Cierre de alianzas electorales, plataforma de las futuras candidaturas a convencionales

Este domingo, a las 24, vencerá el plazo que tienen los partidos políticos con reconocimiento legal para presentar el pedido de reconocimiento de alianzas electorales con miras al acto electoral del 13 de abril.

Se elegirán los 69 convencionales constituyentes pero también se realizarán Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para candidatos a intendentes, concejales y miembros comunales para los comicios del 29 de junio.

Las alianzas serán los vehículos donde se inscribirán el viernes venidero los candidatos a convencionales pero también a los cargos a dirimir en la primaria.

Además de alianzas, antes del domingo, cada frente y cada partido deberá presentar ante el Tribunal Electoral el nombre de los responsables económico financiero y político.

El oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente Amplio por la Soberanía fueron las dos primeras presentaciones provinciales recepcionadas en el Tribunal Electoral que este viernes aceptó la personería como partido provincial de Hacemos que motoriza Claudia Giaccone en sintonía con el proyecto del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

¿Qué pasa con el PJ?

El cierre de alianzas reviste especial importancia en esta ocasión por las dificultades que tiene el Partido Justicialista en unificar un criterio electoral tras la decisión del diputado y ex gobernador Omar Perotti de validar el proyecto de reforma constitucional a contramano de la decisión partidaria de no apoyar la norma.

El viernes en la sede del Partido Justicialista volvieron a reunirse autoridades partidarias con aliados para empezar a firmar la documentación y designar los apoderados de la futura alianza cuyo nombre no han revelado.

El PJ tendrá como aliados al Frente Renovador, Santafesino Cien por Ciento, Frente Grande, Partido Solidario y otras expresiones que darán su apoyo en las próximas horas.

En tanto, el MID y el partido provincial Igualdad y Participación conformarán el frente Avancemos que sería la lista que encabezará el senador nacional justicialista Marcelo Lewandowski.

Otros dirigentes justicialistas tienen reservados nombres de partidos para el caso de que sus sectores deciden tomar parte de la elección.

Son los casos de la línea que orienta Omar Perotti, sector que apoyó el proyecto de ley de declaración de la reforma constitucional. También Roberto Sukerman tiene asegurado un partido como vehículo para ser candidato en caso de que no se integre al oficialismo partidario.

Del otro lado

La Libertad Avanza, en tanto, irá con candidatos propios pero sin alianza electoral alguna en la provincia en lo que será la primera elección provincial en la que participará el oficialismo nacional y que tendrá como cabeza de listas al diputado nacional Nicolás Mayoraz.

También Unite -expresión que tiene varios diputados provinciales liderados por Amalia Granata- tendrá una alianza con Inspirar y otras expresiones políticas provinciales.

En el otro lado del arco ideológico la izquierda anotará sus propias alianzas electorales buscando llegar a tener bancas en la convención reformadora.

