Bermudas y botas: la dupla que es tendencia este verano y es súper canchera

El combo de botas largas con bermudas redefine las normas de la moda tradicional y demuestra que las combinaciones inesperadas pueden resultar en looks únicos y muy canchero. Ya sea con texanas, botas altas clásicas o borcegos, esta tendencia promete ser el look definitivo para una noche fresca de verano. La moda es un juego, y esta combinación es la prueba perfecta de que la creatividad no tiene límites.



Cómo combinarlo

Proporciones y equilibrio: Las bermudas alargan visualmente las piernas, especialmente si las combinás con botas con taco.

Texturas y materiales: Experimentá con bermudas de cuero o denim para la noche, o elegí lino o algodón si preferís un look para el día. Las botas de cuero–ya sean mate o de charol– elevan el conjunto y le añaden un toque más elegante.

Complementos acertados: Optá por accesorios discretos pero con personalidad, como un bolso vintage o unos lentes oscuros. Jugar con el peinado también puede transformar tu look

Texanas y bermudas

Son perfectas para un look bohemio o western chic. Combínalas con bermudas de denim desgastado y una blusa fluida para darle un toque súper canchero.

Botas altas y bermudas

Para una opción más sofisticada, elegí botas de taco fino o ancho y bermudas de cuero negro. Agregá un blazer para elevarlo.

Borcegos y bermudas

Si preferís un estilo más urbano y cómodo, los borcegos son la opción ideal. Combinalos con bermudas holgadas y una remera estampada.

