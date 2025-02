Lula le advirtió a Donald Trump que si arancela los productos brasileños habrá reciprocidad por parte de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si decide imponerle nuevos aranceles a los productos brasileños su país hará lo mismo con los productos estadounidenses.



"Si Trump grava los productos brasileños, habrá reciprocidad por parte de Brasil en gravar los productos que se exportan a Estados Unidos. Sencillo, no hay ninguna dificultad", expresó Lula este jueves en conferencia de prensa.

"Yo respeto a Estados Unidos y quiero que Trump respete a Brasil", agregó el mandatario brasileño. Brasil importa más productos de Estados Unidos que lo que exporta, por lo que un incremento de los aranceles perjudicaría más la producción estadounidense que a la brasileña.

"Si el arancela los productos brasileños, habrá reciprocidad de Brasil en arancelar los productos estadounidenses (...) Trump tiene que respetar la soberanía de los otros países. Fue electo para gobernar Estados Unidos. Los otros presidentes, para gobernar sus países".

De esta manera Lula se sumó al listado de presidentes que advirtieron a Estados Unidos sobre las amenazas de los aranceles. El miércoles la presidente de México, Claudia Sheinbaum, consideró que Trump no avanzará con su iniciativa pero que si lo hace están preparados para responder.

"No creemos que vaya a ocurrir. Hay conversaciones, hay diálogo, entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles", expresó la mandataria al tiempo que señalo que en caso de concretarse ya tienen preparado un plan que no quiso dar a conocer.

Esta semana también se vivió un momento de tensión entre la administración de Trump y el gobierno de Colombia cuando el país cafetero no quiso recibir a los ciudadanos deportados de Estados Unidos.

Esa situación provocó la furia del presidente republicano quien anunció la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que iba a llegar al 50 % al cabo de una semana. En respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, prometió medidas similares pero hasta el momento no fueron materializadas.

Fuente: C5N