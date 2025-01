LA POSTA DEL CONGRESO: tiempo de descuento

El plazo que se autoimpuso Javier Milei para aprobar el temario de sesiones extraordinarias expone la foto del Congreso 2025. Se sostiene la hiperfragmentación del año pasado, pero con espacios decididos a ayudar al Gobierno, como el PRO, la UCR y los partidos provinciales, lo que permite hablar de un principio de polarización.

A priori, este nuevo escenario podría resultar más favorable a Milei, porque despeja para siempre los fantasmas de carecer de un tercio de apoyo en un recinto para sostener un veto. Pero las grietas legislativas son un arma de doble filo: cuando se tornan crónicas, nadie quiere cruzar de vereda y para un Gobierno sumar un aliado suele ser más complejo que en tiempos de caos.

Milei empezó a notarlo y también supo que ya no puede arrastrar a gusto a las autoridades de la oposición dialogusita, quienes se negaron a terminar antes sus vacaciones para discutir una agenda. Recién la última semana encendieron los teléfonos. En el Senado, pidieron y lograron que la primera reunión de coordinación fuera en el Congreso y no en la Casa Rosada.

Definir una hoja de ruta para el verano parlamentario se convirtió en una tarea titánica en La Libertad Avanza (LLA) y los tiempos son finitos: la citación de extraordinarias es hasta el 21 de febrero.

El Presidente no la extendió hasta el viernes 28 porque esa semana deben elegirse autoridades en el Senado y tiene esperanzas de darle un golpe a Victoria Villarruel, cada día más lejos de Balcarce 50.

La agenda de Javier Milei

El jueves por la noche, los jefes legislativos de LLA distribuyeron una agenda “orientativa” a las bancadas de la oposición dialoguista, que empieza el martes con reuniones de Martín Menem junto a referentes de esas fuerzas. Si el diálogo prospera, habrá intercambio de borradores miércoles y jueves sobre los dos proyectos más relevantes: Ficha Limpia y la eliminación/suspensión de las PASO. La modalidad de trabajo es igual a la que Milei usó para sancionar la ley Bases en abril de 2024.

En caso de haber consensos, la primera semana de febrero llegará la acción. En Diputados podrían firmar dictámenes y, si están los números, habría una sesión el jueves 6 para aprobar Ficha Limpia. En el Senado, ese mismo día se abriría el recinto para sancionar el aumento de penas por participar de una organización contra el crimen organizado, conocida como “Antimafia”.

En la cámara alta, los negociadores del oficialismo temen que esta iniciativa, que le concede amplios poderes a Patricia Bullrich, se congele por diferencias en la letra chica. Hubo algunos decretos que ampliaron el poder de acción de la ministra de Seguridad que no son del agrado de algunos sectores de la oposición dialoguista.

Si todo camina sobre rieles, el Gobierno quiere aprobar el martes 11 en Diputados la reforma de las PASO, con su eliminación o suspensión -lo que se acuerde- y enviarla al Senado junto a la reforma de quebrantos, que aún no tiene aval de los dialoguistas y parece destinada al fracaso.

La hoja de ruta ideal de la Casa Rosada en el Congreso se completa en el Senado con comisiones el 12 ó 13; y una sesión la semana siguiente, 19 ó 20, para rematar todos los temas. Antes de aplicar este plan, Guillermo Francos y Menem deben afinar los consensos en ambas cámaras y hacer las cuentas para llegar a una mayoría.

El destino de ficha limpia

La negociación por el proyecto que impide candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción ratificadas en segunda instancia es el fiel reflejo de cómo juegan los actores en el Congreso en este año electoral.

En Diputados no debería haber problemas para la aprobación, si se tiene en cuenta que un texto similar al que envió el Gobierno estuvo a un sólo voto del cuórum en noviembre, con el oficialismo haciendo un boicot. Sin embargo, las cuentas no están claras, porque a la resistencia de Unión por la Patria (UP) se suman reparos de otras fuerzas, dispuestas a pedir cambios.

En Encuentro Federal, por ejemplo, hay sectores como el socialismo que no quieren ser acusados de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, como ocurrirá si el proyecto es ley. En los partidos provinciales miran con desconfianza empoderar a jueces federales para peinar las listas.

El líder de Misiones Carlos Rovira se resiste a aportar sus votos por este tema. Es uno de los pocos jefes provinciales que no aprobó una versión local de Ficha Limpia, porque tampoco confía en los jueces locales. El proyecto no desvela a nadie en la Casa Rosada, donde hablan de tratarlo a libro abierto y despreocupados de su final.

Mieli se conforma con evitar ser acusado de haber querido favorecer a CFK en noviembre al bloquear el proyecto, porque, en verdad, no fue lo ocurrió. Sólo hubo una confluencia de intereses, cuando Karina Milei entendió que Ficha Limia podía jugarle en contra por los contactos de Mauricio Macri con Comodoro Py.

En ese momento Milei pensó en un proyecto que exigiera una revisión de la condena en la Corte, casi igual a la situación actual, pero luego optó por un texto espejo al dictamen firmado en Diputados, con el único límite de no considerar fallos en años electorales. ¿Por qué el Presidente confía tanto en su suerte judicial en 2026? Nadie los sabe. Sí hay una certeza en LLA: sin CFK en la cancha, ganar en provincia de Buenos Aires es más fácil, aun sin aliarse al PRO.

