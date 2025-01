Donald Trump reinstaló el “botón de Coca light” en su despacho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a instalar el “botón de Coca-Cola light" en el escritorio del Despacho Oval de la Casa Blanca.

Este dispositivo ya había sido utilizado por Trump durante su primer mandato y sirve para que un asistente le lleve de inmediato una lata de su bebida favorita.

Según informó The Wall Street Journal, la instalación de este botón fue uno de los detalles en la renovación del Despacho Oval realizada en cuestión de horas tras la salida de Joe Biden. También reincorporaron un retrato de George Washington, un busto de Winston Churchill.

Además, el republicano volvió a colocar una alfombra que utilizó en su primer mandato, y sacó una de color azul intenso que había colocado su antecesor. También colocó las banderas de las fuerzas armadas.

Trump solía bromear sobre el dispositivo, por ejemplo en una entrevista con el Financial Times, donde señaló que “todos se ponen un poco nerviosos cuando presiono el botón”, ya que los visitantes confundían el dispositivo con un mecanismo relacionado con armamento nuclear.

El fanatismo del presidente estadounidense por esa bebida no es nueva. Durante su primer mandato, el New York Times reportó que Trump llegaba a consumir hasta 12 latas por día. Tal es así que The Coca-Cola Company le obsequió una botella conmemorativa con un diseño especial y una etiqueta que incluía la fecha de la toma de posesión, el 20 de enero de 2025.

