Reservas, deuda y dólar: ¿cómo impactan en la economía del 2025?

Expertos de mercado relevados por iProfesional ofrecieron un detallado análisis sobre la situación financiera y cambiaria de Argentina en el contexto del año electoral. Ambas entidades destacaron los factores que impactaron en el acceso al crédito, la estabilidad monetaria y la deuda estatal neta.

Al respecto, la consultora económica Eco Go subrayó que el escenario internacional planteó retos significativos para la economía argentina. Con un dólar index en 110, la presión cambiaria en Brasil con un dólar que superó los 6 reales, y una tasa de bonos a 10 años en 4,8%, las condiciones externas aumentaron la volatilidad. "El contexto global fue un elemento clave que condicionó las decisiones locales", aseguró la consultora.

Sin embargo, la colocación de un repo y la consecuente baja del riesgo país a menos de 600 puntos básicos mostraron signos de acercamiento hacia la apertura del crédito. "Esto es una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad del programa económico", señaló Eco Go. Este punto también fue destacado por Aurum Valores, que mencionó que un riesgo país menor puede atraer inversores interesados en un mercado financiero más estable.

Eco Go también destacó que el Banco Central (BCRA) compró más de u$s 21.800 millones y el Tesoro adquirió u$s 15.800 millones del BCRA, quedándole apenas u$s 2.600 millones en los depósitos. Este manejo de los recursos reflejó un esfuerzo por cubrir vencimientos, aunque dejó un impacto en las reservas netas, que se situaron en u$s 9.400 millones negativas. A su turno, la sociedad de bolsa Aurum Valores coincidió en que la gestión de las reservas y la deuda es clave, aunque hizo énfasis en que el manejo de la deuda estatal neta fue más eficaz en el segmento de la deuda en pesos.

Los expertos coincidieron en que las presiones externas representan un desafío adicional. Mientras Eco Go remarcó el impacto de las tasas internacionales y las condiciones del dólar, el bróker subrayó la importancia de reforzar la confianza de los inversores locales para contrarrestar estas amenazas.

El impacto de la política monetaria y cambiaria

Eco Go destacó que hasta mayo los dólares adquiridos por el BCRA provinieron del superávit de la cuenta corriente. Sin embargo, a partir de octubre, con la reactivación económica y el atraso cambiario, el origen cambió hacia la cuenta capital del sector privado. "La cuenta corriente cambiaria es deficitaria desde junio, y el superávit devengado de cuenta corriente tiende a transformarse en déficit en 2025", advirtió el informe.

En este contexto, la consultora que dirige Marina dal Poggetto enfatizó que el tipo de cambio real multilateral regresó a niveles previos al ajuste inicial y continúa rezagándose. Esto podría llevar a un déficit del 2,5% del PIB en la cuenta cambiaria para 2025, si persiste la estrategia actual.

Aurum Valores, por su parte, observó que las decisiones en torno al tipo de cambio también impactan directamente en la deuda estatal, especialmente en la capacidad de repago de los compromisos en moneda extranjera.

Ambas fuentes señalaron que las estrategias actuales tienen sus limitaciones. Eco Go cuestionó la decisión de no acumular reservas en un momento de carry trade favorable, mientras que la sociedad de bolsa destacó que el exceso de liquidez generado por el BCRA también contribuyó a debilitar el manejo de las cuentas externas.

La expansión del crédito y su efecto en la economía

El informe de Eco Go destacó que la expansión del crédito fue posible gracias a un conjunto de medidas monetarias y fiscales. La fijación de la meta de base monetaria amplia y la reducción del crawl de 2% a 1% mensual facilitaron esta dinamización. "Esto contribuyó al rebote económico, en un contexto donde la disciplina de precios se vio favorecida", explicó la consultora.

Aurum Valores coincidió en que la expansión del crédito fue un factor relevante para el crecimiento, pero advirtió sobre los riesgos de sostenibilidad. "El aumento del crédito no puede desvincularse de una estructura fiscal y monetaria que respalde la estabilidad en el mediano plazo", afirmó la sociedad de bolsa.

La fuentes también enfatizaron que el ingreso del sector privado comenzó a superar la inflación, aunque alertaron que este fenómeno podría revertirse si no se consolidan reformas estructurales. Eco Go destacó que el horizonte de las actuales políticas es limitado, mientras que Aurum Valores puso énfasis en que el manejo de la deuda en pesos, aunque positivo en términos nominales, requiere un control más estricto para evitar desequilibrios futuros.

Un análisis sobre la deuda estatal neta

A su turno, el bróker Aurum Valores realizó un análisis detallado sobre la evolución de la deuda estatal neta. Según la sociedad de bolsa, el país experimentó una reducción significativa de u$s 46.000 millones en la deuda neta, con una disminución particularmente marcada en el segmento de la deuda en pesos. "Es la primera vez en muchos años que se observa una caída nominal en el nivel de endeudamiento", destacó el informe.

Eco Go también reconoció que el manejo de la deuda estatal presentó mejoras en términos nominales, pero cuestionó que estas se lograran principalmente mediante licuación. Aurum Valores, en cambio, consideró que las decisiones del Tesoro y el BCRA, aunque pragmáticas, sentaron bases para consolidar la sostenibilidad fiscal a futuro.

La sociedad de bolsa también señaló que el Tesoro acumuló depósitos equivalentes a casi u$s 6.000 millones en el BCRA, un hecho que consideraron clave para la mejora de las cuentas fiscales. No obstante, Eco Go advirtió que este excedente podría diluirse rápidamente si no se implementan reformas profundas.

Dilemas de cara al futuro

Eco Go planteó interrogantes sobre las perspectivas económicas del país. Por un lado, el acceso a financiamiento del FMI podría generar un efecto positivo inmediato en los mercados financieros. Sin embargo, el informe advirtió sobre las limitaciones estructurales: "El objetivo debe ser construir un ancla que permita menos controles de capitales, pero no endeudando más al Tesoro".

Por su parte, Aurum Valores compartió una visión optimista, subrayando la necesidad de concretar reformas profundas. "Las decisiones económicas actuales deben enfocarse en consolidar las bases para un crecimiento sostenible", concluyó la sociedad de bolsa.

Sus análisis coincidieron en que las preguntas clave para el país son cómo continuará la historia después de octubre y cuál será la situación de cara a 2026. "Con un cepo cambiario persistente y un riesgo país contenido, las oportunidades de encontrar soluciones sostenibles aún están sobre la mesa", agregó Eco Go.

Aurum Valores complementó esta perspectiva destacando que, si bien hay avances, el camino hacia una economía robusta y estable todavía es largo.

