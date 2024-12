Alerta inversores: por qué esperar y estar líquidos es la mejor estrategia para iniciar el 2025

El contexto internacional es desafiante, desensillar hasta que aclare. Los mercados mundiales siguen muy complicados, Brasil no para de vender dólares, y el real se ubica en 6,20 reales por dólar. No parece tener destino cierto el precio del real, en un contexto en donde la tasa en Brasil se ubica en el 12,25% anual, y la inflación de los últimos 12 meses es del 4,87% anual. Para el año 2025, no se espera una caída de la actividad económica en Brasil, pero la inestabilidad cambiaria le pondrá ruido a toda la región.

Estados Unidos no muestra una clara tendencia en los índices accionarios. Poco ayuda la suba de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro a 10 años, que se ubica por encima del 4,5% anual. Sin un sendero claro de medidas económicas de parte del nuevo gobierno, con ruidos geopolíticos como las pretensiones del gobierno de Trump sobre el canal de Panamá, aranceles a los países socios y una eventual guerra comercial con China, no hay claridad en que las acciones americanas tengan un recorrido alcista, al menos hasta que las definiciones económicas digan presente.

China está mostrando un yuan cotizando en un techo en 7,30 yuanes por dólar. Todo hace presumir que dicho techo podría superarlo y, de ocurrir, se encarecerían las materias primas para el mercado chino, lo que generaría una menor demanda y esto arbitraría los precios a la baja. Seguir con atención materias primas energéticas y agrícolas.

Fase 3 del plan de Luis Caputo: cepo, FMI y libre competencia de monedas

En Argentina, entramos en la fase 3 del plan monetario, esto implica competencia de monedas y salida del cepo. Si bien del cepo se va a salir por gradual, un acuerdo con el FMI y llegada de fondos frescos puede acelerar el proceso, pero nada de esto podríamos proyectarlo para antes de abril 2025.

La competencia de monedas será muy saludable para la Argentina. Sin embargo, hay que entender que el punto de partida es una masa de pesos que el Gobierno heredó de la administración anterior, que la base monetaria amplia se ubica en $47 billones y que la base monetaria hoy se ubica en $28 billones. Hay una gran masa de pesos que el mercado tendrá que absorber hasta quedarse tranquilos de que no tendremos sobresaltos en el mercado monetario.

La mejor receta para la competencia de monedas es superávit fiscal al palo, cero emisión monetaria y capitalización del Banco Central. Nada de esto puede llevarse a cabo de manera inmediata. El año 2025 será desafiante, y habrá que trabajar con motosierra para cumplir objetivos de baja de impuestos y liberar a las fuerzas productivas de la opresión del Estado.

Atención inversores: estar líquidos será clave

El mercado internacional impone un desensillar hasta que aclare. Durante 2024, se ganó mucho dinero en el mercado, en la última parte del año, en la previa al blanqueo, los bonos argentinos valían en torno del 40% de paridad, mientras que, en la actualidad, valen cerca del 70% de paridad. En el mercado, nadie se fundió por tomar ganancias.

En lo que respecta a las empresas argentinas cotizantes en bolsa, los bancos tienen una relación precio utilidad parecida a bancos internacionales, mientras que duplican esta ratio en comparación los bancos de Brasil. No estamos diciendo que hay que comprar bancos de Brasil, decimos "cuidado, que estamos a buen precio".

En el mundo energía, hay muchas posibilidades de negocios, pero las subas fueron extraordinarias. YPF, en agosto, valía u$s18,00, llegó a tocar un máximo de u$s45 y hoy vale u$s42. Su capitalización bursátil es de u$s16.700 millones y su relación precio utilidad proyectada es de 8,7 años.

Petrobras Brasil vale u$s47.300 millones, su relación precio utilidad proyectada es de 4,3 años. En mayo 2024 valía u$s16,50 y hoy vale u$s12,50. No son comparables por sus expectativas de crecimiento a futuro, pero hoy me parece que están des arbitradas. Igual, Brasil me da un poco de temor.

Seguimos recomendando tomar un impasse en el mercado. Es momento de reflexionar cómo invertir en un contexto que no define un rumbo claro en el exterior, y en Argentina tenemos por delante un fin de año con suba de tasas en pesos.

El Gobierno honrará la deuda de los bonos soberanos, tendremos un stock de reservas bajo, y un camino de recortes presupuestarios para seguir sosteniendo el superávit fiscal. No hay que apresurarse, estar líquido será la clave, ya que el mercado nos dará muchas oportunidades en el año 2025.

* Para www.iprofesional.com