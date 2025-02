Las Air Jordan 3 "Treat Yourself" son el mejor regalo que (te) puedes hacer

En poco más de dos semanas llega San Valentín, y si las zapatillas son tu pasión entonces las Air Jordan 3 “Treat Yourself” van a ser el mejor regalo que podrás hacerte a ti mismo. Y es que en el día del amor ¿quién dijo que uno no puede darse un capricho y quererse un poco?



El propio nombre de esta edición especial para el 14 de febrero lo dice, hay que darse el gusto de vez en cuando, cuidarse, y si tu love language o lenguaje de amor es hacerte regalos relacionados con las sneakers… ¿Qué mejor que esto para demostrarlo?

Las “Treat Yourself” son unas deportivas confeccionadas en cuero que a diferencia de otras versiones de San Valentín no se han teñido de rosa (aunque un poco lo parezca). Las AJ3 lucen un precioso tono coral llamado washed coral al que acompaña el gym red en los detalles de los ojales o la lengüeta, y una mediasuela blanca que rompe la línea monocromática de la bota.

Una de las mejores características de esta edición es que tampoco resulta evidente que se trata de unas típicas “Valentine’s Day”. Normalmente, además de estar teñidas de rosa o rojo, solemos encontrar bordados y otro tipo de decoraciones en forma de rosas, corazones, además de textos algo románticos.

No es el caso de estas Jordan. Sí, añaden un par de pequeñas joyas rojas, pero eso podríamos verlo (y lo hemos visto) en cualquier otra propuesta que no fuera específica de esta celebración, por lo que quienes no son muy fan de ella podrán llevarlas con tranquilidad igualmente.

Fecha de lanzamiento y precio de las Air Jordan 3 "Treat Yourself"

No vas a tener que esperar al día 14 para poder hacerte con ellas, y es que se espera que estén disponibles en la web de Nike y otras tiendas minoristas seleccionadas a partir del 1 de febrero por un precio que será de 209,99 euros.

Fuente: GQ