull. Esto promovió una partida de ajedrez en la que Horner y Briatore movieron sus piezas según su conveniencia y a pura estrategia. Por eso en los “Toros Rojos” comenzaron a descartar a Colapinto en sus declaraciones y se enfocaron en los pilotos de su programa de desarrollo, Red Bull Junior, como Liam Lawson junto a Verstappen e Isack Hadjar con Yuki Tsunoda en Racing Bulls.

El fenómeno Colapinto.

El bonaerense de Pilar superó las expectativas de todos. Tiene talento, potencial ganador y una proyección de al menos 15 años dentro de la categoría. Es acompañado por un caudal importante de sponsors que habrían puesto sobre la mesa todas sus cartas, con una suma en dólares que llegaría a los ocho dígitos para abordar la negociación que lleve a Colapinto a ser titular en toda la temporada 2025. Este paquete sedujo a Red Bull y, en especial a su jefe, Christian Horner, quien, junto al asesor del equipo, Helmut Marko, quieren forzar una renuncia de Sergio “Checo” Pérez, quien habría corrido su última carrera este fin de semana. Cuando las negociaciones comenzaron, Colapinto era el que más chances tenía de ser compañero de Max Verstappen, que este año ganó su cuarto título consecutivo.

Franco revolucionó la F1. Corre como si tuviese cinco temporadas encima y debutó en la fecha 15 el pasado 1° de septiembre en Italia, en reemplazo de Logan Sargeant. Antes de ese estreno había hecho un total de 485,009 kilómetros (una carrera suele tener unos 300 km). En los tests de Abu Dhabi 2023 completó 343,265 km con el Williams FW45 y en la Práctica Libre 1 de Silverstone 2024 realizó los 141,834 km restantes, ya con el FW46.

Fue 12º en su bautismo en carrera, en Monza. Sumó unidades en su segunda competencia al ser octavo en Azerbaiyán y cosechó un punto en Austin, al ser décimo. Desde Singapur y hasta Las Vegas, superó a Albon en las posiciones finales en carreras dominicales: 11º vs. abandono (Singapur), 10º vs. 16º (Austin), 12º vs. abandono (México), 14º vs. abandono (Las Vegas). Cabe recordar que en San Pablo el tailandés no largó porque el equipo no llegó a reparar su auto tras destrozarlo en la clasificación, mientras que el argentino desertó por su accidente bajo la lluvia, en una condición en la que nunca había manejado en F1 y, pese a ello, tuvo una buena labor mientras duró en pista, ganando tres lugares en las primeras vueltas y con un sobrepaso a Lewis Hamilton (Mercedes). En Qatar abandonó por un toque de Esteban Ocon y, en Abu Dhabi, por fallas en la unidad de potencia.

Esta labor en pista se sumó a los espectaculares sobrepasos que efectuó desde su primera carrera, aunque el más destacado fue el que le hizo a Fernando Alonso (Aston Martin) en Austin, que fue elegido como el mejor adelantamiento del mes de octubre por Formula One Management (FOM), la empresa que está a cargo de los derechos comerciales y promoción de la Máxima.

En 2016, Bernie Ecclestone le vendió las acciones de FOM a Liberty Media, empresa de capitales estadounidenses, que pagó 4.400 millones de dólares. Ese grupo inversor, siendo de la meca del entretenimiento, ve en Colapinto como un imán para el público, más allá de su talento arriba del auto. Es un piloto que le dio una bofetada de aire fresco a los micrófonos y a su español le agregó el inglés y el italiano. Sus largas respuestas son adoradas por los medios. Declara como si fuese un corredor de la década del setenta u ochenta. Rompió los libros en la comunicación de los últimos 30 años. Su impronta transmite libertad y una cuota de amateurismo en un ámbito súper profesional y cada vez más frío.

El asunto por Colapinto excedió a las escuderías y se habría involucrado FOM, que quiere que Franco siga como titular por todo lo que genera el corredor arriba y abajo del coche. De hecho, en Interlagos, Infobae lo vio a Vowles entrar en la oficina de FOM el sábado 2 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Estuvo reunido con el CEO de la F1, Stefano Domenicali, cerca de una hora. La empresa que conduce la Máxima fue más allá, y por eso se grabó un capítulo dedicado a Colapinto para la próxima temporada de la serie Drive to Survive (Netflix).

