Las blusas victorianas vuelven este año: cómo usarlas con onda

El estilo victoriano regresa a full este 2025 de la mano de las blusas. Con volados al cuello, lazos, cuellos bien altos, detalles de encaje y mangas globo. Todos estos detalles son los que estarán a la órden del día si se trata de armar un outfit de día o de noche.

No es la primera vez que el estilo victoriano invade el Streetstyle. Lo cierto es que los diseñadores de moda internacionales ya han incluido esta tendencia entre sus nuevas colecciones. Desde Ralph Lauren hasta Chanel y Alexander McQueen. El look romántico está a la órden del día al punto de mezclarse con lo gótico.



El origen del look victoriano

Con inspiración que llega de la época victoriana, como su nombre lo indica, su nombre surge por el reinado de Victoria del Reino Unido quien lideró el Reino Unido durante 64 años( entre el 20 de junio de 1837 y el 22 de enero de 1901) día en el que falleció. Este estilo era propio de la época y se trasladó hasta la actualidad combinando las formas vintage y clásicas con lo moderno.



Cómo llevar las blusas victorianas con estilo

Este 2025 llega un estilo que será popular entre las amantes del mundo de la moda. Una propuesta que regresa literalmente del pasado y se instala en los looks de calles con una propuesta aggiornada con mucho estilo.

Las blusas victorianas así se transforman en el ítem de moda perfecto para un look que no pierde las miradas. Con detalles en encaje, cuellos altos, mangas englobadas y tejidos delicados, el toque romántico desembarca y se instala.

Ahora bien, cómo podemos sumar esta propuesta a nuestro placard. La idea es armar un equipo que contenga lo vintage con lo nuevo. En este sentido, la dupla del encaje con el denim siempre es una apuesta asegurada. Desde jeans hasta faldas o shorts, un look perfecto para el día.



Adiós a las bandoleras: este es el accesorio que se impone en 2025

Si de camisas se trata podés encontrar una variedad interminable de combinaciones. Con faldas cortas y largas para un look bien vintage, pero también con pantalones en todas sus formas. ¡Todo vale! Asimismo, los cordones o cintas que pueden provenir del cuello, escote o las mangas.



Por otro lado, la inspiración victoriana se cuela en vestidos con mangas XXL y cuellos bien altos y estrechos. Las espaldas con calados y transparencias entran en juego y se suman sin perder protagonismo.

Finalmente, los accesorios también tienen un rol importante. Los cinturones hacen un buen match con este estilo y además ayudan a definir la cintura. Los bolsos y las bandoleras van perfecto con la estética victoriana así como también los collares bien largos.

Fuente: Olala