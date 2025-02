Murió Marianne Faithfull, icono pop de los años 60's

La cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull, una de las figuras más influyentes de la música británica durante seis décadas, falleció ayer a los 78 años. Un portavoz confirmó su muerte con un comunicado:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Marianne falleció pacíficamente en Londres hoy, en compañía de su amorosa familia. Será profundamente extrañada”.



Faithfull, cuya carrera abarcó desde el pop melódico de los años 60 hasta el synthpop y el post-punk, colaboró con artistas como Nick Cave, Warren Ellis, Lou Reed, Damon Albarn, Emmylou Harris y Metallica. Además, dejó su huella en el cine, el teatro y la moda, consolidándose como un símbolo de la contracultura.

Nacida en Londres en 1946, Faithfull provenía de una familia con ascendencia noble austríaca. Su madre, Eva von Sacher-Masoch, era descendiente del escritor Leopold von Sacher-Masoch, autor de Venus en las tinieblas. Sin embargo, su infancia transcurrió en una casa modesta en Reading, Inglaterra.



A mediados de los años 60, tras mudarse a Londres, conoció al productor y mánager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, quien le encargó a Mick Jagger y Keith Richards la composición de su sencillo debut, “As Tears Go By”. La canción se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando el Top 10 en el Reino Unido en 1964. En 1965, Faithfull logró tres éxitos adicionales en el Top 10 británico, que también ingresaron al Top 40 de Estados Unidos.



Ese mismo año, se casó con el artista John Dunbar, con quien tuvo un hijo, Nicholas. Sin embargo, su matrimonio terminó pronto, cuando dejó a Dunbar por Jagger, iniciando una relación de cuatro años con el líder de los Rolling Stones.

Durante esa época, Faithfull fue considerada la musa de la banda. Se dice que la frase “wild horses couldn’t drag me away” (los caballos salvajes no podrían arrastrarme) que le dijo a Jagger inspiró la letra del tema “Wild Horses”. Además, sus problemas con las drogas fueron reflejados en canciones como “Dear Doctor” y “You Can’t Always Get What You Want”.

En 1967, su imagen pública sufrió un duro golpe cuando, durante una redada en la casa de Keith Richards, la policía la encontró desnuda, envuelta en una alfombra de piel. Aunque la escena fue descrita como “una reunión doméstica inocente”, el escándalo dañó su reputación. “Me destruyó”, declaró años después. “Ser un hombre adicto a las drogas y actuar así siempre se ve como algo glamuroso. Una mujer en esa situación se convierte en una cualquiera y en una mala madre”.

En 1970, tras separarse de Jagger y perder la custodia de su hijo, Faithfull cayó en una espiral de adicción que la llevó a vivir en las calles del barrio de Soho, en Londres. “Había estado viviendo en un mundo muy falso en los 60?, dijo en 2016. “De repente, cuando estaba en la calle... me di cuenta de que los seres humanos eran realmente buenos. El restaurante chino me dejaba lavar la ropa allí. El hombre del puesto de té me daba tazas de té”.

Después de casi una década alejada de la música, en 1976 lanzó el álbum country Dreamin’ My Dreams, que marcó su regreso. No obstante, fue con Broken English (1979) que consolidó su resurrección artística. Con una voz más grave y áspera debido al consumo de drogas y tabaco, el disco le permitió explorar un sonido más oscuro y experimental. “Fue el mejor disco que hice”, afirmó.

El álbum, nominado a los Premios Grammy, incluyó temas como “Why D’Ya Do It?”, que escandalizó por su lenguaje explícito, y “The Ballad of Lucy Jordan”, que se convirtió en un himno sobre la desesperanza.

En 1985, tras años de adicción, dejó las drogas definitivamente. “Fui adicta a la heroína durante mucho tiempo, pero finalmente logré salir”, dijo en una entrevista. Desde entonces, continuó grabando y actuando, colaborando con artistas de distintos géneros.

Carrera en el cine y la televisión

Faithfull también tuvo una destacada trayectoria en el cine y el teatro. Actuó en películas de Jean-Luc Godard, Orson Welles y Alain Delon, y participó en la obra The Black Rider, de Tom Waits y William Burroughs, donde interpretó al Diablo. También tuvo un papel memorable como Dios en la serie británica Absolutely Fabulous y encarnó a la emperatriz María Teresa de Austria en Marie Antoinette de Sofia Coppola.

Vida personal y últimos años

Faithfull se casó dos veces más: con Ben Brierly, de la banda punk The Vibrators, y con el actor Giorgio Della Terza. “He tenido una vida maravillosa con todos mis amantes y esposos”, dijo en 2011, aunque hizo una excepción con Della Terza: “Era estadounidense y fue una pesadilla”.

En 2015, tras los atentados en la sala de conciertos Bataclan, en París, compuso la canción “They Come at Night”, inspirada en el ataque.

A lo largo de los años, sufrió diversos problemas de salud. En 2006, fue diagnosticada con cáncer de mama, del que se recuperó tras una cirugía. En 2007, reveló que había padecido hepatitis C durante más de una década. En 2020, fue hospitalizada durante 22 días tras contraer COVID-19, lo que afectó gravemente su voz.

Faithfull falleció en Londres, dejando un legado de 21 álbumes de estudio y una carrera marcada por la reinvención y la resistencia. Le sobrevive su hijo, Nicholas Dunbar.