¿Hay PASO?

“No lo vamos a decir públicamente, pero si la única alternativa para que no haya primarias este año es la suspensión, la aceptaremos", repiten los voceros de La Libertad Avanza en el Congreso.

Cuentan que el más interesado en evitar las PASO como sea es Francos, quien ya dio muestras de tener éxito cuando se propone algo en el Congreso. No la tiene fácil: por ahora, no hay consenso para que se vote una sola vez este año, pero podría alcanzarse si se afina la negociación.

En diciembre, el jefe de Gabinete posteó en sus cuentas de redes sociales que Milei sólo aceptaba la eliminación de las primarias, pero está dispuesto a convencerlo de que sería un error dejar pasar la oportunidad de evitar esa contienda electoral ese año.

El análisis de Francos no difiere mucho del que tuvieron los gobernadores peronistas en 2021, cuando intentaron sin éxito que no hubiera PASO, aliados a Sergio Massa. Esa vez, los mandatarios proponían una suspensión y confiaban en que, si en un año electoral la gente no concurre a las urnas dos veces, nunca más querrá hacerlo.

Massa también quiso eliminar las primarias en 2023 y no lo logró. Su tropa bonaerense presentó un proyecto para suspenderlas en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof no tendría otra opción en caso de desdoblar los comicios, como evalúa. Espera una opinión de CFK, que no llega.

En diciembre, la decena de miembros que suma el Frente Renovador en el bloque UP de Diputados pedía lo mismo. Como el bloque nunca se reunió, no está claro cuál es la posición que prevalece. El jefe, Germán Martínez, esperará a último momento para juntarlo.

El problema de la grieta

Sin el peronismo, una votación para modificar el calendario electoral requiere casi la totalidad del resto de las fuerzas. En ese esquema, el Gobierno sólo puede aspirar a la suspensión de las PASO y aun así debería trajinar para conseguir los votos.

El PRO ya avisó que está de acuerdo, en un Zoom que tuvo el bloque de Diputados este martes. En la UCR no hay consenso, porque entre los sin tierra no se resignan a quedarse sin un instrumento electoral para definir las listas que compitan en octubre. No todos: los violetas, seis de los 20 del bloque acompañarán al Gobierno en este tema y en cualquier otro.

Menem ya les pidió a este grupo de radicales operar con sus correligionarios y la próxima reunión de bloque no será fácil. Por ahora, la única posición que expresó la bancada, a través de su jefe Rodrigo De Loredo, fue que las primarias deben simplificarse. ¿Antes de lograrlo podrían suspenderse? Es lo que empezará a discutirse.

El obstáculo del Gobierno, en este tema y en los próximos que afronte, es el principio de polarización que Milei consideró necesario para este período. En UP, quienes prefieren que no haya primarias no se imaginan en una votación junto a La Libertad Avanza.

Hasta hay rumores de que Massa, para evitarlo, le pediría a los suyos solicitar que las PASO no sean obligatorias, para olvidar en el Congreso su planteo de suspensión. Es la postura de la Coalición Cívica, con seis votos. La bancada identificada con Elisa Carrió fue la que más caracteres de redes sociales usó en el verano para denostar a Milei. No será fácil que lo ayude alguna vez.

El Senado, con el foco en Villarruel

Las negociaciones legislativas tienen como problema extra para Milei su ruptura, ya sin retorno, con Villarruel, quien el miércoles vivió como un triunfo propio que la reunión de coordinación con los jefes de bancada se haya realizado en el Senado y no en la Casa Rosada.

El diputado Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, se lo había pedido a Menem y como no tuvo respuesta se negó a participar del encuentro que Francos tuvo en su despacho con los líderes de la cámara baja.

Villarruel no está tan interesada en la agenda legislativa, sino en el recambio de autoridades del Senado que habrá a fines de febrero, donde no quiere interferencia de la Casa Rosada. El miércoles, esperó que se fuera Francos de su oficina para pedirle ayuda a algunos referentes dialoguistas.

La escuchó el misionero Martín Goerling Lara, del PRO, a quien la vice quisiera como jefe del bloque en reemplazo de Luis Juez, quien anunció que dejará ese cargo. El martes, la bancada se reunirá para definir las nuevas autoridades. Si nadie se opone, el entrerriano Alfredo De Angeli completaría el mandato del cordobés hasta diciembre.

Ante los jefes del Senado, Francos no quiso hablar de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para completar la Corte Suprema. “Estamos buscando consensos”, fue lo único que dijo cuando le sacaron el tema.

En el entorno del ministro coordinador admiten que las cuestiones judiciales las lleva Santiago Caputo, encargado de negociar con Unión por la Patria los dos tercios que hacen falta para aprobar los pliegos.

En el oficialismo cuentan que Caputo dice tener el número para Lijo, con el aporte de un sector de UP, que podría beneficiarse además con candidatos afines a cubrir otros juzgados del país.

Pero Milei no se resigna a cajonear el expediente de García-Mansilla, a quien tampoco se anima a nombrar por decreto. Los senadores de UP recién vuelven de sus vacaciones en febrero. Están decididos a negociar.

