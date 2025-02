Cómo combinar los accesorios de verano que no te pueden faltar

El verano es sinónimo de sol, calor y días al aire libre, pero también de cuidar nuestra piel. Los sombreros y gorras no solo son aliados infalibles para protegernos de los rayos UV, sino también piezas clave para elevar cualquier look. Desde opciones más cancheras para un look casual en la ciudad, un outfit deportivo o un día de playa estos accesorios se reinventan cada temporada para acompañarnos con estilo bajo el sol.



Gorras

Las gorras son el clásico que no pasa de moda. Si bien están presente todos los veranos, este 2025 se sumaron algunos modelos más para protegerse del sol que no dejamos de ver en las redes sociales.

Pampita para pasear en Disney con su familia eligió una gorra negra, súper simple, para darle un toque muy canchero a su look sporty para estar en los parques. Además, Juliana Awada subió a su cuenta de Instagram el look que usó para una tarde de golf con amigos.





Pilusos

Este verano, los pilusos se presentan en una variedad de materiales como algodón, lino e incluso cuero, que les otorgan un acabado más elegante. Los diseños incluyen desde colores neutros y clásicos hasta estampados llamativos, lo que permite adaptarlos a diferentes estilos. Ya sea para un día casual en la playa o para salir de paseo, el piluso tiene el potencial de convertirse en el gran protagonista de los outfits.

El auge de los pilusos no es casualidad. Diseñadores reconocidos y celebridades ya lo han incorporado en sus colecciones y looks personales, consolidándolo como una pieza esencial de la temporada. Su impacto visual, combinado con su funcionalidad, generó que este accesorio conquiste tanto las pasarelas como las calles. Emilia, La China Suárez y Laurita Fernández lo sumaron a sus looks de verano.





Pañuelos

Los pañuelos se consagran como el accesorio estrella del verano gracias a su versatilidad y estilo. Este clásico regresa con fuerza, adaptándose a múltiples formas de uso. En cuanto a diseños, los pañuelos llegan con una variedad infinita: estampados florales, motivos geométricos, animal print, colores sólidos y hasta versiones personalizadas con iniciales o frases. El secreto está en elegir uno que exprese tu estilo.

Hay dos formas de usarlos en la cabeza:



Este verano 2025, las famosas argentinas parecen haberse puesto de acuerdo para fusionar la elegancia del estilo western con la frescura playera. Así, Pampita, Zaira Nara o Luli Fernández se transformaron en nuestras cowgirls, deslumbrando con el accesorio tendencia de la temporada.

Listas para marcar tendencia, decidieron darle una vuelta de tuerca a sus looks veraniegos, optando por incorporar sombreros del estilo cowgirl, de esos que solemos ver en las películas de vaqueros y son ideales para protegerse del sol.



Fuente: Olala