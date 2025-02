Ni dorado ni plateado: este es el color de accesorios que se viene en la nueva temporada

Los accesorios no quieren quedarse atrás. Por eso, si hablamos de las tendencias de moda en este mundillo tenemos que citar el color que será protagonista en este 2025. No es el dorado ni el plateado. Se trata de un tono novedosos que llegó para destronar los clásicos de siempre y en esta nota te contamos cuál es.



El color de accesorios estrella del 2025

El 2025 llega con sorpresas en materia de accesorios. Para ser más específicos, estamos hablando de los colores que veremos durante todo el año. Así, le decimos adiós al dorado y al plateado y le damos la bienvenida al llamado Rose Gold, una nueva tendencia que llegó para quedarse.



Se trata de un color cálido, sofisticado y versátil que vamos a ver en pulseras, aros, relojes y anillos. A su vez, estos también prometen todo tipo de diseños con incrustaciones de piedras, perlas o colores que van de la mano con esta propuesta. A su vez, el rose gold se transformó en el favorito de los diseñadores generando piezas que aportan elegancia y glamour a cualquier estilismo. Podés llevarlo para looks de día o de noche y su tono cálido realza cualquier tipo de piel, convirtiéndolo en una opción universal.

Por ultimo podemos decir que este color se vuelve súper femenino y delicado. Tal vez por eso, en las últimas colecciones los diseñadores internacionales se han inclinado por esta tendencia para las creaciones de sus diferentes piezas. Tanto en pulseras, como en collares de todo tipo y largo, anillos y aros, desde Fossil, DKNY y Michael Kors son algunos de los que ya pusieron en marcha esta propuesta para el 2025.

Fuente: Olala