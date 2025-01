Viotti piensa que la problemática del tránsito se resuelve "vendiendo humo"

A esta altura podemos decir sin temor a equivocarnos que el gobierno municipal no tiene la más pálida idea de cómo resolver la grave problemática del transito en Rafaela. En el día de ayer se encargaron de difundir un informe absolutamente inverosímil, sin ningún tipo de sustento científico y sin contemplar aspectos fundamentales de cualquier estudio serio y responsable al respecto.

Por estas horas vemos que Viotti desplegó un "ejercito" de guardas por las calles del centro de la ciudad sin ningún tipo de sentido, ni directivas ni organización alguna. Vemos a estos guardas parados en los canteros o las veredas mientras los automovilistas y motociclistas siguen transgrediendo las más elementales normas.

Quienes dispusieron las presencia de estos servidores públicos ni siquiera los instruyeron para que al menos le llamen la atención a aquellos automovilistas que no respetan la senda peatonal o van a muy alta velocidad por el mismísimo boulevard Santa Fe.

Si Viotti piensa que de esa manera va a mejorar el tránsito en la ciudad y los accidentes, está por demás equivocado.

Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo que es necesario tener una política de seguridad vial seria y responsable, comandada por alguien capacitado al respecto y no por amigos del intendente o gente con la cual tiene compromisos políticos.

Viotti debe entender que si no se pone a trabajar en serio, la Municipalidad será responsable de muchos de los accidentes con consecuencias no deseadas que ocurrieron y que por sobre todo van a seguir ocurriendo en una ciudad que por ahora no tiene destino y está desbordada.

El gobierno de Viotti es el de la no gestión, y en materia de tránsito quizá sea en donde más se puede apreciar la incapacidad de quienes tienen la obligación de dar respuestas a una sociedad que depositó mucha confianza en un grupo de políticos que prometiendo eran los mejores y en la practica por ahora vienen demostrando una incapacidad que realmente asusta,