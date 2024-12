Inesperado cruce entre Selena Gómez y Eugenio Derbez: "Indefendible"

El actor mexicano Eugenio Derbez fue tendencia durante el fin de semana por su letal crítica a la actuación de Selena Gomez, quien interpretó a Emilia Pérez en su película biográfica. La actriz no se quedó callada y le respondió a través de un comentario en Tik Tok.

Las polémicas declaraciones de Derbez formaron parte de una entrevista para el podcast Hablando de Cine, conducido por Gaby Meza, allí el actor de 63 años habló sobre él detrás de la película de Gomez y su “indefendible” actuación. El recorte de sus dichos se viralizó en Tik Tok generando opiniones mixtas entre los usuarios.

“Estuve allí (viendo la película) con gente, y cada vez que aparecía una escena (con Selena), nos mirábamos y decíamos: 'Vaya, ¿qué es esto?'”, sostuvo el actor.

“No podía creer cuando canta... no podía creer que la gente no se estuviera riendo”, acotó la youtuber.

Si bien en el recorte solo se destacó la crítica, el actor argumentó que el film pudo haber sido mal logrado a nivel de actuación, ya que era la visión de un director francés sobre un hecho ocurrido en México, con actores estadounidenses que no hablaban, ni entendían, el idioma en el cual fue grabado el proyecto.

La respuesta de Selena Gomez

La actriz dejó su comentario en el mismo recorte que se viralizó en redes sociales y se defendió ante las críticas de Derbez y Meza.

“Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”, escribió.

En otro comentario, se dirigió a la youtuber por haber dicho que nadie cuestionaba su actuación debido al miedo de ser atacados por su gran fanbase: “Además, nunca digas que mis fans son el problema al defenderme, como dices”.

El pedido de disculpas de Eugenio Derbez

Tras enfrentar los miles de comentarios de los fanáticos de Gomez, el actor mexicano decidió publicar en sus redes sociales un pedido de disculpas dirgido a la cantante.

“Realmente me disculpo por mis comentarios descuidados: son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo”, expuso Derbez. “Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, agregó.

"Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios irreflexivos. Salgo de esto con una importante lección aprendida. Aunque entiendo que no puedan aceptar mis disculpas, sepan que vienen del corazón. Con todo mi amor y admiración, Eugenio Derbez", cerró.

Fuente: Cadena 3