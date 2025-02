Adiós a las bandoleras: esta es la tendencia en accesorios que se impone en 2025

Durante muchos años, la cartera bandolera fue la elegida para sumar a looks descontracturados y cómodos. Este tipo de accesorios no sólo resulta fácil de llevar, además combina con cualquier estilismo y permite llevar lo necesario y armar un look canchero.

Con la llegada de la nueva temporada, este modelo se despide del universo fashion para darle lugar a una nueva propuesta que regresa aggiornada: ¡Las mochilas mini minimalistas! En esta nota, te damos algunas ideas para que las incluyas en tus estilismos.

Las mochilas minimalistas, las protagonistas del 2025

Las mochilas minimalistas llegan al escenario 2025 para ocupar el lugar de las carteras bandoleras. Con diseños cancheros y muy funcionales se convierten en el elegido de cualquier outfit dado que no sólo son cómodas, sino que además suman estilo y modernidad.

Por otro lado, las mochilas se destacan por contar con un diseño perfecto para aquellas personas que están en constante movimiento y que buscan la practicidad, ya sea para un viaje como para una jornada laboral.



Asimismo, a diferencia de las bandoleras, las mochilas distribuyen el peso de manera uniforme en la espalda, evitando tensiones en un solo lado del cuerpo. Si hablamos de los nuevos diseños podemos decir que lejos de ser los accesorios típicos escolares existen propuestas bien modernas con diseños muy chic y con colores sofisticados que combinan con todo.



Adiós a las mochilas tradicionales: así es el modelo con pantalla led incluída

En este sentido, y más allá de su diseño también podemos hacer hincapié en los materiales con las que están confeccionadas en la actualidad. De este modo, muchas marcas están apostando por materiales reciclados lo que las transforma no sólo en un accesorio práctico, también en un producto amigable con el medio ambiente.



Finalmente, los tonos elegidos para el 2025 son múltiples: desde los clásicos de siempre, blanco, negro y marrón hasta los pasteles como el rosa, celeste y verde agua. En el primer caso son perfectos para un look más formal y de noche, en el segundo, para un estilismo de día.

Fuente: Olala