Palmeiras busca un millonario fichaje del Barcelona para competir con Inter Miami de Messi en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes del 2025 sigue siendo motivo de tanto inversión como sondeos para grandes fichajes en Palmeiras. A los posibles arribos de Paulinho como Facundo Torres que fueron informados en las más recientes jornadas se le suma ahora la posibilidad de incorporar un activo del Barcelona para competir con Lionel Andrés Messi e Inter Miami en verano del 2025. El jugador se encuentra cedido hasta finales de campaña y por UOL no dudan que encaja en el proyecto del Verdao.

Hablamos del ex punta del Atlético Paranaense Vitor Roque. El delantero comprado por Barcelona meses atrás por sumas cercanas a los 65 millones de euros entre pagos fijos como variables entra en escena. Cedido en Real Betis hasta finales de campaña, por Brasil apuntan que Palmeiras buscaría su fichaje con una oferta de 20 millones de euros para que llegase al Verdao a mediados del 2025 y de cara a medir fuerzas con Messi en el Mundial de Clubes. Manuel Pellegrini, entrenador de los verdiblancos, ya reacciona a todo.

“Vitor es un jugador joven que está comenzando su carrera. Tiene 19 años, así que no podemos exigirle la experiencia que tiene un futbolista con más partidos en su haber”, dejaba caer el chileno anoche tras un empate ante Rayo Vallecano como local por 1-1 donde el delantero fue parte clave del esquema del ingeniero. En Cataluña, donde lo económico es tan urgente como lo deportivo, empiezan a reaccionar a una posible oferta del equipo de Sao Paulo por un Roque que ahora mismo no parece tener hueco en la ciudad condal.

De momento, son 22 los partidos que ha jugado en Betis un Vitor Roque que suma 6 goles y 1 asistencia en el equipo de la capital de Andalucía. UOL se une a unes serie de nombres puntuales para que el equipo de Brasil pueda competir con Inter Miami, Porto o Al-Ahly de Egipto en el grupo 1 del nuevo torneo de mediados del 2025 por parte de FIFA. Rony, Rafa Veiga o Weverton, algunas de las fichas de peso con las que ya cuenta Abel Ferreira, esperan poder sumar más caras nuevas de cara a un certamen donde serán una de las grandes cartas a presentar por parte de CONMEBOL.

No olvidemos dos cuestiones. Primero que Betis tiene una opción de compra cercana a los 25 millones de euros y que igualmente el Fair Play Financiero de la entidad de Sevilla se encuentra al límite. Por otro lado, la apertura de un minimercado de fichajes por parte de FIFA para las semanas previas al torneo permite soñar en grande por un Palmeiras decidido a poner en apuros al Inter Miami de Messi en el Mundial de Clubes. Porto por supuesto, es el gran candidato a quedar primero de una de las zonas más internacionales del certamen.

Vitor Roque ya abrió la puerta a un regreso a Brasil

“Pensé en volver a Brasil y poder relajarme, porque a veces todo es muy difícil. No estaba del todo preparado para ayudar al equipo del Barcelona como quería. Me hubiera gustado tener tiempo para acostumbrarme a los jugadores y al club, pero las cosas no salieron como quería y eso me sirvió de aprendizaje”, fueron sus palabras en verano y tras llegar a Betis en una operación donde Pellegrini fue clave. El Verdao sueña.

Los números de la carrera de Vitor Roque

Todo empezó en Cruzeiro allá por la campaña 2021/2022. Paranaense, Barcelona y ahora Betis han disfrutado de un joven proyecto con hasta 42 goles y 12 asistencias en sus 135 partidos como profesional. Los títulos del Campeonato Regional con Atlético y el Sudamericano sub-20 con Brasil en Colombia, clímax de una carrera que veremos sino se cruza con Messi en verán del 2025

Fuente: bolavip