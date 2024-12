Habló Ryan Reynolds tras la denuncia de acoso de Blake Lively a Justin Baldoni

Ryan Reynolds, reconocido por su carisma tanto dentro como fuera de la pantalla, finalmente se pronunció –aunque de forma sutil– sobre la controversia que envuelve a su esposa, Blake Lively, y a Justin Baldoni, coprotagonista y director de "Romper el círculo".

En medio de la demanda que Lively presentó por acoso sexual y una campaña de desprestigio en su contra, Reynolds publicó un video en su cuenta de Instagram promoviendo la fundación benéfica Sick Kids, causa que ambos apoyan apasionadamente. Sin embargo, lo que captó la atención de sus seguidores fue el mensaje que acompañó al video: “Este video fue grabado en un momento en el que realmente no tenía ganas de ponerme el traje”.

Aunque no mencionó directamente la denuncia, la frase fue interpretada como una referencia al difícil momento que atraviesa Lively. El gesto fue sido entendido por muchos como un respaldo emocional a la madre de sus hijos en medio del escándalo.

Un apoyo que divide opiniones

La reacción de Reynolds generó de todas formas comentarios divididos. Mientras algunos destacan su forma discreta de apoyar a su pareja, otros cuestionaron que no lo haya hecho de manera enérgica.

El caso

Según los documentos legales obtenidos por The Associated Press y The New York Times, Lively alega que Baldoni y otros involucrados en la producción ejecutaron un "plan coordinado" para dañar su reputación. Esto incluyó la publicación de contenido crítico hacia la actriz en redes sociales y foros en línea, además de estrategias para reforzar la imagen pública del director.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó las acusaciones como “falsas y sensacionalistas”, negando cualquier irregularidad por parte de su cliente y del equipo de Wayfarer Studios.

El impacto de la denuncia ya se ha sentido en la carrera de Baldoni. The Hollywood Reporter informó que el director fue desvinculado de la agencia de talentos William Morris Endeavor (WME), quedando sin representación oficial.

"Romper el círculo" (disponible en Max) es un drama romántico basado en la novela de Colleen Hoover, cuya promoción estuvo rodeada de tensiones entre Lively y Baldoni.

Fuente: Perfil