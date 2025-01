Javier Milei viaja a la asunción de Donald Trump con la mira en un nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei realizará su primer viaje oficial a Estados Unidos para la asunción presidencial de Donald Trump junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios. Fuentes oficiales señalaron que aún no está definida la agenda en Estados Unidos. Sin embargo, la visita al país de América del Norte podría ser clave ya que el Gobierno busca llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con nuevos desembolsos.

Está previsto que el viaje que comienza en Estados Unidos, finalice en Suiza, con motivo de buscar nuevos inversores en el Foro Económico Mundial de Davos. Por medio de la publicación del Decreto 17/2025 en el Boletín Oficial, el Gabinete dio luz verde al viaje que presentó el mandatario.

El propio Presidente reconoció en declaraciones radiales que para salir del cepo necesitaría u$s12.000 millones. A pesar de que aún no está definida la agenda, cabe destacar que, la última visita del titular del Palacio de Hacienda a Estados Unidos -en septiembre- lo tuvo ocupado con una serie de encuentros con inversores, en los que defendió el plan económico.

Javier Milei visita EEUU con la mira en un nuevo acuerdo con el FMI

La visita de Milei a Estados Unidos se da en un contexto clave, ya que el presidente Donald Trump podría ser la influencia que se necesita para destrabar un nuevo acuerdo con el FMI, que hoy es uno de los principales intereses del Gobierno para poder desarmar el cepo. Ahora bien, ¿el organismo multilateral de crédito le va a otorgar un nuevo financiamiento a la Argentina con el dólar atrasado? ¿La administración libertaria está dispuesta a volver a devaluar y que eso se traslade a inflación antes de las elecciones? ¿Milei está pensando en un tratado de libre comercio?

El economista jefe de Fide, Pedro Gaite, se mostró escéptico a la posibilidad de un acuerdo previo a las elecciones. Es que, “el Gobierno está muy plantado en que la política cambiaria no se toca porque es el eje de la política inflacionaria que a su vez es la prioridad”. A su vez, si no existe una corrección del tipo de cambio, el especialista no cree que puedan haber desembolsos del organismo internacional.

“El acuerdo con el FMI quedaría para después de las elecciones -a su parecer- ya que ahí eventualmente el Gobierno podría hacer una devaluación más o menos controlada con la llegada de fondos y quizás con algunos levantamientos de los controles cambiarios”.

El Gobierno tiene previsto que las primarias de las elecciones legislativas se celebren el 3 de agosto, en caso de que no se eliminen como pretende el oficialismo, y el 26 de octubre para las generales. Posterior a esta fecha es que el Ejecutivo puede ceder en la política cambiaria e implementar una devaluación.

¿Qué posibilidades existen de un Tratado de Libre Comercio con EEUU?

Hay visiones encontradas frente a un Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que mientras que algunos especialistas señalan que no se puede porque quebrantaría las reglas del Mercosur y debería romperse el bloque, otros actores hacen hincapié en poder "flexibilizar" las normas de importación y exportación por un tiempo determinado, como ya hizo en otros momentos el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Sin embargo, un TLC para la Argentina podría ser perjudicial, debido a que exporta materia prima e importa manufacturas. De esta manera, se podría primarizar la economía y que la industria se vea más afectada de lo que ya está en la actualidad.

"En términos del Tratado de Libre Comercio me parece que no sería del todo favorable para la Argentina básicamente porque las exportaciones a Estados Unidos son productos primarios, energéticos, entre otros, y lo que importamos son manufacturas, entonces el riesgo que se corre ahí es que se profundice la desindustrialización y la primarización de la economía Argentina", analizó Gaite.

El economista también hizo hincapié en que ya se está llevando a cabo una "penetración importadora" en la industria con lo barato que está el dólar y la apertura comercial. "Las importaciones industriales están creciendo muy por arriba de la producción y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos profundizaría esa tendencia", argumentó Gaite, aunque aclaró que esta tendencia podría ser a mediano plazo.

Para el especialista en comercio exterior y director en la consultora ABECEB, Gustavo Pérego, un tratado de libre comercio con Estados Unidos generaría "mayores inversiones" por el desplazamiento de las cadenas de valor, que antes iban a China y hoy se desplazan a Latinoamérica. Sin embargo, Argentina no captó ninguna de esas inversiones, debido al cierre económico. También mencionó la posibilidad de tener un mejor acceso a la tecnología y el ingreso al mercado financiero, que "empresas argentinas puedan estar en Estados Unidos y compañías norteamericanas que puedan venir a Argentina".

* Para www.ambito.com