Aquel fin de semana en Brasil siguió con su desarrollo, pero el accidente de Franco en Interlagos habría derivado en la primera evaluación que el team de la bebida energizante tuvo sobre el oriundo de Pilar: ver cómo reaccionaba luego de su primer abandono y choque en una carrera. Tres semanas más tarde, en Las Vegas, Franco respondió, ya que se metió en la Q2 y su compañero de equipo, Albon, fue eliminado en la Q1. Franco buscó los límites, bajó sus tiempos en todos los sectores y estuvo a punto de cerrar una vuelta soñada para pasar a la Q3, pero terminó contra el muro. Según su mánager, Campbell-Walter, su pupilo quedó “a prueba” por Red Bull en las últimas dos carreras, en el testimonio que le brindó al periodista Adam Cooper en Motorsport Magazine.

En tanto que el entorno de Colapinto no se rinde y su gran carta son sus fuertes sponsors, que se metieron directamente en la negociación con Red Bull. Martín Migoya y Guibert Englebienne conversaron con Horner en los boxes de Interlagos. Ambos son fundadores de la conocida empresa de ingeniería de software y tecnología de la información fundada en Argentina, pero que es multinacional y desde este año pasó a ser proveedora de la F1. De hecho, en las carreras se pueden ver sus carteles publicitarios. Se suma otro “unicornio” como la renombrada compañía de venta electrónica. El team manager de Red Bull sabe de los avales económicos con los que cuenta el piloto argentino, amén de su comprobada idoneidad arriba de coche de F1. Y, por si esto fuera poco, está el interés del magnate mexicano Carlos Slim hijo de poder colaborar, y más en caso de una salida de Checo Pérez. El magnate mexicano quiere que un piloto latinoamericano pueda mantenerse en la F1 y se trata de Colapinto.

Desde el jueves pasado que Williams comenzó a despedirse de Franco y fue con el video publicado por Williams con Colapinto y su caminata con su ingeniero en la pista de Yas Marina, en Abu Dhabi. La escudería inglesa podía darle a Franco ser piloto de reserva en 2025 y estar listo ante alguna eventualidad de los titulares. En el plan ofrecido también habrá 6.000 kilómetros de pruebas en autos de dos temporadas atrás y más horas en el simulador.

Sin embargo, en el entorno del piloto se habrían preguntado qué pasaría si el argentino está un año sin correr. Esto también lo habría visto Vowles y en los últimos días flexibilizó su posición para poder conseguir un lugar como titular para el pilarense. Las reuniones se incrementaron aprovechando que todos los equipos se quedaron en Abu Dhabi por los ensayos de pretemporada.



“Nunca olvidaré el día en que te dijimos que tendrías tu oportunidad en un coche de F1 de Williams. Como te dije con todo el equipo. Te agradezco por haberte involucrado tanto y darnos todo lo que puedas a lo largo del día”, reconoció Vowles, quien dejó un indicio de una posible separación: “Como ya te dije, nuestro viaje no ha terminado. Puede que tenga una ligera pausa, pero, definitivamente no ha terminado”.

¿Qué quiere decir Vowles con ligera pausa? ¿Logró que Franco sea cedido por un año para luego retornar? ¿O ya está confirmado su futuro en otro equipo y sabe que en algún momento regresará a Williams? Lo cierto es que en los boxes del equipo inglés ninguna cartelería ya hace mención a Colapinto y estas dos jornadas todo comenzó a girar en torno a Sainz.

Las cartas están echadas. Una de ellas marca la posibilidad de incorporarse a Alpine y este martes trascendió que en el equipo galo están buscando “una manera de deshacerse de Jack Doohan”. Briatore es un especialista para poder romper contratos y el estreno adelantado del oceánico quizá fue para exponerlo y así poder reemplazarlo por el argentino, de quien Flavio también pretendería quedarse con sus derechos de representación.

Si el desenlace marca que Colapinto será compañero de Verstappen, tendrá un gran desafío por delante, ya que se medirá con el piloto que acaba de lograr su cuarto título mundial. Pero, si finalmente es Racing Bulls, es una buena opción ya que es un mejor auto que Williams. De confirmarse, su compañero será el japonés Yuki Tsunoda. No se mediría directamente con Verstappen y evitaría esa comparación constante y estar en un equipo que gira en torno al neerlandés, como le anticipó a Infobae el ex F1 argentino, Norberto Fontana. Pero, ante eventuales buenas actuaciones y consolidación del argentino, y según el rendimiento de Lawson (¿o Hadjar?), podría llegar el ascenso a Red Bull durante el año, algo que la estructura de la bebida energizante está acostumbrada a hacer.

En las próximas jornadas se definirá el futuro de Franco Colapinto. Por ahora tuvo su última carrera en F1 este domingo, pero las publicaciones de Williams dan a entender que emigraría a otra escudería para seguir su campaña en la Máxima. La expectativa e ilusión son enormes en la Argentina. El corredor bonaerense llegó para quedarse en la categoría y, si bien no está confirmado, todo parece indicar que, tarde o temprano, se lo verá entre los 20 titulares en 2025.

