Café: el Orgullo de Panamá

El café panameño ha tomado un vuelo imparable. Descubre las montañas y fincas que cultivan y tuestan uno de los cafés mejor catalogados del mundo en los distritos de Tierras Altas y Boquete. Conoce los procesos y personas que han logrado los estándares más altos de la industria cafetera y adéntrate con todos tus sentidos en la increíble cultura del café panameño.

Destino Cafetero

Panamá tiene una ubicación geográfica privilegiada y las montañas de está zona tienen condiciones aún más especiales.

Los suelos enriquecidos con minerales volcánicos, ambiente húmedo gracias a la influencia de ambos océanos, condiciones climáticas apropiadas y, sobre todo, una larga experiencia en el cuidado de siembra, recolección y tratamiento.

El resultado no podía ser otro: la producción de café Geisha, la variedad de café mejor cotizada del mundo que ha puesto el nombre del país en los rankings mundiales.

Las fincas en donde se produce tan exquisito café van desde los 1.000 hasta los 2.100 m. s. n. m. (3.280 a 6.900 pies). Éstas ofrecen los mejores paisajes de la zona montañosa del país y están bordeadas por reservas naturales que agregan un encanto único a la experiencia.

Además, somos líderes en el mundo, Best of Panama (BOP) es una subasta internacional donde se cataloga y vende el café Geisha y demás varietales que han logrado encantar a los expertos. En esta subasta se reúnen los mejores jurados nacionales e internacionales, para encontrar el verdadero valor detrás de cada taza, y los precios en los que se cotiza el café panameño en BOP, siguen batiendo récords mundiales.

La Cultura del Café

Visita nuestros destinos cafeteros para tener una mejor noción de la calidad del café; sobre todo, de la importancia de la tierra y las manos que lo cultivan y procesan.

Las fincas cafeteras de Panamá con sello certificado se han unido en el Circuito del Café para ofrecer experiencias turísticas de calidad. En sus fincas podrás aprender acerca del cuidadoso proceso que hay detrás de una buena taza de café: sembrar el mejor grano en la mejor tierra, recolectar en la mejor época, pelar, lavar, presecar, secar, añejar, pelar de nuevo, clasificar (por tamaño, forma, densidad, color y defecto), tostar, empacar, moler y filtrar. Al final, por fin, disfrutar de la más exquisita taza de café con una increíble vista a las montañas de Tierras Altas.

Las fincas del Circuito del Café también cuentan con experiencias como cabalgatas, senderismo, agroturismo, pesca de trucha, tirolesa, puentes colgantes y una serie de actividades al aire libre que harán de tu visita una experiencia inolvidable.

Cuando visites, también aprenderás sobre los esfuerzos por cultivar un café sostenible y responsable; las fincas adheridas del Circuito del Café han asumido este reto y te ofrecen diferentes visiones ecológicas.

Otra de las experiencias que puedes vivir en nuestras fincas cafeteras es la de conocer el pueblo Ngäbe-Buglé, dos de las siete comunidades indígenas que están presentes en Panamá. Ellos son las manos de recolección en este proceso totalmente artesanal y las fincas cafeteras procuran crear, cada vez más, un impacto positivo dentro de la comunidad.

Cuándo Ir

Sin importar en qué temporada llegues a nuestras montañas, siempre podrás reservar un tour que incluya cata y senderismo en las fincas.

Si vas de diciembre a marzo, durante los meses de cosecha, los brotes de café estarán rojos y relucientes. Ahí podrás ver el paisaje acompañado de los cientos de trabajadores que recogen a mano cada uno de los granos. Es toda una experiencia.

Si vienes al inicio de la temporada de lluvia, entre marzo y abril, verás las faldas de las montañas cubiertas de flores blancas, algo muy especial, pues es como si las montañas del trópico se llenaran de nieve. Y finalmente, si vienes en los meses de mayo a noviembre encontrarás los cafetales verdes y frondosos.

Recuerda que puedes encontrar una excelente taza de café a lo largo y ancho de todo el país. En Ciudad de Panamá podrás hacer un circuito de cata con baristas especializados en café Geisha que te contarán sobre las mejores técnicas para filtrar un café y la importancia de la presentación de la taza.

No te pierdas de vivir esta experiencia, en medio de la ciudad o de las montañas, rodeado de historia, arquitectura moderna, naturaleza y una inmensa biodiversidad, donde verás y probarás el esfuerzo de los cientos de personas que están detrás de uno de los mejores cafés del mundo: el café panameño.









Fuente: Turismo panama