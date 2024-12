El Gobierno confirmó que buscará eliminar las PASO para las próximas elecciones

A pesar de que las negociaciones con la oposición están trabadas luego de varios desencuentros parlamentarios, el Gobierno impulsará el proyecto para eliminar definitivamente las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el objetivo de que se trate durante las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso. Según confirmó Guillermo Francos, de no haber acuerdo, buscará hacerlo durante el período legislativo ordinario.

Si bien todavía no está definido cuando volverían a trabajar los diputados y senadores, que por el momento están en receso, las autoridades nacionales ya anticiparon una serie de reformas que pretenderán que se voten este verano.

“El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales”, precisó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el funcionario señaló que “si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma“, es decir, “un ahorro superior a los 150 millones de dólares”.

“Desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos. Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del periodo ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”, agregó.

El proyecto en cuestión ya ingresó en el Congreso a finales de noviembre último, pero nunca se llegó a debatir en el recinto.

En primer lugar, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el temario incluirá iniciativas para modificar las normas electorales y políticas, pero también el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del presidente, y la reforma de los fueros de la política.

Tal como ya había anticipado Infobae, el gobierno nacional busca avanzar en una reforma política integral que incluye la eliminación de las elecciones primarias y ajustes en financiamientos de partidos y campañas electorales.

Además, planteaban la implementación de la boleta única de papel, lo cual fue sancionado meses atrás, durante las sesiones ordinarias, y se aplicará por primera vez en los comicios del 2025.

Sin embargo, la discusión por las PASO se demoró debido a que el PRO, uno de los bloques clave para obtener apoyo legislativo y un aliado potencial de La Libertad Avanza, se opone a esa reforma.

El partido liderado por Mauricio Macri históricamente las ha utilizado para resolver internas partidarias. Como alternativa, este espacio impulsa un proyecto propio elaborado por la diputada María Eugenia Vidal, que plantea hacerlas optativas, pero manteniéndolas dentro del sistema electoral.

Cualquier cambio electoral requiere una mayoría absoluta en el Congreso, un desafío que obliga al gobierno a articular con sectores “dialoguistas”, algo que por el momento no está ocurriendo.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron creadas en el 2009, cuando se sancionó la ley 26.571, mediante la cual se estableció que los partidos políticos están forzados a elegir a sus candidatos a través de internas.

Este mecanismo sirvió en la mayoría de los casos como grandes y costosas encuestas previas a los comicios generales, ya que gran parte de los espacios que participaron de votaciones desde entonces lo hicieron con listas únicas para los cargos más importantes.

Sin embargo, tanto en las presidenciales que terminó ganando Macri, como en muchas otras ocasiones, el PRO sí definió a sus candidatos en primarias que mantuvo con sus eventuales aliados, como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-ARI, en Cambiemos y Juntos por el Cambio.

A partir del triunfo de La Libertad Avanza y la asunción de Javier Milei en la Casa Rosada, la política se fue reordenando y, de cara a las legislativas del 2025, el macrismo se enfrenta a la decisión de fusionarse con el oficialismo o ir con boletas propias a las legislativas.

Las conversaciones se dan especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde hasta hace unos días ambas fuerzas planeaban ir por separado para, de esa forma, tener la posibilidad de quedarse con las tres bancas en el Senado que renueva el distrito.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente luego de que el propio presidente Javier Milei asegurara en una entrevista que le brindó a Forbes Argentina, que pretende que el acuerdo se dé en todo el país.

“No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, expresó el mandatario nacional.

* Para www.infobae.com