Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los audios de la "China" Suárez contra Pampita

Benjamín Vicuña opinó sobre los audios que trascendieron de Eugenia “La China” Suárez hablando mal de Carolina Pampíta Ardohain luego del incidente en el motorhome.

El actor chileno se vio nuevamente envuelto en un escándalo por la mala relación que sus dos ex parejas tuvieron al comienzo de su relación con la ex Casi Ángeles y fue contundente con su opinión.

"El fin de semana hablé con Benjamín que, por primera vez, aparece después de los audios escandalosos de la China Suárez contra Pampita. Quiero contar la intimidad de mi diálogo con el actor. Yo le envié un mensaje el día viernes para saber si quería decir algo, me saludó, pero no me respondió nada. Pero el domingo amanecí con un mensaje de Benjamín contestando a mi inquietud", contó Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

El periodista remarcó a su audiencia que el actor tiene un perfil muy bajo a nivel mediático y que gusta mantenerlo así, por lo que no sorprendió su respuesta ante la consulta.

"Hola Juan, perdón que no te contesté. Pero no me corresponde opinar de este tema. Abrazo", escribió Vicuña.

Fuente: Radio Mitre